Salarios, uno por uno: qué trabajadores cobrarán aumentos y bonos en septiembre

Los salarios volverán a ocupar un lugar central en la agenda económica durante septiembre de 2026, con numerosos gremios que aplicarán nuevos incrementos, actualizaciones de escalas, sumas no remunerativas, bonos y gratificaciones extraordinarias. En algunos sectores, los pagos adicionales alcanzan incluso los $300.000, en un contexto en el que los ingresos continúan mostrando dificultades para recuperar poder adquisitivo.

Los últimos acuerdos paritarios reflejan, además, una transformación en la modalidad de las negociaciones. Los bonos, las gratificaciones extraordinarias y las sumas no remunerativas ganaron protagonismo como herramientas para reforzar los ingresos en el corto plazo, mientras que en varios sectores comenzaron a incorporarse mecanismos directamente vinculados con la evolución de la inflación.

Según el informe "Panorama mensual del trabajo registrado", elaborado por la Secretaría de Trabajo sobre la base de información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), convenios colectivos e INDEC, en mayo de 2026, último dato disponible, el salario real promedio del empleo privado registrado cayó 2,4% interanual.

La situación fue aún más negativa para la remuneración promedio pactada en los principales convenios colectivos, que registró un retroceso de 5,2% en términos reales.

Fuertes diferencias entre los sectores

La evolución salarial no fue homogénea. De los convenios relevados, 17 registraron caídas del salario real. Entre los sectores con mayores retrocesos se ubicaron:

Metalúrgicos: -10,9%.

-10,9%. Textiles: -10,7%.

-10,7%. Comercio: -10,5%.

-10,5%. Calzado: -9,8%.

-9,8%. Seguridad privada: -9,3%.

En el extremo opuesto, algunos sectores consiguieron mejoras reales. Los encargados de edificios registraron una suba del 4,2%, mientras que los camioneros alcanzaron una mejora del 3,2%. Otra de las particularidades de las actuales negociaciones es que los acuerdos continúan teniendo, en general, una duración de tres meses, aunque existen algunas excepciones.

También comenzaron a ganar espacio los mecanismos directamente relacionados con la evolución de los precios. A los bancarios se les sumaron los químicos con aumentos semestrales vinculados con la inflación. Los aceiteros, en tanto, tomaron como referencia las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer la pauta salarial de todo 2026.

En paralelo, durante las últimas horas trascendió la posibilidad de que el Gobierno avance con un salario mínimo garantizado de $1 millón en los convenios colectivos de trabajo. Con revisiones frecuentes y un mayor peso de las sumas extraordinarias, los próximos meses mostrarán si estas negociaciones permiten comenzar a revertir la pérdida de poder adquisitivo reflejada en los últimos datos oficiales.

Sanidad y farmacéuticos

Los trabajadores de Sanidad alcanzados por los nuevos acuerdos de FATSA cobran desde agosto un aumento del 9,05% sobre los salarios vigentes en abril de 2026. La recomposición incluye a los empleados de la industria farmacéutica, comprendidos en el CCT 42/89, a los trabajadores de droguerías del CCT 120/75 y también actualiza distintos adicionales.

Además, se acordó un pago extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad, que será abonado durante septiembre. Las partes volverán a reunirse en noviembre para revisar los salarios.

En el caso de los farmacéuticos y bioquímicos alcanzados por el acuerdo del SAFyB, se aplicó una actualización correspondiente al trimestre abril-junio de 2026.

El salario básico para directores de farmacias, droguerías y laboratorios pasó de $3.444.000 en abril a $3.624.000 en junio, a lo que se suman adicionales de convenio que pueden elevar los ingresos alrededor de un 30%. El acuerdo contempla nuevas actualizaciones de acuerdo con la evolución de la inflación.

Para los empleados nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), los básicos de septiembre serán de:

Cadetes: $1.403.185,39, más una suma no remunerativa de $65.319,95.

$1.403.185,39, más una suma no remunerativa de $65.319,95. Farmacéuticos: $2.134.953,36, más una suma no remunerativa de $99.384,61.

Construcción, bancarios y estatales

Los trabajadores de la Construcción, comprendidos en los CCT 76/75 y 577/10, tendrán este mes un incremento del 1,9% sobre los valores vigentes al 31 de julio. Durante septiembre no habrá una nueva suma no remunerativa, debido a que ese pago ya fue cobrado durante el mes anterior e incorporado a los básicos.

Los bancarios, por su parte, tendrán una actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio, lo que eleva el ingreso inicial a $2,5 millones.

Con esta recomposición, la mejora salarial acumula un 19,3% durante los primeros siete meses del año, en línea con la inflación medida por INDEC.

En el caso de los estatales, los acuerdos presentan diferencias según la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires, los gremios estatales, incluidos los docentes, acordaron un aumento del 2% sobre los haberes de julio. Se trata del último incremento confirmado, por lo que habrá una nueva reapertura salarial durante septiembre.

