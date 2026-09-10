  • Dólar
  • BNA $1485 ~ $1535
  • BLUE $1520 ~ $1540
  • TURISTA $1930.5 ~ $1930.5

23 C ° ST 22.22 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Expo Catamarca 2026: toda la agenda de negocios, producción y desarrollo

La programación contempla el acto de apertura, seis paneles, charlas técnicas y magistrales, reconocimientos y presentaciones vinculadas al desarrollo productivo. La primera jornada concluirá con un Sunset en el Espacio Agroindustria, con música en vivo.

10 Septiembre de 2026 09.14

Este jueves 10 de septiembre abre sus puertas la Expo Catamarca 2026 en el Predio Ferial, en una propuesta organizada por la Federación Económica de Catamarca y el Gobierno de la Provincia, con el acompañamiento de CAME, BNA y el CFI.

La primera jornada tendrá como escenario central el Pabellón Auditorio, donde se desarrollará una agenda que combina instancias institucionales, paneles especializados, presentaciones y charlas vinculadas con distintos sectores de la actividad económica y productiva.

El cronograma comenzará a las 08:00, con las acreditaciones en el sector destinado a ese fin. A las 09:30 se realizará la foto familiar y el corte de cinta en el pórtico del Predio Ferial, mientras que a las 09:45 está previsto el acto de apertura en el Pabellón Auditorio.

Luego, a las 10:45, se concretará el recorrido oficial por los pabellones, dando paso a una extensa programación académica y empresarial.

Turismo y una mirada federal

El primer panel está previsto entre las 11:30 y las 12:30 y estará dedicado a la "Agenda Federal del Turismo". La actividad contará con las exposiciones de Daniel Scioli, Laura Teruel, Daniel Prieto, Gustavo Di Mecola y Marcelo Coll, con la moderación de Mario Laplaca. El eje estará puesto en el análisis de la visión estratégica del turismo argentino, la articulación público-privada y los desafíos de competitividad.

La agenda continuará de 12:30 a 13:00 con el lanzamiento de la página "Marcas Catamarqueñas", presentación que estará a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro.

A continuación, entre las 13:00 y las 13:20, se realizará el reconocimiento "Identidad Catamarqueña: Tradición y Excelencia", mediante la entrega de distinciones a productores destacados por parte de la Comisión Directiva de la Federación Económica de Catamarca.

A las 13:20 habrá un almuerzo libre.

Créditos, producción y oportunidades de expansión

La actividad se retomará a las 14:00, con el Panel 2: "Impulso Financiero: Créditos y Garantías para el Desarrollo", que se extenderá hasta las 14:30. Participarán Martín Vega, Diana Ávalos, del BNA, y Eduardo Castagnola, de FOGACAT, con la moderación de Florencia Donovan. El panel abordará los instrumentos financieros y las líneas de crédito del BNA y FOGACAT destinadas a PyMEs y empresas.

Entre las 14:40 y las 15:20, será el turno del Panel 3: "Alfalfa Catamarqueña: Producción y Proyección Internacional". Las exposiciones estarán a cargo del Ing. Daniel Salgado Ibarra y del Ing. Agr. Pablo Daniel Tomsic, mientras que Carlos Arauz tendrá a su cargo la moderación.

El espacio estará enfocado en el mapa productivo, las oportunidades de comercialización y la exportación. La programación continuará de 15:30 a 16:30 con el Panel 4: "Mujeres y Estrategias de Desarrollo Nacional", en el que participarán como expositoras Laura Teruel, Lina Anlló y Anahí Díaz, bajo la moderación de Gretel Galeano.

Los ejes planteados serán los desafíos y las líneas de acción en turismo, construcción, liderazgo e innovación empresarial.

El potencial del pecán 

De 16:40 a 17:20, el protagonismo será para el Panel 5: "Perspectivas del Pecán en Catamarca". Las exposiciones estarán a cargo del Ing. Agr. Marcelo Altamirano y del Ing. Agr. M. Sc. Enrique Alberto Frusso, con Carlos Arauz como moderador. La propuesta incluirá la presentación del Congreso Internacional del Pecán y las oportunidades de crecimiento vinculadas con esta actividad.

A las 17:30 comenzará la Charla Magistral de Jaime Garbarsky, que se extenderá hasta las 18:10. El tema será "Estrategia, liderazgo y visión en tiempos de transformación", con la moderación de Mario Laplaca.

La agenda técnica continuará a las 18:20, con la charla "Kaizen y 5S: El Camino Japonés hacia la Excelencia Operativa", que tendrá como disertantes al Ing. Ramón Arroyo y Martín Arroyo, de AOTS Argentina, nuevamente con Mario Laplaca como moderador.

Industria, turismo y el nuevo mapa productivo

Entre las 19:10 y las 19:40, se desarrollará la charla técnica "Industria: Competitividad, Integración Regional y Estrategias de Sostenimiento", a cargo de Carlos Muia, presidente de la Unión Industrial de Catamarca, con Mario Laplaca como moderador. Luego, de 19:40 a 20:30, tendrá lugar el Panel 6: "La Ruta del Turismo Argentino", con la participación de Laura Teruel, Marcelo Capdevila, Gustavo Di Mecola y Raúl Kotler y la moderación de Mario Laplaca.

El panel pondrá el foco en conectividad, economías regionales y el nuevo mapa turístico argentino.

Uno de los últimos bloques de la jornada estará dedicado a la minería. Entre las 20:30 y las 21:00, se presentará la Plataforma CAMYEN, vinculada al sitio camyeninvestments.com.ar.

La exposición estará a cargo de la Dra. Agustina Inés Lencina, la Lic. Victoria Arévalo, Anabel Acosta y Juan Ignacio San Martín. La presentación contempla el lanzamiento del primer mapa interactivo geológico y sistema abierto de datos mineros de la provincia.

Finalmente, de 21:00 a 21:20, se desarrollará la presentación del Grupo Gaman Sancor Seguros.

El cierre, con música en el Espacio Agroindustria

Mientras el Pabellón Auditorio concentra la agenda institucional, académica, productiva y empresarial, el Espacio Agroindustria tendrá también su propia propuesta para cerrar la primera jornada.

Desde las 19:00 hasta las 23:00, se desarrollará el Cierre Sunset, con música en vivo a cargo del DJ Fabri Bulacios. De esta manera, la jornada inaugural de la Expo Catamarca 2026 quedará atravesada por una programación que reúne diferentes sectores y ejes de actividad, desde el turismo y la industria hasta el financiamiento, la producción agropecuaria, el liderazgo empresarial y la minería.

La agenda oficial de este jueves 10 de septiembre concentra así una sucesión de actividades que comenzará temprano con las acreditaciones y el acto de apertura, y se extenderá hasta la noche con presentaciones, paneles, una propuesta vinculada al desarrollo productivo y el cierre musical en el Espacio Agroindustria.

Tags
Catamarca economía Expo Catamarca 2026

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también