La comunidad de Papachacra se reunió en torno a la Eucaristía

Este viernes, en horas de la mañana, la comunidad de Papachacra vivió una jornada especial en torno a la Eucaristía, en un encuentro que reunió a vecinos y a integrantes de las instituciones educativas de la zona.

La celebración se llevó a cabo luego de un período marcado por el intenso frío, que hacía difícil el traslado hasta este distante lugar del Norte Grande de Belén. A pesar de las dificultades que implican las condiciones climáticas y las distancias propias de la zona, la comunidad pudo reunirse para compartir una mañana centrada en la fe y la participación fraterna.

Papachacra pertenece a la jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, cuya sede se encuentra en Hualfín, y forma parte del Decanato Oeste de la diócesis catamarqueña.

La presencia de los sacerdotes

Hasta la localidad llegaron el párroco, padre Eugenio Pachado, y los vicarios parroquiales, padres Ramón Carabajal y Roberto Ochoa, con el propósito de compartir la jornada y fortalecer la fe junto a los vecinos de esa zona.

La presencia de los sacerdotes permitió el desarrollo de las distintas instancias de la celebración religiosa y el acompañamiento a la comunidad reunida. En este marco, los fieles participaron de un encuentro que tuvo como eje central la Santa Misa y la preparación espiritual de quienes formaron parte de la jornada.

La Santa Misa y el llamado a la Catequesis

Los chicos de las escuelas primaria y secundaria participaron junto a la comunidad en general de la Santa Misa, que fue presidida por el padre Ramón Carabajal y concelebrada por el padre Roberto Ochoa.

Durante la celebración, el padre Ochoa tuvo a su cargo la predicación, instancia en la que animó a los fieles a profundizar el acompañamiento religioso de los niños. En ese sentido, destacó la importancia de prepararlos a través de los encuentros de Catequesis para que puedan recibir los sacramentos de la Comunión y la Confirmación.

El mensaje estuvo orientado a fortalecer el camino de formación en la fe de los niños y a promover la participación en los espacios catequísticos como preparación para estos sacramentos. De esta manera, la celebración eucarística también se convirtió en una oportunidad para renovar el acompañamiento de las familias y de la comunidad en el proceso de crecimiento espiritual de los más jóvenes.

La atención de las confesiones

Mientras se desarrollaban las distintas instancias de la jornada, el padre Eugenio Pachado se abocó a la atención de las confesiones.

Esta tarea pastoral se llevó adelante antes y durante la celebración eucarística, brindando a los fieles la posibilidad de participar de este sacramento en el marco de la visita de los sacerdotes a Papachacra.

La presencia conjunta del párroco y de los vicarios parroquiales permitió que la comunidad pudiera participar tanto de la Santa Misa como de los demás momentos de acompañamiento espiritual previstos durante la mañana.

Un almuerzo para cerrar el encuentro

Luego de la celebración religiosa y de las distintas actividades desarrolladas durante la jornada, el encuentro tuvo un cierre marcado por la fraternidad.

Todos juntos compartieron un almuerzo fraterno, poniendo punto final a una mañana de reunión comunitaria en torno a la Eucaristía.

Así, luego del intenso frío que había dificultado los traslados hasta ese distante lugar del Norte Grande de Belén, la comunidad de Papachacra pudo concretar una jornada especial junto al párroco y los vicarios de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Hualfín. La Santa Misa, la predicación orientada a la preparación de los niños para la Comunión y la Confirmación, la atención de las confesiones y el posterior almuerzo compartido fueron los momentos que marcaron este encuentro de fe en la zona del Decanato Oeste de la diócesis catamarqueña.