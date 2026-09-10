Expo Catamarca 2026: toda la agenda de negocios, producción y desarrollo

Este jueves 10 de septiembre abre sus puertas la Expo Catamarca 2026 en el Predio Ferial, en una propuesta organizada por la Federación Económica de Catamarca y el Gobierno de la Provincia, con el acompañamiento de CAME, BNA y el CFI.

La primera jornada tendrá como escenario central el Pabellón Auditorio, donde se desarrollará una agenda que combina instancias institucionales, paneles especializados, presentaciones y charlas vinculadas con distintos sectores de la actividad económica y productiva.

El cronograma comenzará a las 08:00, con las acreditaciones en el sector destinado a ese fin. A las 09:30 se realizará la foto familiar y el corte de cinta en el pórtico del Predio Ferial, mientras que a las 09:45 está previsto el acto de apertura en el Pabellón Auditorio.

Luego, a las 10:45, se concretará el recorrido oficial por los pabellones, dando paso a una extensa programación académica y empresarial.

Turismo y una mirada federal

El primer panel está previsto entre las 11:30 y las 12:30 y estará dedicado a la "Agenda Federal del Turismo". La actividad contará con las exposiciones de Daniel Scioli, Laura Teruel, Daniel Prieto, Gustavo Di Mecola y Marcelo Coll, con la moderación de Mario Laplaca. El eje estará puesto en el análisis de la visión estratégica del turismo argentino, la articulación público-privada y los desafíos de competitividad.

La agenda continuará de 12:30 a 13:00 con el lanzamiento de la página "Marcas Catamarqueñas", presentación que estará a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro.

A continuación, entre las 13:00 y las 13:20, se realizará el reconocimiento "Identidad Catamarqueña: Tradición y Excelencia", mediante la entrega de distinciones a productores destacados por parte de la Comisión Directiva de la Federación Económica de Catamarca.

A las 13:20 habrá un almuerzo libre.

Créditos, producción y oportunidades de expansión

La actividad se retomará a las 14:00, con el Panel 2: "Impulso Financiero: Créditos y Garantías para el Desarrollo", que se extenderá hasta las 14:30. Participarán Martín Vega, Diana Ávalos, del BNA, y Eduardo Castagnola, de FOGACAT, con la moderación de Florencia Donovan. El panel abordará los instrumentos financieros y las líneas de crédito del BNA y FOGACAT destinadas a PyMEs y empresas.

Entre las 14:40 y las 15:20, será el turno del Panel 3: "Alfalfa Catamarqueña: Producción y Proyección Internacional". Las exposiciones estarán a cargo del Ing. Daniel Salgado Ibarra y del Ing. Agr. Pablo Daniel Tomsic, mientras que Carlos Arauz tendrá a su cargo la moderación.

El espacio estará enfocado en el mapa productivo, las oportunidades de comercialización y la exportación. La programación continuará de 15:30 a 16:30 con el Panel 4: "Mujeres y Estrategias de Desarrollo Nacional", en el que participarán como expositoras Laura Teruel, Lina Anlló y Anahí Díaz, bajo la moderación de Gretel Galeano.

Los ejes planteados serán los desafíos y las líneas de acción en turismo, construcción, liderazgo e innovación empresarial.

El potencial del pecán

De 16:40 a 17:20, el protagonismo será para el Panel 5: "Perspectivas del Pecán en Catamarca". Las exposiciones estarán a cargo del Ing. Agr. Marcelo Altamirano y del Ing. Agr. M. Sc. Enrique Alberto Frusso, con Carlos Arauz como moderador. La propuesta incluirá la presentación del Congreso Internacional del Pecán y las oportunidades de crecimiento vinculadas con esta actividad.

A las 17:30 comenzará la Charla Magistral de Jaime Garbarsky, que se extenderá hasta las 18:10. El tema será "Estrategia, liderazgo y visión en tiempos de transformación", con la moderación de Mario Laplaca.

La agenda técnica continuará a las 18:20, con la charla "Kaizen y 5S: El Camino Japonés hacia la Excelencia Operativa", que tendrá como disertantes al Ing. Ramón Arroyo y Martín Arroyo, de AOTS Argentina, nuevamente con Mario Laplaca como moderador.

Industria, turismo y el nuevo mapa productivo

Entre las 19:10 y las 19:40, se desarrollará la charla técnica "Industria: Competitividad, Integración Regional y Estrategias de Sostenimiento", a cargo de Carlos Muia, presidente de la Unión Industrial de Catamarca, con Mario Laplaca como moderador. Luego, de 19:40 a 20:30, tendrá lugar el Panel 6: "La Ruta del Turismo Argentino", con la participación de Laura Teruel, Marcelo Capdevila, Gustavo Di Mecola y Raúl Kotler y la moderación de Mario Laplaca.

El panel pondrá el foco en conectividad, economías regionales y el nuevo mapa turístico argentino.

Uno de los últimos bloques de la jornada estará dedicado a la minería. Entre las 20:30 y las 21:00, se presentará la Plataforma CAMYEN, vinculada al sitio camyeninvestments.com.ar.

La exposición estará a cargo de la Dra. Agustina Inés Lencina, la Lic. Victoria Arévalo, Anabel Acosta y Juan Ignacio San Martín. La presentación contempla el lanzamiento del primer mapa interactivo geológico y sistema abierto de datos mineros de la provincia.

Finalmente, de 21:00 a 21:20, se desarrollará la presentación del Grupo Gaman Sancor Seguros.

El cierre, con música en el Espacio Agroindustria

Mientras el Pabellón Auditorio concentra la agenda institucional, académica, productiva y empresarial, el Espacio Agroindustria tendrá también su propia propuesta para cerrar la primera jornada.

Desde las 19:00 hasta las 23:00, se desarrollará el Cierre Sunset, con música en vivo a cargo del DJ Fabri Bulacios. De esta manera, la jornada inaugural de la Expo Catamarca 2026 quedará atravesada por una programación que reúne diferentes sectores y ejes de actividad, desde el turismo y la industria hasta el financiamiento, la producción agropecuaria, el liderazgo empresarial y la minería.

La agenda oficial de este jueves 10 de septiembre concentra así una sucesión de actividades que comenzará temprano con las acreditaciones y el acto de apertura, y se extenderá hasta la noche con presentaciones, paneles, una propuesta vinculada al desarrollo productivo y el cierre musical en el Espacio Agroindustria.