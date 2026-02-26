Guardias impagas: el personal de salud apunta contra el incumplimiento del Estado

La crisis en el sistema de salud pública sumó un nuevo capítulo de tensión parlamentaria y administrativa. La diputada provincial por el bloque Generación del Cambio, Natalia Herrera, denunció públicamente la persistencia de irregularidades en el pago de las guardias médicas de los trabajadores del Hospital San Juan Bautista. A través de un reclamo que pone el foco en la gestión del Ejecutivo Provincial, la legisladora sentenció: "El personal de salud ya cumplió; el Estado, no", dejando en evidencia una brecha creciente entre los compromisos asumidos y la realidad salarial de los profesionales.

Este conflicto no es un hecho aislado, sino que arrastra una cronología de descontento que se profundizó a fines del año pasado. De acuerdo con los datos recabados por la legisladora, los problemas se originaron específicamente en diciembre de este año, mes en el que los trabajadores del nosocomio comenzaron a denunciar formalmente atrasos y una reducción de horas en las guardias. Esta situación derivó en una serie de movilizaciones por parte del personal sanitario, lo que obligó al Ejecutivo Provincial a intervenir con el compromiso de depositar los fondos correspondientes durante el transcurso de este mes.

El núcleo de la denuncia presentada por Herrera radica en una serie de maniobras administrativas que han afectado directamente el bolsillo de los trabajadores. La legisladora explicó que, tras la presión de las movilizaciones, el compromiso oficial no se tradujo en una solución definitiva. Por el contrario, la ejecución de dichos pagos presentó anomalías técnicas que perjudicaron a un sector del personal del hospital de manera sistemática.

Según detalló la representante de Generación del Cambio, el proceso administrativo incurrió en las siguientes fallas:

Falta de pago total: Algunos trabajadores no percibieron la totalidad de las sumas correspondientes a las guardias realizadas en diciembre.

Inconsistencia en los reintegros: Si bien se realizó un reintegro inicial para subsanar errores previos, la situación no se normalizó.

Duplicación de descuentos: Posteriormente al reintegro, se volvieron a aplicar descuentos sobre el mismo concepto de guardias.

Afectación neta del sueldo: Se efectuó dos veces el mismo descuento sobre un mismo sueldo, perjudicando a quienes ya cumplieron con su labor.

Para la diputada, este escenario constituye una falta de respeto hacia quienes sostienen el servicio de salud, señalando que la aplicación de dos descuentos sobre un mismo concepto es un error que golpea la economía de los agentes sanitarios.

Un compromiso oficial bajo la lupa

La mirada crítica de la oposición se posa sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados entre los trabajadores y el Estado. Tras el inicio de las protestas por los atrasos en diciembre, se esperaba que el depósito de los fondos saldara la deuda técnica y emocional con los médicos y enfermeros. No obstante, las denuncias de Herrera sugieren que la gestión de los recursos financieros en el Hospital San Juan Bautista atraviesa una fase de desorden institucional.

La legisladora utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación y exigir una respuesta contundente de las autoridades. En su exposición, destacó que no se trata solo de un error contable, sino de una vulneración de los derechos de los trabajadores que garantizaron la cobertura sanitaria en una de las instituciones más importantes de la provincia. La frase "El personal de salud ya cumplió" resuena como un recordatorio de la presencialidad y el esfuerzo realizado por el cuerpo médico frente a la mora estatal.

Exigencia de regularización inmediata

Ante la gravedad de los hechos, la diputada Natalia Herrera exigió la "regularización inmediata" de la situación salarial. El pedido no se limita únicamente al cese de los descuentos indebidos, sino a una revisión integral de cómo se están liquidando las guardias para evitar que el conflicto se siga dilatando. La denuncia subraya que el perjuicio es directo sobre los profesionales que dependen de estos ingresos para su sustento cotidiano.

La conclusión de la legisladora fue una apelación directa a la sensibilidad política: el pedido de respeto para el personal de salud. En medio de un clima de incertidumbre, la regularización de los pagos de diciembre se presenta como la única vía para desactivar un conflicto que amenaza con profundizar el malestar en el principal centro de salud provincial. La mirada queda ahora puesta en la respuesta que brinde el Ejecutivo ante las pruebas de los descuentos duplicados y los saldos pendientes.