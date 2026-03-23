La brecha del bolsillo: ranking de los salarios más altos y bajos de Argentina

La extensión del territorio nacional no solo se traduce en una vasta diversidad geográfica y climática, sino también en una marcada fragmentación de su realidad económica cotidiana. La forma en la que se gestionan los salarios y el costo de vida varía drásticamente de una jurisdicción a otra, creando un escenario donde el lugar de residencia define, en gran medida, la capacidad de ahorro y el consumo de las familias. Un reciente estudio detallado ha puesto en evidencia esta estructura, identificando con precisión qué zonas del país ofrecen los haberes más competitivos y cuáles enfrentan los mayores desafíos financieros en un territorio que, además de ser extenso, es sumamente variado.

El predominio de la región patagónica y el factor Vaca Muerta

De acuerdo con el último informe del "Changuito Federal", elaborado por la consultora Analytica, la Patagonia argentina se posiciona actualmente como el motor salarial indiscutido del país. Esta región lidera el ranking de los mejores ingresos, traccionada principalmente por actividades de alto valor agregado y economías regionales dinámicas. Sin embargo, este liderazgo viene acompañado de una contraprestación ineludible que los habitantes del sur conocen bien: la concentración de los mayores costos de vida de toda la República.

La provincia que encabeza el listado es Neuquén, un fenómeno impulsado de manera directa por la intensa actividad hidrocarburífera en el yacimiento de Vaca Muerta. En esta jurisdicción, la relación entre los ingresos percibidos y el costo de la canasta básica es de 3 a 1 a favor de los salarios, una proporción que otorga un alivio financiero superior al promedio nacional. El podio del bienestar salarial se completa con Santa Cruz, que registra una relación de 2,9 entre ingresos y costo de vida, seguida por Chubut con un coeficiente de 2,4 y Tierra del Fuego que se ubica con una relación de 2,2. Es importante destacar que en estas jurisdicciones los montos necesarios para cubrir la canasta de alimentos y bebidas superan los $890.000 mensuales, con Santa Cruz a la cabeza de los costos con una cifra de $911.587.

Costo de vida frente a la capacidad real de pago

Una de las conclusiones más reveladoras del análisis de Analytica es la eficiencia del salario privado registrado según la zona geográfica de residencia. A pesar de que vivir en el sur es significativamente más costoso en términos nominales, el poder adquisitivo real termina siendo mayor debido a la escala salarial. El informe aclara que una familia patagónica promedio destina apenas el 15,7% de sus ingresos para cubrir la canasta básica de alimentos y bebidas, lo que deja un margen considerable para otros gastos o ahorros.

Este panorama contrasta drásticamente con lo que sucede en el Norte Grande, comprendido por las regiones del NOA y NEA, donde las familias deben destinar, en promedio, el 29,7% de sus haberes para cumplir con el mismo fin alimentario. La brecha de precios entre la provincia más cara y la más barata superó durante el mes de enero los $113.000, lo que refleja una desigualdad regional estructural que no logra ser compensada por la baja de precios en las zonas menos favorecidas. Así, la geografía argentina impacta directamente en las condiciones laborales y en el poder adquisitivo real de cada ciudadano.

El rezago del Norte y la situación de las provincias centrales

En el polo opuesto del ranking, las provincias que presentan los salarios promedio más bajos son Chaco, Corrientes, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero, donde los haberes mensuales oscilan entre los $900.000 y poco más de un millón de pesos. No obstante, el estudio advierte que un menor salario no siempre garantiza un costo de vida proporcionalmente bajo. Por ejemplo, Misiones registró la canasta más económica del país con un valor de $798.252, seguida por La Rioja y Chaco, pero incluso con estos precios más accesibles, la presión sobre el salario sigue siendo mayor que en el sur debido a los bajos ingresos percibidos.

Por otro lado, el análisis arroja datos sorpresivos sobre provincias tradicionalmente consideradas pujantes y centrales que han quedado relegadas en esta escala. Córdoba y Mendoza se ubicaron en los puestos 12° y 17° respectivamente, con niveles de ingresos que se sitúan por debajo de toda la región patagónica. Mientras tanto, en provincias como la mencionada Neuquén y también en Río Negro, los salarios lograron una dinámica excepcional al crecer por encima de la inflación, permitiendo una recuperación real del poder adquisitivo superior al promedio de la Argentina. En definitiva, el mapa del país sigue marcado por diferencias que transforman la ubicación geográfica en un factor económico determinante para la calidad de vida.