El Gobierno lanza el "Marcatón Escolar" con importantes beneficios para las familias catamarqueñas

En una acción coordinada para amortiguar el impacto económico que supone el regreso a las aulas, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública ha formalizado el lanzamiento de una iniciativa clave denominada "ESCOLAR". Este programa, que surge de la articulación estratégica con el Banco Nación Argentina y la Federación Económica de Catamarca, busca proporcionar un alivio financiero tangible a las familias de toda la provincia que tienen hijos en edad escolar, facilitando el acceso a los elementos indispensables para el aprendizaje. La campaña ha sido diseñada para coincidir exactamente con el comienzo de las actividades académicas, estableciendo su vigencia por un período de dos semanas en las cuales los beneficios operarán específicamente los días lunes a jueves. El inicio formal de estas acciones tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo, fecha que marca el inicio del ciclo escolar 2026 en la región, asegurando que la asistencia económica llegue en el momento de mayor demanda de consumo estacional.

Detalles de la promoción y alcance del beneficio

La acción especial se presenta como una herramienta fundamental de fomento al consumo local y de apoyo directo a la economía doméstica de los catamarqueños. Los beneficios han sido estructurados para cubrir tanto útiles como vestimenta, permitiendo una renovación integral del equipamiento estudiantil a través de condiciones financieras sumamente favorables. La promoción consiste primordialmente en un descuento del 30% en la compra de artículos y vestimenta escolar, estableciendo un tope de bonificación de $90.000 por cliente. Asimismo, se ha dispuesto una esquema de financiación de seis cuotas sin interés mediante el uso de las tarjetas de crédito emitidas por el Banco Nación Argentina, lo que permite a las familias prorratear el costo de la canasta escolar sin incurrir en gastos adicionales por intereses financieros.

Esta estructura de incentivos no solo apunta a reducir el costo final de los productos necesarios para el aula, sino que también busca dinamizar el sector comercial de cercanía en todo el territorio provincial. Para que el programa tenga un alcance efectivo, la Secretaría de Finanzas Públicas ha invitado a los comercios del rubro que deseen adherirse a esta promoción a establecer contacto con el número de atención 3834382619. A través de esta línea, los propietarios podrán recabar la información detallada sobre la operatoria y enviar los requisitos necesarios para formalizar su participación, garantizando así que la red de comercios adheridos sea lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades de la población.

Prórroga del programa Marcatón y estabilidad a largo plazo

Más allá de la especificidad de la campaña orientada al inicio de clases, el Gobierno de la Provincia ha dado un paso adelante en la previsibilidad económica al anunciar una prórroga de seis meses para el programa general Marcatón. Esta extensión entrará en vigencia a partir del primer día de marzo, según lo informado por la Secretaría de Finanzas Públicas, organismo que lidera la articulación técnica con las autoridades del Banco Nación y los representantes de la Federación Económica. Esta medida garantiza que los beneficios de consumo y las herramientas de ahorro se mantengan estables durante la primera mitad del año, brindando un horizonte de certidumbre tanto para los consumidores como para los comerciantes locales.

El anuncio de esta continuidad refuerza el compromiso institucional de sostener programas que protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos en un contexto de alta sensibilidad económica. Según se adelantó, el acta acuerdo que formaliza esta prórroga semestral se firmará en la Casa de Gobierno en los próximos días, ratificando la voluntad política de mantener este esquema de cooperación público-privada que ha demostrado ser eficaz para incentivar la actividad comercial en la provincia. Con la implementación del "Marcatón Escolar" y la extensión del programa madre, el Estado provincial busca asegurar que el inicio del ciclo lectivo 2026 transcurra con el menor estrés financiero posible para los hogares catamarqueños.