Mercados: baja el riesgo país y las acciones argentinas suben hasta 6% en Wall Street

El riesgo país argentino registró una marcada baja en el inicio de la jornada, en línea con el optimismo que domina a los mercados globales tras la tregua en Medio Oriente.

El indicador elaborado por JP Morgan cayó 47 puntos y se ubicaba en torno a los 563 puntos básicos, mientras que en la apertura de la rueda llegó incluso a tocar las 551 unidades.

Este nivel representa un retorno a valores que no se observaban desde antes del estallido del conflicto en Irán. De hecho, la última referencia similar se remonta al 26 de febrero, cuando el índice marcó 554 puntos básicos, apenas dos días antes del inicio de la guerra.

Entre los principales datos del indicador se destacan:

Nivel actual: alrededor de 560 puntos

alrededor de 560 puntos Baja registrada: 47 puntos

47 puntos Mínimo intradiario: 551 puntos

551 puntos Último antecedente similar: 554 puntos (26 de febrero)

La caída del riesgo país se da en un contexto de mejora del apetito global por activos financieros, impulsado por la descompresión de tensiones geopolíticas.

Acciones argentinas en Wall Street

El buen clima externo se trasladó con fuerza a los activos argentinos que cotizan en el exterior. En Wall Street, las acciones locales registraban subas superiores al 6%.

Las principales alzas se concentraron en el sector bancario:

Banco Macro: +6,6%

+6,6% BBVA: +6,3%

+6,3% Banco Galicia: +5,2%

Este comportamiento refleja una recuperación significativa en los papeles financieros, que lideraron el movimiento alcista en la plaza internacional. En contrapartida, las empresas del sector energético mostraron un desempeño negativo:

YPF: -2,7%

-2,7% Transportadora de Gas del Sur: -2,5%

-2,5% Pampa Energía: -0,7%

Estas caídas se vinculan directamente con la fuerte baja en el precio del petróleo, que impacta en las compañías relacionadas con la energía.

Bonos y mercado local

Los bonos argentinos que cotizan en el exterior también se sumaron al movimiento positivo, con subas de hasta 3,5% en el premarket.

En el plano local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña replicó la tendencia:

Suba en pesos: +1,3%

+1,3% Suba en dólares (CCL): +1,9%

Este desempeño evidencia que la mejora no se limita a los mercados internacionales, sino que también se traslada al ámbito doméstico, con una recuperación en los precios de los activos.

Impacto global

El cambio de tendencia se explica por la reacción de los mercados internacionales ante la tregua entre Estados Unidos e Irán, que fue recibida de manera positiva.

Las principales bolsas del mundo registraron repuntes, al igual que las plazas europeas, que mostraron subas luego de las fuertes caídas de la jornada previa, en un contexto marcado por el ultimátum —ahora suspendido por dos semanas— anunciado por Donald Trump.

El acuerdo establece:

Dos semanas sin ofensivas

Reapertura del estrecho de Ormuz

Descompresión de tensiones en Medio Oriente

Este escenario generó un alivio inmediato en los mercados, favoreciendo la recuperación de activos financieros a nivel global.

Fuerte caída del petróleo

Uno de los factores más relevantes de la jornada fue la abrupta caída en el precio del petróleo, que retrocedió con fuerza tras el anuncio del alto el fuego.

El crudo cayó 13% y perforó el nivel de los US$100, llegando a operar en torno a los US$91, un mínimo del último mes.

En detalle:

Precio del crudo: US$91

US$91 Barril Brent: US$94,35

US$94,35 Barril WTI: cerca de US$94 (con caída del 16%)

El retroceso resulta significativo si se considera que, desde el 28 de febrero, el petróleo se mantenía por encima de los US$110 y había acumulado un incremento superior al 50%.

La caída del crudo está directamente relacionada con la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20% del comercio petrolero mundial.

Dólar oficial y tipo de cambio mayorista

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía en:

$1410 para la venta en el Banco Nación

$1388 en el segmento mayorista

Estos valores reflejan la dinámica del mercado local en una jornada en la que el foco estuvo puesto en la reacción de los activos financieros.