A nivel nacional, y en un nuevo escenario de discordancia entre UPCN y ATE, se acordó un incremento del 1,9% para este mes, más un bono de $80.000 para el período septiembre-diciembre. La particularidad es que los salarios estatales estarán por debajo del 2% durante lo que reste del año, dejando atrás una recomposición salarial.

Los estatales de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, cobrarán un aumento del 4% con base en junio, además de una suma fija de $60.000.

Camioneros y colectiveros

Los trabajadores nucleados en Camioneros cobrarán durante septiembre un sueldo básico para Chofer de Primera Categoría de $1.075.910,44. Este es el último salario acordado, por lo que las mesas de negociación volverán a reunirse durante la primera quincena de septiembre.

Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrán desde el 1° de septiembre un básico de $1.707.175,88, con montos proporcionales para el resto de las categorías. El acuerdo también contempla un pago extraordinario no remunerativo de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las otras categorías y de acuerdo con el tiempo trabajado.

Alimentación y comercio

La paritaria de Alimentación pasó a cuarto intermedio y todavía no existe un nuevo acuerdo. Sin embargo, los salarios de septiembre tendrán un incremento del 9% en los básicos.

Para la categoría inicial, el valor horario pasó a $7.303 en agosto, mientras que el salario mensualizado alcanzó los $1.461.925,84. Los empleados de Comercio cobrarán el último tramo del esquema de aumentos establecido en la última paritaria del sector.

La recomposición prevista para septiembre volverá a ser del 1,9%. Los incrementos tienen carácter no remunerativo y toman como referencia los salarios vigentes a junio de 2025.

Este mes no habrá bono, debido a que los $25.000 adicionales ya fueron abonados durante el mes.

Seguros, hoteleros y gastronómicos

Los trabajadores nucleados en el Sindicato del Seguro, dentro del Convenio Colectivo 283/97, rama Seguros de Vida y Retiro, tendrán para el Grupo Inicial un básico de $1.015.196,45.

Además, cobrarán una "Gratificación aniversario" de $137.766,49. En la rama Capitalización y Ahorro, los valores serán:

Grupo Inicial: $844.000,24.

$844.000,24. Grupo 1: $1.095.054,98.

Los trabajadores nucleados en UTHGRA recibirán una actualización de los salarios básicos correspondiente al 8,03% acumulado hasta este período. Para la categoría D1, el básico será de $990.555, más una suma no remunerativa de $68.000, que puede alcanzar los $88.000 según la categoría.

Para la categoría A1, el básico llegará a $1.074.307, con adicionales no remunerativos de entre $74.000 y $126.000.

Además, los trabajadores recibirán una gratificación de $20.000 el 10 de septiembre. La próxima instancia de negociación está prevista para octubre.

Plásticos, deportivos y rurales

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó una recomposición del 16,83% escalonada durante seis meses. Durante septiembre, el incremento será del 7,28% sobre los salarios básicos, ubicando al sector entre aquellos con mejor actualización salarial del período.

Los nuevos valores por hora serán:

Operario: $6.595,98.

$6.595,98. Oficial especializado: $9.241,47.

Los trabajadores nucleados en UTEDYC, correspondiente a entidades deportivas y civiles, tendrán nuevos valores salariales para el personal de clubes de todo el país.

La primera categoría alcanzará los $1.855.279. Para el segmento administrativo, la primera escala será de $1.788.662. En la rama de maestranza y servicios generales, los salarios mensuales irán desde:

Categoría inicial: $1.548.762.

$1.548.762. Máxima escala: $1.635.718.

El incremento para septiembre será del 2,5% y el próximo mes habrá una nueva negociación. Los trabajadores rurales nucleados en UATRE cobrarán los valores establecidos en el acuerdo alcanzado con las entidades empleadoras en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Para el Peón General, una de las principales categorías de referencia, el salario básico de agosto fue fijado en $1.183.074,33 mensuales. Entre julio y octubre, el básico de esta categoría acumulará una mejora superior a los $103.000 mensuales.

Carga y descarga, pasteleros y mineros

Los trabajadores de Carga y Descarga percibirán los nuevos valores previstos en el último acuerdo de recomposición salarial, que todavía se encuentra a la espera de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.

Los básicos serán:

Operario Categoría 1: $1.626.327.

$1.626.327. Administrativo Categoría 1: $1.626.427.

$1.626.427. Conductor Categoría 1: $1.766.308.

Además, durante septiembre se abonará la segunda cuota de una suma no remunerativa por única vez, con montos de entre $64.656 y $82.476, según la categoría.

Los pasteleros cobrarán una asignación no remunerativa del 13,14% para todas las categorías. En el caso de los trabajadores de comida rápida, la asignación no remunerativa será del 3,94%, mientras que para los empleados de heladerías alcanzará el 3,73%.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) tendrán un incremento del 4%, correspondiente a un aumento total del 8% que se abonará hasta octubre.

