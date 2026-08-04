El 86% de los argentinos afirma que necesita más de un trabajo para llegar a fin de mes

Un reciente estudio elaborado por la consultora Zentrix reveló un panorama de fuerte presión sobre la economía de los hogares argentinos. De acuerdo con los resultados del relevamiento, el 86% de los argentinos considera que necesita dos o más empleos para llegar a fin de mes, un dato que refleja las dificultades que enfrenta una amplia mayoría de la población para cubrir sus gastos con un único ingreso laboral.

La encuesta fue realizada durante julio de 2026 y presenta un escenario que la propia consultora describe como una economía doméstica al límite, donde los ingresos disponibles resultan insuficientes para sostener el nivel de gastos mensuales.

El estudio no solo analiza la percepción sobre la necesidad de contar con más de un empleo, sino que también indaga en la duración de los ingresos, la evolución del poder adquisitivo de los salarios y el impacto de la situación económica sobre la percepción de la realidad política.

La mayoría de los ingresos se agota antes del día 20

Uno de los datos más significativos del informe indica que el 66% de los encuestados asegura que termina sus ingresos antes del día 20 de cada mes. Este indicador muestra que una parte importante de la población enfrenta dificultades para administrar sus recursos hasta completar el período mensual, una situación que, según el relevamiento, se viene profundizando con el paso del tiempo.

El titular de la consultora, Claudio Montiel, explicó esta tendencia durante un diálogo con Cadena 3, donde señaló que la situación continúa deteriorándose mes tras mes. "Todo lo que nosotros vamos viendo es que mes a mes se viene debilitando esa cantidad de gente que te dice que puede superar el 20 del mes", afirmó.

La declaración del consultor acompaña los resultados del estudio y pone de manifiesto la reducción progresiva de la cantidad de personas que logra mantener capacidad de consumo durante todo el mes.

El salario continúa sin superar a la inflación

Otro de los aspectos relevados por la encuesta está relacionado con la evolución del poder adquisitivo. Según el informe, el 87,4% de los consultados sostiene que su salario no le gana a la inflación, una percepción ampliamente mayoritaria entre quienes participaron del estudio.

Este dato se suma a la necesidad de contar con múltiples fuentes de ingresos y conforma un cuadro que, de acuerdo con la encuesta, refleja las dificultades económicas que enfrentan los hogares para sostener su nivel de vida.

Casi la mitad afirma que necesita más de tres trabajos

Dentro del relevamiento también aparece un dato que profundiza el diagnóstico presentado por la consultora. De acuerdo con Claudio Montiel, el 45% de la población manifiesta que necesita más de tres trabajos para llegar a fin de mes.

El consultor vinculó esa situación con un contexto financiero caracterizado por tasas de interés exorbitantes, un escenario que, según explicó, incrementa las dificultades económicas de los hogares.

Montiel sostuvo además que la problemática se ve agravada por un crecimiento del endeudamiento, lo que incorpora una presión adicional sobre las finanzas familiares.

Los principales datos del estudio

Entre los resultados más relevantes difundidos por la consultora Zentrix se destacan los siguientes:

El 86% de los argentinos considera que necesita dos o más empleos para llegar a fin de mes.

La encuesta fue realizada durante julio de 2026.

El 66% de los consultados agota sus ingresos antes del día 20 de cada mes.

El 87,4% afirma que su salario no le gana a la inflación.

El 45% sostiene que necesita más de tres trabajos para llegar a fin de mes.

Claudio Montiel relacionó la situación con tasas de interés exorbitantes y un aumento del endeudamiento.

El impacto sobre la percepción política

Además de los indicadores económicos, el titular de Zentrix hizo referencia a las consecuencias que, según su análisis, tiene este escenario sobre el plano político.

En ese sentido, Claudio Montiel advirtió que el deterioro económico también encuentra un correlato en la evolución de la imagen del Gobierno nacional. "La imagen del presidente de la Nación, sobre todo, que es el más afectado, viene cayendo sistemáticamente todos los meses", sostuvo.

La afirmación forma parte de la evaluación realizada por el consultor a partir de los resultados del estudio y establece una relación entre las dificultades económicas relevadas y la percepción política de los encuestados.