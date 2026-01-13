Inflación en baja: el Gobierno destacó el dato del INDEC y aseguró que es el mejor registro en ocho años

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este martes el último dato de inflación difundido por el INDEC y aseguró que 2025 cerró con la inflación más baja de los últimos ocho años, luego de que diciembre registrara una suba mensual del 2,8% y una variación interanual del 31,5%.

Según explicó el funcionario, la desaceleración se verificó tanto en el índice general como en la inflación núcleo, y se alcanzó en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de un esquema de flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero.

Caputo sostuvo que la caída en la demanda monetaria estuvo vinculada a "un feroz ataque político", y afirmó que el programa de estabilización continuará basado en tres ejes: superávit fiscal, control estricto de la emisión monetaria y capitalización del Banco Central.

"Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación", expresó el titular del Palacio de Hacienda, y remarcó que el objetivo del Gobierno es "hacer grande a la Argentina otra vez".

Tras la publicación del dato, el presidente Javier Milei felicitó públicamente a Caputo a través de redes sociales con un breve mensaje: "Toto, el más grande".

También se sumaron expresiones de respaldo desde el oficialismo. La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que "el rumbo cambió y se nota", y destacó la curva descendente de la inflación como resultado de "hacer lo que había que hacer". En ese marco, cuestionó la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, al señalar que durante ese período la inflación mensual nunca bajó del 6% y llegó a alcanzar picos del 25%, pese a los controles de precios y restricciones cambiarias.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó que al asumir el actual Gobierno la inflación de 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo, y afirmó que la baja registrada "es el resultado de haber hecho lo que había que hacer".

El dato es seguido con atención en provincias como Catamarca, donde la evolución de los precios impacta de manera directa en el consumo, el poder adquisitivo y las economías regionales, especialmente en alimentos, servicios y tarifas.