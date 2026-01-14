Fuerte reclamo de la Cámara Económica de Fiambalá: piden por el compre local

La Cámara Económica de Fiambalá emitió un contundente comunicado en el que manifestó su profunda preocupación por la creciente instalación y operación de empresas con capitales externos en la jurisdicción, que —según advierten— desarrollan sus actividades sin priorizar al comercio ni a la mano de obra local.

El pronunciamiento fue realizado por el organismo, que recientemente obtuvo personería jurídica, y marca una postura firme frente a lo que consideran un avance de intereses económicos ajenos a la comunidad, con escaso o nulo impacto positivo en el entramado productivo local.

"Como hijos de este pueblo, que hemos nacido, crecido y apostado por Fiambalá en los momentos buenos y en los difíciles, observamos con alarma cómo se desarrollan actividades económicas a nuestras espaldas", expresaron desde la entidad, al tiempo que remarcaron su compromiso histórico con el desarrollo local.

Desde la Cámara alertaron que el flujo económico generado en Fiambalá corre el riesgo de ser "drenado por actores externos", relegando a comerciantes, emprendedores y trabajadores locales a un rol secundario. En ese sentido, advirtieron que no están dispuestos a permitir que el crecimiento económico de la zona beneficie exclusivamente a empresas foráneas, sin reinversión ni generación de oportunidades para la comunidad.

Reclamos concretos y pedidos a las autoridades

En el comunicado, la Cámara Económica de Fiambalá detalló una serie de reclamos puntuales dirigidos tanto a las empresas que se instalan en la región como a las autoridades municipales y provinciales.

En primer lugar, exigieron prioridad al "Compre Local", solicitando que cualquier empresa que preste servicios o desarrolle actividades en Fiambalá esté obligada a contratar, en un porcentaje mayoritario, proveedores, comercios y servicios radicados en la ciudad.

Asimismo, reclamaron mayor transparencia en las inversiones, instando a los gobiernos municipal y provincial a informar de manera clara, pública y anticipada sobre el ingreso de nuevas empresas. "Como dueños de casa, tenemos el derecho y la obligación de estar informados", señalaron desde la entidad empresaria.

Otro de los puntos centrales del reclamo fue la defensa del patrimonio económico local. En ese marco, expresaron su rechazo a situaciones en las que empresas externas "se llevan el fruto del esfuerzo de nuestra tierra sin reinvertir en el bienestar de nuestro pueblo", y pidieron poner un freno a prácticas que consideran abusivas o desleales.

Además, la Cámara realizó un llamado urgente a la unidad del sector, convocando a comerciantes, emprendedores y trabajadores de Fiambalá a unirse en una sola voz. Según indicaron, la fragmentación del sector productivo local solo beneficia a intereses externos y debilita la capacidad de defensa de la economía regional.

Estado de alerta y sesión permanente

Como cierre del comunicado, la Cámara Económica anunció que se declara en estado de alerta y sesión permanente, con el objetivo de seguir de cerca la evolución de la situación y mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades, aunque dejando en claro que no resignará la defensa de los intereses de la comunidad.

"Fiambalá es nuestro lugar. No somos espectadores del progreso, somos sus protagonistas y dueños", afirmaron desde la entidad, sintetizando el espíritu del reclamo y reafirmando su compromiso con el desarrollo económico local, inclusivo y sostenible.