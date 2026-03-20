La economía argentina creció 4,4% en 2025, pero mostró desaceleración en el último tramo del año

El INDEC informó que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló una expansión del 4,4% en todo el año en comparación con 2024, marcando una desaceleración respecto de períodos anteriores.

El crecimiento interanual estuvo impulsado principalmente por el aumento del consumo privado (7,9%) y público (0,2%), junto con las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

Desde el lado de la oferta, los sectores que más crecieron durante 2025 fueron la intermediación financiera (24,7%), la explotación de minas y canteras (8%) y hoteles y restaurantes (7,4%). En contraste, registraron caídas la pesca (-15,2%) y los hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

El informe también señaló que, a precios corrientes, el consumo privado se mantuvo como el principal componente de la demanda, representando el 70% del PBI, seguido por la inversión (16%), las exportaciones (15,6%) y el consumo público (14,9%).

En cuanto al desempeño del último trimestre, el PBI registró una suba de 2,1% interanual y de 0,6% frente al trimestre previo, en términos desestacionalizados.

Durante ese período, crecieron las exportaciones (5%) y el consumo privado (1,7%), mientras que el consumo público (-1%) y la formación bruta de capital fijo (-2,8%) mostraron caídas.

En la comparación interanual del cuarto trimestre, el mayor incremento dentro de los componentes de la demanda se observó en las exportaciones, con un alza del 10,9%.

Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron las subas en intermediación financiera (17,2%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).

Los datos reflejan una economía que mantuvo el crecimiento en 2025, aunque con señales de menor dinamismo hacia el cierre del año, un escenario que también impacta en las economías regionales como Catamarca, particularmente en sectores vinculados a la minería y la actividad exportadora.