Jubilaciones: el nuevo haber mínimo supera los $359.000

El Gobierno de Javier Milei ha ratificado la primera actualización de haberes del año para el sistema previsional. A través de la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este lunes en el Boletín Oficial, se confirmó que las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,85% a partir del 1 de febrero de 2026.

Este ajuste es la ejecución directa del esquema de movilidad vigente desde mediados de 2024. Dicho mecanismo establece actualizaciones mensuales que están atadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En esta ocasión, la suba responde específicamente al dato de inflación registrado en diciembre de 2025, cumpliendo con la fórmula que toma como referencia la variación de precios de dos meses atrás.

Los nuevos valores del sistema previsional

La aplicación de este porcentaje de incremento impacta de forma integral en todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los nuevos montos que regirán para los beneficiarios son los siguientes:

Haber mínimo garantizado: $359.254,35.

$359.254,35. Tope máximo del sistema: $2.417.441,63.

$2.417.441,63. Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47.

$164.342,47. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48.

Cabe destacar que la PUAM está destinada específicamente a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, garantizando así un piso de ingresos para este sector vulnerable.

La normativa oficial no solo se limita a quienes ya forman parte del padrón de beneficiarios, sino que también detalla el procedimiento para aquellos trabajadores que están por incorporarse al sistema. Según el documento oficial, se ha especificado la actualización de las remuneraciones para los empleados que cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026 o que soliciten el beneficio desde el 1° de febrero.

Este punto contempla también a quienes se encuentren bajo regímenes de compatibilidad entre empleo y jubilación. Para estos trabajadores, las remuneraciones históricas se ajustarán mediante índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social. El objetivo técnico de esta medida es que el cálculo del haber inicial refleje fielmente la evolución salarial real al momento del retiro, evitando distorsiones en la transición de la vida activa a la pasiva.

Con esta firma, el Poder Ejecutivo mantiene la periodicidad de los aumentos mensuales, un pilar del actual sistema de seguridad social. Al utilizar el IPC de diciembre como base, el sistema busca dar previsibilidad a los beneficiarios dentro del marco de la Resolución 21/2026. De esta manera, el haber mínimo experimenta una suba nominal que lo sitúa por encima de la barrera de los $359 mil, configurando el nuevo mapa de ingresos para millones de jubilados y pensionados en todo el territorio nacional.