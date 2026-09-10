Inflación de agosto: el dato que espera el mercado podría perforar el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. El dato oficial se conocerá a las 16, en medio de una expectativa centrada en determinar si la inflación mensual logró finalmente ubicarse por debajo del 2%.

Las estimaciones privadas relevadas durante los últimos días ubican la variación de precios de agosto en un rango de entre 1,4% y 1,8%. Si esas proyecciones se confirman, el resultado representaría una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio.

La posibilidad de que el índice perfore el 2% también coloca al dato de agosto como uno de los registros mensuales más bajos del período reciente. De acuerdo con las estimaciones, incluso podría convertirse en el menor registro de inflación del año o, eventualmente, en el más bajo desde mediados de 2025.

Hasta ahora, el menor incremento mensual de 2026 se produjo en junio, cuando el IPC avanzó 1,9%. Para encontrar variaciones inferiores es necesario retroceder a 2025: en junio, cuando la inflación había cerrado en 1,6%, o en mayo, cuando había sido del 1,5%.

El dato que difundirá el INDEC permitirá establecer cuál de las proyecciones privadas se aproximó más al comportamiento efectivo de los precios durante agosto.

El 1,7% aparece como una referencia

Una de las referencias centrales antes de la publicación del índice nacional es la última edición del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El relevamiento proyectó una inflación del 1,7% para agosto, exactamente el mismo nivel registrado por la Ciudad de Buenos Aires, cuyo índice se toma como un anticipo parcial del IPC nacional. El indicador porteño mostró, además, una composición heterogénea entre los distintos rubros. El mayor aumento correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 2,6%.

Le siguieron:

Salud: 1,9%.

1,9%. Alimentos y bebidas: 1,8%.

1,8%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,6%.

El comportamiento de Vivienda es precisamente uno de los elementos que aparece señalado entre los componentes que registraron aumentos importantes durante agosto, aun dentro de un escenario general de desaceleración.

Las consultoras ubican la inflación entre 1,4% y 1,8%

Durante los últimos días, las consultoras que realizan mediciones sobre la evolución de los precios difundieron sus respectivas proyecciones para agosto. El rango general se ubicó entre 1,4% y 1,8%, aunque cada relevamiento presentó particularidades vinculadas con los rubros analizados.

Eco Go estimó una variación del 1,5% para el octavo mes del año. Su informe destacó especialmente el comportamiento del rubro alimenticio, que registró una caída de 0,9 puntos porcentuales respecto de julio. En el caso de Analytica, los especialistas proyectaron una inflación del 1,7% para agosto. La estimación se realizó sobre la base de sus relevamientos semanales de alimentos y bebidas.

Por su parte, C&T calculó una variación mensual del 1,6% para el Gran Buenos Aires. Dentro de su medición se destacó el incremento de Equipamiento y mantenimiento de hogar, que alcanzó el 2,5%. Según el relevamiento de C&T, ese aumento estuvo impulsado por el ajuste en los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza. Al mismo tiempo, el rubro Alimentos y bebidas mostró una suba del 1,7%.

El efecto de los componentes estacionales

El análisis de C&T también puso el foco en los componentes estacionales que contribuyeron al menor ritmo de aumento de los precios. Los economistas de la consultora sostuvieron que la menor velocidad de suba estuvo explicada principalmente por la baja de varios componentes estacionales, particularmente aquellos relacionados con el turismo, que dejaron atrás el pico asociado con las vacaciones de invierno.

Este elemento forma parte de la explicación incluida en el relevamiento para interpretar la evolución de los precios durante agosto y el menor ritmo respecto de períodos anteriores.

La medición, además, convive con aumentos importantes en determinados sectores. Entre ellos aparece nuevamente Vivienda, un rubro que también registró la mayor variación en el índice de la Ciudad de Buenos Aires.

Educación y Vivienda

La firma Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) calculó para agosto una variación mensual del 1,6%. En este caso, la estimación estuvo traccionada por las alzas en Educación y Vivienda. El dato se suma así a las referencias de otras consultoras que señalaron incrementos específicos en determinados rubros, incluso dentro de un escenario de menor inflación general.

La diversidad de los resultados sectoriales permite observar que la eventual desaceleración del índice no implica un comportamiento uniforme entre todas las categorías que integran la medición.

Los extremos de las proyecciones

Entre las estimaciones privadas también aparecen diferencias en las mediciones específicas de alimentos y bebidas. LCG relevó una variación del 1,4% en el promedio de los precios de alimentos y bebidas durante las últimas cuatro semanas. Se trata del registro más bajo dentro del conjunto de proyecciones mencionadas.

En el otro extremo aparecen los relevamientos de EconViews y Equilibra, considerados los más pesimistas dentro de las estimaciones presentadas. Ambas consultoras coincidieron en calcular una variación mensual del 1,8% en la canasta de alimentos y bebidas de supermercados durante las últimas cuatro semanas.

De esta manera, las distintas mediciones privadas conformaron un abanico que va desde el 1,4% hasta el 1,8%, con estimaciones intermedias del 1,5%, 1,6% y 1,7%.