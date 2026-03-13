Fuerte caída del empleo asalariado: se perdieron casi 100 mil puestos en seis meses

Entre junio y diciembre de 2025, el empleo asalariado privado atravesó un período de variaciones mensuales negativas consecutivas, reflejando un proceso de ajuste que impactó directamente en el mercado laboral formal. Durante ese lapso se perdieron 96.800 puestos de trabajo, en un contexto caracterizado por cesantías y cierres de empresas.

La tendencia refleja un deterioro progresivo del empleo formal que ya venía manifestándose en los meses previos. Los datos oficiales muestran que, hacia diciembre de 2025, el empleo asalariado en el sector privado alcanzó un total de 6.197.000 trabajadores.

Sin embargo, incluso en ese mes la dinámica continuó siendo contractiva. Según los datos de la Secretaría de Trabajo, se registró una pérdida de 12.400 trabajadores, lo que equivale a una caída del 0,2% respecto al mes anterior.

El análisis interanual refuerza la magnitud del retroceso. En comparación con diciembre de 2024, el empleo asalariado total se redujo un 1%, lo que representa 106,2 mil trabajadores menos en el sistema.

Sectores más afectados por la caída

El retroceso del empleo no impactó de manera homogénea en todas las modalidades laborales. La contracción fue particularmente visible en el empleo asalariado, tanto en el sector privado como en el público.

Los datos muestran las siguientes variaciones interanuales:

Sector asalariado privado: caída del -1,3%, equivalente a 88,8 mil personas menos.

Sector público: descenso del -0,5%, lo que representa 18,7 mil trabajadores menos.

Trabajo en casas particulares: variación positiva del 0,3%, con 1,3 mil personas más.

Este comportamiento indica que la mayor presión sobre el empleo se concentró en el sector privado, que absorbió la mayor parte de la reducción de puestos laborales registrados durante el período analizado.

El empleo independiente crece y compensa parte de la caída

En contraste con el deterioro del empleo asalariado, el trabajo independiente mostró una dinámica expansiva, especialmente durante diciembre de 2025.

En ese mes, el empleo independiente registró una variación positiva del 0,7% respecto al mes anterior, impulsada por el crecimiento en todas sus categorías.

Las principales variaciones fueron:

Monotributistas: incremento del 0,5%, equivalente a cerca de 9.000 personas más.

Monotributo social: crecimiento del 1,7%.

Autónomos: aumento del 1,5%.

La expansión no solo se observa en el corto plazo. En la comparación interanual, el trabajo independiente en su conjunto creció un 3,8%, lo que equivale a 104,8 mil personas más dentro de este tipo de inserción laboral.

Dinámicas diferenciadas dentro del trabajo independiente

Aunque el conjunto del trabajo independiente creció, las distintas categorías muestran comportamientos dispares.

Dentro de este grupo se destacan las siguientes variaciones interanuales:

Aportantes al monotributo: aumento del 5,4%, equivalente a aproximadamente 113 mil personas más.

Autónomos: reducción del 0,5%, lo que representa unas 2 mil personas menos.

Monotributistas sociales: caída del 2,4%, equivalente a aproximadamente 6,2 mil personas menos.

Estos datos evidencian que el crecimiento del trabajo independiente se explica principalmente por la expansión del monotributo, mientras que otras modalidades presentan estancamiento o retrocesos.

Una tendencia que comenzó en 2023

El deterioro del empleo formal no es un fenómeno aislado de 2025. De acuerdo con la evolución de los indicadores laborales, a partir de septiembre de 2023 el empleo formal en el sector privado inició una etapa de destrucción neta de puestos de trabajo.

Esta tendencia se profundizó especialmente durante el primer trimestre de 2024, período en el que se registró una caída mensual promedio del 0,4% en el empleo formal privado.

La persistencia de estas variaciones negativas muestra que el mercado laboral atraviesa un proceso prolongado de ajuste.

Un mercado laboral en transformación

La lectura integral de los datos revela una contracción sostenida del empleo asalariado, particularmente en el sector privado, que contrasta con la expansión del trabajo independiente.

Dos cifras sintetizan la magnitud del fenómeno:

96.800 asalariados menos entre junio y diciembre de 2025.

106,2 mil trabajadores menos en la comparación interanual.

Al mismo tiempo, el crecimiento del número de monotributistas sugiere una recomposición del mercado laboral hacia formas de trabajo más flexibles o informales dentro de la formalidad contributiva.