La inflación de agosto podría bajar del 1,5%: qué proyectan las consultoras

Luego del salto de la inflación al 2,1% en julio, los relevamientos privados anticipan una moderación del ritmo de aumento de los precios durante agosto. Las mediciones semanales de distintas consultoras muestran una desaceleración, especialmente en alimentos y bebidas, uno de los rubros con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las proyecciones todavía presentan diferencias importantes. La estimación más optimista corresponde a la Fundación Libertad y Progreso, que calcula una inflación mensual del 1,4%. Le siguen Eco Go, con 1,5%; C&T Asesores Económicos, con 1,6%; Analytica, con 1,7%; e Invecq, con 1,9%.

Si se confirma el escenario del 1,4%, la inflación mostraría una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto de julio.

Qué explica la desaceleración de agosto

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que después del efecto estacional de las vacaciones de invierno se observó una evolución más moderada de varios precios que integran la canasta del IPC.

Uno de los principales factores fue el comportamiento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento de 1,1% según la medición mencionada por la consultora.

También tuvo incidencia la evolución de las tarifas eléctricas. De acuerdo con el análisis de la Fundación Libertad y Progreso, el esquema de actualización aplicado por el Gobierno durante el segundo semestre permitió moderar el impacto de los servicios regulados sobre el índice general.

El dato mayorista también generó expectativas. En julio, el índice de precios mayoristas registró una suba del 0,8%, un resultado que fue destacado por el presidente Javier Milei.

Las principales proyecciones para agosto

Las estimaciones privadas muestran un rango de inflación de entre 1,4% y 1,9%.

Fundación Libertad y Progreso: 1,4%.

Eco Go: 1,5%.

C&T Asesores Económicos: 1,6%.

Analytica: 1,7%.

Invecq: 1,9%.

La diferencia entre los extremos es de medio punto porcentual, aunque todas las consultoras coinciden en que agosto presentaría una inflación inferior a la de julio.

Alimentos: el rubro que siguen de cerca las consultoras

Los precios de alimentos y bebidas tuvieron un comportamiento determinante en las estimaciones. Eco Go calculó que durante la última semana de agosto los alimentos aumentaron 0,3%, mientras que su estimación del IPC quedó 0,1 puntos porcentuales por debajo de la semana anterior.

C&T, en cambio, registró una dinámica más elevada para algunos productos. En el promedio de las últimas cuatro semanas, las verduras aumentaron 5,6% y las frutas 2,6%. Otros alimentos tuvieron una suba de 0,9%, mientras que carnes y derivados avanzaron 0,7%.

Analytica también observó una aceleración dentro de algunos segmentos: según su relevamiento, los alimentos y bebidas aumentaron 0,9% durante la cuarta semana de agosto.

En el caso de Invecq, la medición correspondiente a esa semana mostró una baja de 0,1% en los precios, aunque la estimación mensual de inflación se mantuvo en 1,9%.

Qué pasó con la inflación en julio

El 2,1% de julio había interrumpido temporalmente la tendencia de moderación que venía registrándose. Parte del aumento estuvo vinculado con factores estacionales de las vacaciones de invierno.

Entre los rubros que más subieron se destacaron Recreación y cultura, con 5%, y Restaurantes y hoteles, con 2,8%.

Por eso, los analistas siguen con especial atención la evolución de agosto para determinar si el aumento de julio fue un episodio puntual o si puede marcar un cambio en la trayectoria de los precios.

Qué esperan para los próximos meses

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mostró que los analistas consultados esperan que la inflación permanezca en torno al 1,7%-1,8% mensual hasta enero de 2027.

El dato oficial de agosto será publicado por el Indec y permitirá determinar si las mediciones privadas lograron anticipar la desaceleración.

Por ahora, el escenario que muestran las consultoras es más favorable que el de julio: incluso la estimación más elevada, del 1,9%, implicaría una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente al 2,1% registrado el mes anterior.

La incógnita, entonces, no pasa solamente por cuánto dará la inflación de agosto, sino por si la desaceleración podrá sostenerse durante los próximos meses.