Inflación en América Latina: Argentina cerró 2025 con los precios más altos de la región

La inflación de diciembre en la Argentina fue del 2,8%, el registro mensual más alto entre los países de América Latina, y permitió cerrar 2025 con una variación acumulada del 31,5%, según los datos oficiales. De esta manera, el país gobernado por Javier Milei volvió a encabezar el ranking regional de suba de precios.

Si bien el índice mostró una desaceleración de 86,3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, la Argentina continúa entre los países con mayor inflación anual de la región, junto con Bolivia, y es uno de los dos únicos que todavía exhiben cifras anualizadas de dos dígitos.

Este comportamiento inflacionario tiene un correlato directo en las economías provinciales, como Catamarca, donde la evolución de los precios impacta con fuerza en el consumo, los salarios y el acceso a bienes básicos.

El desempeño de la inflación en la región

En contraste con la Argentina, la mayoría de los países latinoamericanos cerraron 2025 con niveles de inflación significativamente más bajos:

Argentina: 2,8% en diciembre y 31,5% en todo 2025.

Bolivia: suba mensual de 0,59% en diciembre y un acumulado anual del 20,40%.

Brasil: registró un aumento mensual de 0,25% en diciembre y cerró el año con una inflación del 4,41%, según el IPCA del IBGE.

Perú: mostró un alza de 0,12% en diciembre y acumuló apenas 1,51% en 2025.

Colombia: los precios subieron 0,27% en diciembre y la inflación anual alcanzó el 5,10%.

En el caso de Venezuela, el último dato disponible corresponde a mayo, cuando registró una inflación mensual del 18,4%. No existen cifras oficiales posteriores debido a la falta de actualización del Observatorio Venezolano de Finanzas.

Países con deflación en diciembre

Cuatro países de la región cerraron diciembre con deflación, es decir, una caída mensual de precios:

Ecuador: -0,14% en diciembre y una inflación anual de 1,91%, la más baja de América Latina.

Uruguay: -0,03% mensual y un acumulado anual del 3,65%.

Chile: -0,2% en diciembre y una suba anual del 3,5%.

Paraguay: -0,3% mensual y una inflación del 3,1% en todo 2025.

El contraste entre estos países y la Argentina expone las diferencias de política económica en la región y mantiene el foco sobre el desafío inflacionario que aún enfrenta el país, con efectos directos en provincias como Catamarca