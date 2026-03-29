Inflación de marzo: prevén un dato mayor al de febrero por el impacto del petróleo y los combustibles

Las consultoras privadas proyectan que la inflación de marzo se ubicará levemente por encima del registro de febrero, con estimaciones que oscilan entre el 3% y el 3,2%, frente al 2,9% del mes previo. El incremento, impulsado por combustibles y alimentos, anticipa un nuevo desafío para el poder adquisitivo en todo el país, con impacto directo también en los hogares de Catamarca.

Durante las primeras semanas del mes se registraron fuertes subas en alimentos, especialmente en carnes y lácteos, que luego mostraron cierta desaceleración. Según un relevamiento de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas retrocedieron 0,6% en la última semana de marzo y acumularon dos semanas consecutivas de baja. Aun así, el promedio mensual del rubro se mantiene en 2,6%.

El principal factor de presión sobre el próximo Índice de Precios al Consumidor será el incremento de los combustibles, que treparon cerca de 20% durante marzo. La suba responde a la volatilidad internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del crudo mundial.

Ante este escenario, el Gobierno dispuso medidas para amortiguar el impacto inflacionario, que estiman entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales repartidos entre marzo y abril. Entre ellas, se postergó la actualización del impuesto a los combustibles y se flexibilizó una normativa para permitir que las refinadoras incorporen hasta 15% de bioetanol y 20% de biodiésel, siempre que cumplan con los estándares de calidad.

La postergación del ajuste del impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono será formalizada por decreto, luego de que la suba estuviera prevista originalmente para el 1 de abril. Según fuentes oficiales, la decisión apunta a "acompañar al consumidor" y contener el precio de las naftas.

Los especialistas advierten que el efecto del combustible sobre la inflación es significativo. El economista Sebastián Menescaldi, de EcoGo, explicó que el rubro tiene una ponderación del 3,8% en el índice y que cada aumento del 10% implica alrededor de 0,38 puntos porcentuales directos, además de efectos indirectos.

Desde LCG, la economista Melisa Sala señaló que el impacto de la guerra en Medio Oriente, especialmente a través del aumento de combustibles, explica la persistencia de una inflación elevada. En la misma línea, Mateo Borenstein, de Empiria, estimó que las naftas subieron cerca de 19% en el mes y que, por su peso del 7% en el IPC, aportarían alrededor de 0,7 puntos porcentuales al dato final.

En este contexto, la evolución del precio del petróleo continúa siendo una de las principales variables a seguir para anticipar el comportamiento de la inflación en los próximos meses.