La mejora comprende los convenios 53 y 54/89 y llevará el salario promedio a $1.100.000 en octubre. En la rama de Minería Extractiva, la suba acumulativa es del 7,5% y durante septiembre se abona un 2,5%. En este sector, el salario promedio será de $1.460.000, sin contar otros beneficios.

Petroleros, químicos y telefónicos

Los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordaron para septiembre una suma no remunerativa del 4%, calculada sobre las escalas de abril.

Ese porcentaje se incorporará a los básicos recién en octubre. El salario mínimo de referencia para ocho horas se mantiene en $4.130.864, mientras que la suma fija de Asignación Vaca Muerta se ubica en $402.800.

El convenio también establece una contribución sindical extraordinaria de $225.000 por cada trabajador, que será liquidada hasta marzo de 2027 inclusive. Por otra parte, la Federación de Petroleros FASIPEGyBio lanzó, al momento de escribirse la información, una advertencia sobre una posible medida de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.

Los químicos, representados por la Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA), alcanzaron junto a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica un acuerdo basado en la evolución de la inflación.

La primera actualización se calcula sobre los meses de abril a junio e impactará en los haberes de septiembre. El segundo tramo se incorporará en diciembre, tomando como referencia el IPC acumulado entre agosto y noviembre. Los trabajadores telefónicos de Movistar, Claro y Personal cobrarán un pago único equivalente al 2,10%, calculado sobre las escalas salariales conformadas en julio y de acuerdo con cada categoría.

La actualización de las escalas también será considerada para el cálculo del bono correspondiente al Día del Trabajador Telefónico.

Metalúrgicos y la situación de la actividad siderúrgica

Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOMRA) tendrán desde septiembre una actualización salarial para la Rama 17, con un valor de $4.485,97.

Además, recibirán una suma no remunerativa de $30.000, que se abonará junto con el salario mensual o durante la segunda quincena para los trabajadores jornalizados. A esto se agrega una compensación extraordinaria de $70.000, que continuará pagándose este mes a quienes tenían contrato vigente al 31 de julio de 2026.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia se eleva a $1.117.862, considerando todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras. La UOM, por otro lado, dio un paso formal para retomar las negociaciones salariales que habían quedado paralizadas luego de la intervención judicial del sindicato.

En tanto, la paritaria de la Rama 21, correspondiente a la actividad siderúrgica, fue homologada por el Gobierno después de dos años de negociaciones paralizadas.

El acuerdo establece:

Una recomposición no remunerativa del 6% para agosto, septiembre y octubre .

. Otro incremento del 6% no remunerativo y no acumulativo para noviembre y diciembre .

. Los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027.

Casas particulares y encargados de edificios

Las trabajadoras de Casas Particulares cobrarán durante septiembre un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos conformados en julio.

También recibirán una suma no remunerativa por única vez, determinada según las horas trabajadas, con montos que van de $8.000 a $20.000. La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó para los encargados de edificios un incremento del 1,9%, calculado sobre el salario básico y de manera proporcional a las distintas categorías.

Además, se estableció una suma fija mensual de $25.000 que se abonará junto con la remuneración. Para la categoría 1, los valores serán:

Encargado permanente con vivienda: $1.220.160.

$1.220.160. Encargado permanente sin vivienda: $1.401.533.

Vidrio, mecánicos y aceiteros

Los trabajadores del vidrio, nucleados en SEIVARA, cobrarán para la categoría A1 un salario mínimo desde $1.139.295.

Con los adicionales por antigüedad y francos pagos, el salario asciende a $1.380.825,54. Para la categoría H, la última escala, los haberes alcanzarán durante septiembre los $2.030.364,22.

Los trabajadores mecánicos nucleados en SMATA tendrán una nueva escala salarial en agosto, luego del acuerdo alcanzado con FAATRA. Para el personal mensualizado:

Auxiliar de Primera: básico de $1.558.811, más $107.246 no remunerativos.

básico de $1.558.811, más $107.246 no remunerativos. Ingreso Mínimo Garantizado: $1.048.860, más $72.162 adicionales.

Las sumas extraordinarias mantendrán su carácter no remunerativo hasta septiembre y, a partir de octubre, serán incorporadas a los salarios básicos. En el caso de los aceiteros, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) acordaron junto a los gremios un aumento acumulado del 29,5% para todo 2026.

La pauta toma como referencia el REM del Banco Central, en lugar de aplicar ajustes únicamente sobre la inflación mensual.

Hasta el momento se había otorgado una recomposición cercana al 14%, en un contexto en el que la inflación acumulada rondaba el 15%.

Papeleros, con una gratificación de $300.000

Los trabajadores nucleados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos tendrán desde septiembre un incremento del 2%.

A esto se suma una de las gratificaciones extraordinarias más elevadas entre los acuerdos informados: un pago no remunerativo de $300.000, que volverá a abonarse durante este mes. Para los empleados con jornada reducida, el beneficio será proporcional a las horas trabajadas.

Además, el Salario Mínimo Papelero pasó a $1.300.000 y se fijaron nuevos valores por hora.

Para septiembre, el valor horario de la categoría A será de $6.439.