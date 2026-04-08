Servicio doméstico: ¿Cómo saber si corresponde el adicional del 30% en abril?

El régimen de casas particulares contempla un componente salarial determinante: el plus por zona desfavorable, un adicional que incrementa en un 30% el salario básico de quienes prestan servicios en determinadas regiones del país.

Este beneficio no es opcional ni sujeto a negociación entre empleador y trabajadora. Por el contrario, forma parte del esquema salarial vigente y su aplicación responde a criterios objetivos definidos por la normativa, específicamente vinculados al lugar donde se realiza la tarea.

A diferencia de otros conceptos que pueden incorporarse de manera excepcional, este adicional tiene una característica central: integra la remuneración habitual. Esto implica que su impacto no se limita al salario mensual, sino que también se proyecta sobre otros componentes clave como:

Aguinaldo

Vacaciones

Aportes y contribuciones

De este modo, su incidencia en el ingreso total es significativa y sostenida en el tiempo.

Qué es y por qué se paga el plus por zona desfavorable

El adicional por zona desfavorable constituye un recargo obligatorio sobre el salario básico correspondiente a cada categoría del personal doméstico.

Su finalidad es clara: compensar las diferencias en el costo de vida y las condiciones particulares de determinadas regiones del país. Estas zonas presentan características económicas y geográficas que justifican un reconocimiento salarial superior.

Este criterio de compensación no es exclusivo del sector, pero en el caso del régimen de casas particulares adquiere una relevancia especial, dado que se aplica directamente sobre los valores mínimos establecidos por la normativa.

Dónde corresponde cobrar el 30% extra

La aplicación del adicional está estrictamente delimitada por la normativa vigente. Solo corresponde cuando el trabajo se realiza en las siguientes jurisdicciones:

La Pampa

Río Negro

Neuquén

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Partido de Patagones (provincia de Buenos Aires)

Un aspecto clave para su correcta liquidación es que el beneficio depende exclusivamente del lugar efectivo de trabajo. Es decir, no importa el domicilio del empleador ni el de la trabajadora: lo determinante es dónde se presta el servicio.

Actualización salarial: el aumento vigente en 2026

En paralelo a este adicional, el sector de casas particulares recibió una actualización salarial acumulativa del 3%, aplicada en dos tramos:

1,5% en febrero

1,5% en marzo

Este incremento se incorporó a las escalas oficiales, que funcionan como referencia obligatoria para la liquidación de haberes. Sobre estos valores base se aplican luego los adicionales correspondientes, como antigüedad o zona desfavorable.

Escalas salariales actualizadas a abril de 2026

Tras la última actualización, los salarios mínimos nacionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensual

Tareas específicas

Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,67 mensual

Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

Cuidado de personas

Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensual

Tareas generales

Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensual

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

Estos valores constituyen el piso salarial obligatorio y pueden incrementarse mediante la aplicación de adicionales.

El bono no remunerativo: un complemento según la jornada

El esquema vigente también contempla el pago de una suma no remunerativa, cuyo monto varía en función de la carga horaria semanal:

$8.000 para jornadas de menos de 12 horas semanales

para jornadas de menos de 12 horas semanales $11.500 para jornadas entre 12 y menos de 16 horas

para jornadas entre 12 y menos de 16 horas $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más

A diferencia del plus por zona desfavorable, este bono no se incorpora al salario habitual, por lo que no impacta en conceptos como aguinaldo o aportes.

Un componente clave en la estructura de ingresos

En conjunto, el esquema salarial del personal doméstico muestra una estructura donde los adicionales cumplen un rol central. Entre ellos, el plus por zona desfavorable se destaca por su magnitud y por su carácter obligatorio.

Su aplicación puede representar una diferencia sustancial en los ingresos, especialmente en las regiones alcanzadas por la normativa. En un contexto de actualizaciones salariales moderadas, este adicional se consolida como uno de los mecanismos más relevantes para sostener el poder adquisitivo dentro del sector.