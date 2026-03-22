Hogares en rojo: el 56% de las familias se endeuda para comer

El panorama económico de los hogares en Argentina atraviesa una fase de fragilidad extrema, según los datos desprendidos del último Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por la consultora Zentrix. El informe enciende señales de alerta roja al confirmar que el 56,4% de las familias ha debido recurrir al endeudamiento en los últimos seis meses no para inversiones o consumos extraordinarios, sino para cubrir necesidades elementales de supervivencia. Esta cifra marca un quiebre en la naturaleza del crédito, que ha dejado de ser una herramienta de progreso financiero para transformarse en un crítico mecanismo de subsistencia frente a un costo de vida que erosiona los ingresos mensuales de manera sistemática.

El ciclo de la fragilidad financiera

El estudio profundiza en la dinámica del consumo y el deterioro del poder adquisitivo, señalando que casi seis de cada diez hogares han tomado deuda recientemente para afrontar compromisos básicos como alimentos, servicios, alquileres y pagos de tarjetas. Lo más alarmante, sin embargo, es la capacidad de repago: dentro del grupo que se endeudó, cerca de nueve de cada diez personas ya manifiestan serias dificultades para cumplir con las obligaciones asumidas, lo que evidencia una vulnerabilidad financiera creciente.

La consultora Zentrix describe este fenómeno como un proceso degenerativo dividido en cuatro etapas claras: la caída inicial del poder adquisitivo, la consecuente dificultad para sostener el consumo mensual, el recurso inevitable al endeudamiento para cubrir esa brecha y, finalmente, la incapacidad para afrontar las obligaciones. Este círculo vicioso se ve alimentado por una realidad estadística contundente: el 83,9% de los encuestados asegura que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que más de la mitad de la población afirma que no consigue llegar al día 20 de cada mes con sus ingresos actuales.

Desconfianza en las estadísticas oficiales del INDEC

Otro eje central del informe es la percepción de la sociedad respecto a los datos públicos, donde existe una brecha marcada entre los indicadores técnicos y la experiencia diaria en las góndolas. Según el relevamiento, un 65,8% de los consultados considera que las cifras de inflación publicadas por el INDEC no reflejan la realidad de su gasto cotidiano. Esta falta de credibilidad responde a la erosión del poder de compra y a dudas sobre si las canastas de consumo utilizadas reflejan adecuadamente los hábitos reales de la población, sumado a una percepción de injerencia política en el organismo.

El impacto político: Caída de la aprobación presidencial

El deterioro de la economía de bolsillo ha comenzado a pasar factura a la imagen del Gobierno nacional. La desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó en marzo el 53,3%, lo que representa un incremento de 8,3 puntos en comparación con la medición anterior. Por el contrario, la aprobación descendió al 38,5%, advirtiendo que la "tolerancia social" frente al ajuste comienza a reducirse a medida que los efectos se sienten directamente en el presupuesto familiar.

En la vereda opuesta, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof muestra una leve estabilización tras meses de caída, aunque continúa en terreno negativo con un 33,8% de imagen positiva frente a un 57,2% de negativa. Los datos de Zentrix configuran un mapa social complejo donde el endeudamiento por necesidad y la desconfianza institucional desafían tanto la estabilidad de los hogares como el escenario político actual.