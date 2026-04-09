INDEC: la actividad minera creció 3,3% interanual en febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles los datos correspondientes al Índice de Producción Industrial (IPI) de la actividad minera de febrero de 2026, que reflejaron una suba interanual de 3,3% en el nivel general de la actividad.

De acuerdo con el informe oficial, el desempeño del sector durante el segundo mes del año permitió sostener una trayectoria positiva frente al mismo período de 2025. En esa línea, el organismo precisó que "en febrero de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 3,3% respecto a igual mes de 2025", consolidando además un incremento acumulado de 4,4% en el primer bimestre del año en comparación con igual acumulado del año anterior.

La evolución del indicador deja en evidencia que, pese a algunas oscilaciones mensuales, el balance general de los primeros dos meses del año se mantuvo en terreno positivo, impulsado por comportamientos sectoriales heterogéneos dentro de la actividad extractiva.

Caída mensual de 1%

Más allá de la mejora interanual, el informe también marcó un retroceso de 1,0% respecto de enero de 2026 al observar la serie desestacionalizada, lo que representa la variación intermensual del índice. En detalle, el INDEC señaló que:

Desestacionalizado - variación intermensual: -1,0%

Variación interanual: 3,3%

Variación acumulada interanual: 4,4%

A su vez, el organismo indicó que "el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior", un dato que muestra cierta estabilidad en la tendencia de fondo de la actividad minera durante febrero.

Los sectores con mayores subas y bajas

El informe desagregó además el comportamiento de los principales rubros que integran la actividad minera, con resultados dispares entre hidrocarburos, servicios asociados y minerales.

Entre los segmentos con mejor desempeño se destacó petróleo crudo, que registró una suba interanual de 15,8% y una variación acumulada de 16,3%. También sobresalió el rubro de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, con un crecimiento de 14,3% interanual y una expansión acumulada de 16,7%.

En contraste, otros sectores exhibieron caídas:

Gas natural Variación interanual: -3,3% Variación acumulada: -4,2%

Servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural Variación interanual: -19,7% Variación acumulada: -17,1%

Minerales metalíferos Variación interanual: -7,9% Variación acumulada: -10,4%



Estos números muestran una estructura sectorial en la que conviven segmentos con fuerte dinamismo y otros con retrocesos significativos, dentro del desempeño global positivo del indicador.

Un primer bimestre con saldo positivo

El resultado de febrero dejó como saldo un crecimiento acumulado de 4,4% en enero-febrero de 2026, una cifra que resume el comportamiento del sector durante el inicio del año.

La combinación entre la suba interanual del 3,3%, la leve baja mensual del 1% y las marcadas diferencias entre rubros dibuja un panorama de evolución desigual, aunque con balance favorable en el arranque de 2026.

El desempeño de petróleo crudo y de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación aparece como uno de los principales motores del crecimiento, mientras que las bajas en gas natural, servicios de apoyo y minerales metalíferos moderaron el avance del índice general.

En términos estadísticos, el informe del INDEC dejó establecido que la minería transitó febrero con mejora respecto al año pasado, aunque con una corrección mensual negativa frente al nivel observado en enero.