La canasta básica para criar a un hijo superó los $670.000 en junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la actualización correspondiente a junio de la canasta de crianza, indicador que estima el costo mensual necesario para criar a niños, niñas y adolescentes en diferentes etapas de crecimiento.

De acuerdo con el informe oficial, el costo mensual de la crianza superó los 670.000 pesos, siendo el tramo de 6 a 12 años el que registró el valor más elevado entre las categorías analizadas. Según los datos publicados por el organismo, durante junio el monto necesario para la crianza de un niño o adolescente de entre 6 y 12 años alcanzó los 678.308 pesos.

El informe también presenta los valores correspondientes a los restantes grupos etarios, estableciendo distintos montos de acuerdo con las necesidades propias de cada etapa del desarrollo.

El INDEC realiza esta medición con el objetivo de estimar el costo económico asociado a la crianza, considerando tanto los gastos vinculados al desarrollo de los niños como el tiempo requerido para su cuidado.

Los valores por cada tramo de edad

Para elaborar la estimación, el organismo divide la población infantil y adolescente en cuatro tramos de edad, agrupados según los niveles de escolarización de infantes, niñas, niños y adolescentes.

La valorización de la canasta de crianza correspondiente a junio de 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $529.539.

Infantes de 1 a 3 años: $630.926.

Niñas y niños de 4 y 5 años: $539.612.

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308.

De acuerdo con el informe, el monto más elevado corresponde al grupo de 6 a 12 años, mientras que los restantes valores varían según las características propias de cada etapa del crecimiento. Además, el organismo detalló que para la crianza de un menor de un año el costo mensual fue de 529.539 pesos, cifra integrada por dos componentes diferenciados.

#DatoINDEC

La crianza de un menor de 1 año demandó $529.539 en junio de 2026: $173.468 en bienes y servicios para su desarrollo y $356.071 en el tiempo para cuidarlo https://t.co/6AZm3e9Air pic.twitter.com/gWz93GNI0i — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 16, 2026

En ese caso, el total está compuesto por:

$173.468 destinados a bienes y servicios para el desarrollo.

$356.071 correspondientes al tiempo necesario para el cuidado.

Cómo calcula el INDEC el costo de bienes y servicios

El informe oficial también explica la metodología utilizada para determinar el componente correspondiente a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Según precisó el organismo, para ese cálculo se toma como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), indicador que el propio INDEC difunde todos los meses como parte de la medición de la pobreza.

En relación con ese procedimiento, el organismo señaló que "para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza".

Asimismo, explicó que dentro de esa canasta se consideran tanto los alimentos como otros gastos indispensables para el desarrollo cotidiano.

En ese sentido, indicó que "dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)".

El tiempo de cuidado también integra la estimación

Además del costo de bienes y servicios, la canasta de crianza incorpora un segundo componente vinculado al tiempo que demanda el cuidado de los niños y adolescentes. Para estimar ese valor, el INDEC considera el tiempo teórico necesario para el cuidado correspondiente a cada uno de los tramos de edad establecidos en la medición.

Posteriormente, esas horas son valorizadas utilizando una referencia salarial específica.

Sobre este aspecto, el organismo explicó que "para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".