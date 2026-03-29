La actividad económica cayó 2,9% en febrero y pone en duda la meta de crecimiento del Gobierno

La actividad económica registró una caída interanual del 2,9% en febrero, según el Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, lo que vuelve a encender señales de alerta sobre la recuperación económica en la Argentina.

El informe también mostró una baja del 0,5% en términos desestacionalizados respecto de enero, marcando un freno en la tendencia de corto plazo. En el acumulado del primer bimestre, la economía exhibe una contracción del 1,9%.

El dato contrasta con el desempeño de enero, cuando el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC había registrado una suba del 1,9% interanual y del 0,4% frente a diciembre en la medición desestacionalizada. En ese momento, el Gobierno había celebrado el resultado como una señal de consolidación del rumbo económico y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la actividad había alcanzado un "máximo histórico", en línea con la proyección oficial de crecimiento del 5% del PBI para 2026. El retroceso de febrero, sin embargo, introduce dudas sobre la capacidad de sostener ese objetivo en el corto plazo.

Fuerte caída en industria y consumo

El análisis sectorial muestra un panorama heterogéneo. La industria manufacturera volvió a ser uno de los sectores más golpeados, con una caída interanual del 7,9%, impulsada por la baja en maquinaria y equipos y en la producción de alimentos, especialmente la molienda de aceites.

El comercio también reflejó la debilidad del consumo interno, con una contracción del 6,9% interanual tanto en el segmento mayorista como minorista. A esto se sumó una caída del 5,6% en Electricidad, Gas y Agua, asociada a una menor demanda de hogares y actividades productivas.

Minería, agro y finanzas sostienen el crecimiento

En contraste, los sectores vinculados a la exportación de recursos naturales continúan mostrando dinamismo. Minas y Canteras creció 12,6% interanual, impulsado por la producción en Vaca Muerta, aunque con caídas en yacimientos convencionales que moderan el resultado general.

El agro registró una suba del 6,7% interanual, explicada por un fuerte avance de la producción agrícola, que aumentó 13%, parcialmente compensado por una caída del 7,1% en la actividad ganadera.

La intermediación financiera también se mantuvo en terreno positivo con una suba del 8,8%. En tanto, la construcción y el transporte, almacenamiento y comunicaciones crecieron apenas 0,7%, mientras que la administración pública y defensa mostró una leve caída del 0,6%.

El informe refleja una economía que avanza a distintas velocidades: mientras los sectores exportadores y financieros mantienen su dinamismo, la industria y el consumo interno aún no logran consolidar una recuperación sostenida. El resultado de febrero deja así un punto de partida más débil para el resto del trimestre y suma un desafío adicional para alcanzar la meta oficial de crecimiento del 5% en 2026.