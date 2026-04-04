La canasta de Pascuas subió hasta 63% y golpea el consumo en Catamarca

La canasta básica de Pascuas registró aumentos de hasta 63% interanual, según el último estudio de la consultora Focus Market, que releva cada año los precios de los productos más consumidos durante la Semana Santa, con impacto directo en el consumo de familias de todo el país, incluida Catamarca.

En el segmento de pescados, el calamar encabezó las subas: el kilo aumentó 58% respecto de 2025. Le siguieron el filet de merluza con un alza del 27%, la milanesa de pescado con 15% y los 250 gramos de kanikama con 9%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que el incremento del calamar responde principalmente a factores externos, como una mayor demanda internacional —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios locales a través del arbitraje exportador, incluso en un contexto de buena captura. En cambio, la merluza presenta un perfil más orientado al mercado interno y precios internacionales estables, lo que limitó su traslado a las góndolas.

En el rubro de los huevos de chocolate, el valor promedio alcanzó los $29.900, un 36% más que en 2025. El producto con mayor incremento fue el Mini Eggs x 24 unidades, con una suba del 49% interanual. Le siguieron el Huevo Sorpresa de 150 gramos con 45%, el modelo de 17 gramos con 40% y el Huevo Sorpresa de 20 gramos con 38%.

Di Pace atribuyó el encarecimiento de los huevos de chocolate al shock del precio internacional del cacao durante 2024, impulsado por problemas climáticos, plagas y una caída en la producción de África Occidental, región que concentra más del 60% de la oferta global. Este escenario llevó el insumo a valores récord y elevó los costos de la industria chocolatera local.

En cuanto a las roscas artesanales, el mayor aumento se registró en la presentación de 500 gramos, que pasó de $8.000 en 2025 a $13.000 en 2026, con una suba del 63%. La rosca de 900 gramos aumentó 52%, al escalar de $16.500 a $25.000 en el mismo período.