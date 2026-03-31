Expectativa: el INDEC dará a conocer este martes el índice de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, un dato de alta sensibilidad que será seguido con atención tanto por el Gobierno como por distintos sectores económicos y sociales.

La publicación adquiere una relevancia especial porque no solo permitirá actualizar el estado de uno de los indicadores más sensibles de la realidad social argentina, sino que además aparece en un momento en el que la administración nacional espera una señal que pueda ofrecerle un respiro en medio de las discusiones sobre la actualidad de la economía de los argentinos.

Además del número de pobreza, el informe incluirá también el índice de indigencia, ambos referidos al mismo período estadístico, es decir, los últimos seis meses de 2025. La expectativa oficial se apoya en la evolución que mostraron las mediciones previas, las cuales marcaron una tendencia descendente luego del fuerte deterioro observado en 2024.

El fuerte salto registrado en 2024

La serie reciente muestra un punto de inflexión en el primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzó el 52,9%, según informó el INDEC. Ese valor implicó un incremento de 12,8 puntos porcentuales en comparación con el 40,1% registrado en igual período de 2023.

El deterioro también se observó con fuerza en la indigencia, que se duplicó en apenas un año.

Datos técnicos del primer semestre de 2024:

Pobreza: 52,9%

52,9% Primer semestre de 2023: 40,1%

40,1% Suba interanual: 12,8 puntos porcentuales

12,8 puntos porcentuales Indigencia 2023: 9,3%

9,3% Indigencia 2024: 18,1%

Estos números marcaron uno de los momentos de mayor tensión en materia social, consolidando un escenario que puso en el centro del debate la pérdida de poder adquisitivo y la situación de los hogares.

La baja en el segundo semestre de 2024

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse en la segunda mitad de ese mismo año. De acuerdo con los datos informados, en el segundo semestre de 2024 la pobreza descendió al 38,1% de la población, una caída que representó 3,6 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023.

La mejora también alcanzó al indicador de indigencia, que se ubicó en 8,2%, lo que significó una reducción de 3,6 puntos por debajo del final de la gestión del Frente de Todos.

La baja de ambos indicadores permitió consolidar una nueva tendencia respecto de los valores críticos observados en la primera mitad de 2024, y desde entonces el foco estuvo puesto en si ese comportamiento lograría sostenerse en las mediciones posteriores.

La continuidad de la tendencia en 2025

Los números correspondientes al primer semestre de 2025 reforzaron esa dirección. La pobreza registró una nueva baja hasta el 31,6%, alcanzando así el valor más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando había sido del 31,5%.

En paralelo, la indigencia también mostró una nueva reducción y se ubicó en 6,9%.

Evolución reciente de los indicadores:

Primer semestre 2024: pobreza 52,9% | indigencia 18,1%

pobreza 52,9% | indigencia 18,1% Segundo semestre 2024: pobreza 38,1% | indigencia 8,2%

pobreza 38,1% | indigencia 8,2% Primer semestre 2025: pobreza 31,6% | indigencia 6,9%

Este recorrido es el que explica la expectativa que rodea la publicación de este martes, cuando finalmente se conozcan los datos correspondientes al segundo semestre de 2025.

La atención puesta en el nuevo dato

Con este panorama, el informe del INDEC será leído como una referencia central para medir la continuidad o no de la tendencia descendente de la pobreza y la indigencia.

La difusión de estos números no solo actualizará la radiografía social del país, sino que también tendrá impacto en la discusión pública sobre la marcha de la economía y las condiciones de vida de la población. Por eso, la publicación de este martes se presenta como uno de los datos estadísticos más relevantes y esperados del calendario económico y social.