Feriado de la Memoria: más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones

El fin de semana largo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del 50° aniversario del 24 de marzo, movilizó a 1.012.000 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $231.084 millones, según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La actividad turística estuvo atravesada por una agenda cargada de actividades conmemorativas, marchas y propuestas culturales en distintas ciudades, lo que configuró un escenario particular en el que convivieron el movimiento turístico y la reflexión histórica.

De acuerdo con el informe, se trató de un fin de semana con un perfil de viaje más austero, donde predominó la elección de destinos cercanos y escapadas breves, en parte influido por el encarecimiento del combustible y por el carácter no laborable —pero no feriado— del lunes.

Crecimiento interanual con cambios en el comportamiento

En términos comparativos, el movimiento turístico registró una mejora significativa respecto al año anterior. Frente a un 2025 con bajo nivel de actividad, este año se observó:

Un aumento del 48,8% en la cantidad de viajeros

Mayor predisposición a viajar, aunque con estadías más cortas

Este crecimiento se explica por dos factores principales:

La mayor extensión del fin de semana

Una tendencia creciente a realizar escapadas de corta duración

Sin embargo, este repunte no implicó un incremento proporcional en el gasto por persona.

Un gasto más contenido y experiencias culturales

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $103.793, lo que representó un 7% menos que el feriado de Carnaval de febrero y un 1,6% menos que el mismo feriado en 2025, a precios reales.

Este comportamiento responde a varios factores. Primero, el predominio de destinos cercanos, que reducen costos de traslado. Segundo, la ausencia de eventos masivos como el Carnaval y luego la fuerte presencia de actividades culturales y conmemorativas gratuitas.

En este contexto, el consumo se orientó más hacia la experiencia que hacia el gasto intensivo, con una mayor participación en propuestas vinculadas al 24 de marzo.

Estadías breves y viajes fragmentados

A pesar de tratarse de un fin de semana de cuatro días, la estancia promedio fue de solo 2,2 noches, un dato que evidencia la fragmentación del turismo.

Entre las principales características del comportamiento de los viajeros se destacan:

Equiparación en cantidad de noches con un fin de semana de tres días

Viajes múltiples por parte de un mismo turista , combinando: una escapada más larga (dos noches) otra más breve (lunes o martes)

, combinando: Restricciones laborales vinculadas al lunes no feriado

Esta dinámica generó una mayor dispersión del movimiento turístico, sin picos de ocupación marcados.

Destinos elegidos y presencia internacional

Entre los destinos más elegidos se destacaron Ciudad de Buenos Aires, Bariloche,Puerto Iguazú, Salta, Mendoza,Mar del Plata y Ushuaia.

Además, hubo una demanda distribuida en la Patagonia y el norte argentino, sin grandes concentraciones.

Un dato relevante fue la presencia de turistas internacionales, que resultó significativa en varios destinos, especialmente en grandes ciudades y polos turísticos consolidados, pese a un contexto de tipo de cambio que encarece al país en dólares.

Factores que definieron el fin de semana

El informe de CAME identifica una serie de elementos clave que marcaron el comportamiento turístico: