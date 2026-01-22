Histórico: la producción de petróleo en Argentina alcanzó los 868.712 barriles diarios

La Argentina alcanzó en diciembre de 2025 un récord histórico en la producción de petróleo, al registrar un volumen de 868.712 barriles diarios, el nivel más alto desde que existen registros oficiales. Así lo informó la Secretaría de Energía, que destacó el desempeño del sector como uno de los pilares del crecimiento económico y de la mejora en la balanza externa durante el último año.

"Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo: 868.712 barriles por día", señaló el organismo a través de un comunicado difundido en redes sociales. El dato confirma una suba interanual del 14,8% respecto de diciembre de 2024 y un incremento intermensual del 2,3%, consolidando una tendencia ascendente que se viene sosteniendo a lo largo del año.

Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo.



✅ 868.712 barriles por día

✅ +2,3% intermensual

✅ +14,8% interanual



Con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, la Argentina consolida su potencial energético... pic.twitter.com/8bzHa4b9T2 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 22, 2026

Desde la Secretaría de Energía atribuyeron este resultado a un marco de mayor previsibilidad para el sector. "Con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, la Argentina consolida su potencial energético y transforma recursos en crecimiento, empleo y más divisas para el país", afirmó la dependencia, en línea con el discurso oficial que resalta el rol estratégico de los hidrocarburos en la economía nacional.

El fuerte incremento en la producción tuvo un impacto directo en las cuentas externas. Según datos oficiales, en diciembre de 2025 la balanza de dólares del sector energético fue positiva en US$ 893 millones, impulsada principalmente por el crecimiento de las exportaciones y la reducción de las importaciones de combustibles.

En ese mes, las exportaciones de energía alcanzaron los US$ 1.067 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en US$ 174 millones, un nivel considerablemente menor en comparación con años anteriores. Este resultado refleja no solo el aumento en la producción local, sino también una menor dependencia del abastecimiento externo, especialmente en períodos de alta demanda.

El buen desempeño no se limitó al último mes del año. De acuerdo con un informe al que accedió Agencia Noticias Argentinas, durante todo 2025 el saldo acumulado de la balanza energética fue superavitario en US$ 7.815 millones, lo que representa una mejora de US$ 2.085 millones en comparación con el mismo período de 2024.

El principal aporte de dólares provino de dos factores combinados: por un lado, mayores exportaciones, que generaron un ingreso adicional de US$ 1.369 millones; por otro, una reducción de las importaciones estimada en US$ 716 millones, producto del incremento de la producción doméstica y de una mayor eficiencia en el uso de recursos energéticos.

Analistas del sector destacan que este desempeño está estrechamente vinculado al desarrollo de áreas clave como Vaca Muerta, que continúa siendo el motor del crecimiento petrolero, y al aumento de inversiones en exploración y producción, tanto de empresas nacionales como internacionales. La consolidación de estos proyectos permitió no solo elevar los niveles de extracción, sino también mejorar la infraestructura y la capacidad de transporte, factores clave para sostener el crecimiento a largo plazo.

Desde el Gobierno nacional subrayan que el desafío hacia adelante será mantener esta tendencia, ampliar la capacidad exportadora y profundizar la articulación entre el sector energético y el resto de la economía. En ese sentido, el petróleo y el gas aparecen como piezas centrales para fortalecer las reservas, estabilizar el frente externo y generar empleo de calidad en distintas regiones del país.

El récord alcanzado en diciembre cierra así un año marcado por la recuperación y expansión del sector energético, que se consolida como uno de los principales generadores de divisas y como un eje estratégico del modelo productivo argentino.