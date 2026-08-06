Jornada adversa: acciones argentinas a la baja, Wall Street en rojo y el riesgo país rozando los 450 puntos

El panorama de las acciones argentinas en Nueva York no fue del todo bueno, dado que el promedio de los resultados arrojó pérdidas, y el riesgo país encadenó una nueva suba, quedando cerca de la barrera de los 450 puntos. Este retroceso generalizado no ocurrió de manera aislada, sino que estuvo en sintonía con un clima financiero internacional desfavorable.

El mal desempeño se vio, además, dentro de los principales indicadores estadounidenses. Los índices de referencia de Wall Street concluyeron la jornada con saldo negativo, reflejando el peso de la tendencia bajista sobre los mercados globales:

Dow Jones: -0,8%

Nasdaq: -0,2%

S&P 500: -0,1%

La marea roja de los ADR y las contadas excepciones alcistas

El panorama de los ADR, conocidas así las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, tampoco fue del todo bueno y la marea roja predominó en las pantallas de Rava Bursátil. La tónica general de la rueda bursátil estuvo dominada por las bajas generalizadas en la mayoría de los papeles negociados.

Entre las compañías que sufrieron las caídas más pronunciadas de la jornada se destacaron:

Tenaris: -6,8%

Mercado Libre: -5,4%

Globant: -3,7%

Este balance negativo fue extendido a la mayoría de los papeles que componen el panel de empresas argentinas en el exterior. Sin embargo, en medio de este escenario adverso, un grupo reducido de compañías logró resistir la tendencia y cerrar la jornada con números positivos. Únicamente Telecom (0,5%), Corporación América (1%) e YPF (2,5%) cerraron el jueves con ganancias.

El avance del riesgo país y el comportamiento de los títulos públicos

La tensión en el plano financiero se trasladó de forma directa a los indicadores de deuda soberana. El riesgo país anotó una nueva suba de 4,2% diaria y terminó en los 446 puntos. De esta manera, registró un alza de 18 unidades en base a la medición que realiza JP Morgan.

Este desempeño se dio como consecuencia directa de la baja en las cotizaciones de los títulos públicos. Con contracciones generalizadas que afectaron a todas sus series, los papeles de renta fija más golpeados de la rueda mostraron las siguientes variaciones:

GD30D: -4,1%

AL35D: -1,5%

AL41D: -1,4%

La plaza local: Retroceso del Merval y selectividad en Buenos Aires

El impacto de la jornada negativa también repercutió con fuerza en el ámbito doméstico. En la plaza local, el índice Merval perdió un 1,8% y cerró en los 3.100.731,81 puntos. Al ser medido en moneda extranjera, cotizó a US$1.988,39, lo que representó una merma del 0,4%.

Dentro de la operatoria de la Bolsa porteña, los papeles sufrieron retrocesos significativos que llegaron hasta un 4% en el caso de Central Puerto. No obstante, a contramano de la tendencia general del mercado local, algunos activos lograron destacar con variaciones positivas, entre los que se ubicaron Transportadora de Gas del Norte (0,9%) e YPF (1,9%).