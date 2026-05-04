Marcatón Transporte: habilitan el registro para acceder al descuento en colectivos

Desde este lunes quedó habilitado el registro para el programa Marcatón Transporte, una iniciativa que permitirá a los usuarios del servicio de transporte urbano de pasajeros acceder a un 50% de descuento en el boleto mediante el uso de pago con QR.

El proceso de inscripción se realiza a través de la aplicación Mi Catamarca, donde los interesados deberán crear un usuario y contraseña, completar sus datos personales y acreditar domicilio legal en la provincia. Este paso es indispensable para poder acceder al beneficio, que comenzará a implementarse en las próximas semanas.

La medida fue acordada días atrás entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, la Federación Económica y autoridades del banco, en el marco de una estrategia que busca incentivar el uso de herramientas digitales para el pago del transporte público. El esquema establece además un cronograma específico para la activación del beneficio, lo que obliga a los usuarios a prestar especial atención a las fechas de registro.

Fechas clave y condiciones de acceso

El sistema contempla un mecanismo escalonado para la habilitación del descuento, en función del momento en que se complete la inscripción.

En este sentido, se definieron los siguientes puntos:

Usuarios registrados hasta el 22 de mayo: accederán al beneficio durante el mes de junio.

accederán al beneficio durante el mes de junio. Usuarios que se registren después del 22 de mayo: comenzarán a recibir el descuento en el mes siguiente a su inscripción.

comenzarán a recibir el descuento en el mes siguiente a su inscripción. Requisito obligatorio: contar con la aplicación Mi Catamarca instalada en el celular o registrarse desde una computadora.

contar con la aplicación Mi Catamarca instalada en el celular o registrarse desde una computadora. Validación: ingreso de datos personales para verificar domicilio legal en la provincia.

Este esquema responde a cuestiones operativas del sistema, según se informó, y será determinante para la implementación progresiva del programa.

Cómo funcionará el descuento

El beneficio comenzará a estar operativo el 1 de junio en todas las líneas del servicio urbano que funcionan en la provincia. A partir de esa fecha, los usuarios registrados podrán acceder al descuento utilizando el sistema de pago digital vinculado a la cuenta BNA+. El procedimiento para utilizar el beneficio será el siguiente:

El usuario deberá abrir el sistema BNA+ Viajar con QR en su teléfono celular.

en su teléfono celular. Al subir a la unidad, deberá acercar el dispositivo al lector del punto de venta.

Se escaneará el código QR disponible en el colectivo.

El sistema realizará el descuento automático del monto correspondiente.

Se aplicará de forma inmediata el beneficio del 50% de reducción en el boleto.

Este mecanismo elimina la necesidad de intermediarios y permite una operatoria directa entre el usuario y el sistema de cobro digital.

Alcances y límites del programa

El programa Marcatón Transporte establece condiciones específicas en cuanto a su duración y límites de uso. En esta primera edición, la promoción estará vigente hasta el 31 de julio, lo que marca un período inicial de aplicación de dos meses.

Asimismo, se fijó un tope mensual para cada usuario, lo que define el alcance económico del beneficio:

Descuento del 50% en el boleto.

Tope máximo de $10.000 por persona por mes.

Vigencia inicial hasta el 31 de julio.

Estas condiciones permiten delimitar el impacto del programa tanto en términos de ahorro para los usuarios como en su implementación operativa.

Una medida articulada entre sectores

El lanzamiento del programa surge de un acuerdo entre distintos actores institucionales y económicos, lo que evidencia un trabajo conjunto para su puesta en marcha. La participación del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, la Federación Económica y el banco involucrado fue clave para la concreción de esta iniciativa.

El uso de la aplicación Mi Catamarca como plataforma central de registro y validación refuerza el rol de las herramientas digitales en la gestión de beneficios públicos, al tiempo que el sistema de pago con QR introduce una modalidad tecnológica en el transporte urbano.

Implementación progresiva

Con el inicio del registro, el programa entra en su etapa inicial, donde la adhesión de los usuarios será determinante para su alcance. La fecha límite del 22 de mayo para acceder al beneficio en junio marca un primer corte clave en el proceso.

Mientras tanto, la implementación total comenzará el 1 de junio, momento en el que el sistema estará operativo en todas las líneas urbanas de la provincia.

De este modo, Marcatón Transporte se posiciona como una herramienta orientada a facilitar el acceso al transporte mediante descuentos directos, con un esquema que combina registro digital, validación de datos y pago electrónico en tiempo real.