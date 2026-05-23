La morosidad bancaria volvió a crecer y ya afecta al 11,5% de los préstamos familiares

La morosidad en el sistema financiero argentino volvió a marcar un récord en marzo y encendió nuevas señales de alerta sobre la situación económica de las familias. Según los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina, los pagos atrasados ya alcanzan al 11,5% del total de préstamos otorgados a personas.

Aunque el crecimiento fue más moderado que en meses anteriores, el indicador volvió a subir y alcanzó el nivel más alto de la serie histórica.

En provincias como Catamarca, donde muchas familias dependen del crédito para afrontar gastos cotidianos y financiar consumos, el deterioro del poder adquisitivo y el peso de las cuotas siguen generando preocupación.

Tarjetas y préstamos personales, los más afectados

El informe del Banco Central mostró que la situación más delicada continúa registrándose en los préstamos personales, donde la irregularidad llegó al 14,2% del total financiado en marzo, con una suba de 0,4 puntos respecto del mes anterior.

En tanto, los pagos atrasados en tarjetas de crédito alcanzaron el 11,7% del total, aunque en este caso el incremento mensual fue más leve, de apenas 0,1 puntos.

El crecimiento de la mora entre las familias fue de 8,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.

Qué dijo el Banco Central

Durante una conferencia de prensa realizada esta semana, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió al incremento de la morosidad y sostuvo que muchas entidades financieras ya comenzaron a atravesar el momento más crítico.

"El proceso de gestión de la mora está muy avanzado y ha progresado un montón. Muchos bancos ya han visto el pico en la mora de sus portafolios", afirmó.

Sin embargo, los números consolidados del sistema financiero reflejaron un nuevo máximo histórico.

Qué pasa con los créditos hipotecarios y prendarios

Los préstamos prendarios destinados a familias mostraron un escenario relativamente más estable. La mora general llegó al 6,9% en marzo frente al 6,8% de febrero.

En el caso de las líneas ajustadas por UVA, el deterioro fue mayor: la irregularidad alcanzó el 9%.

Por su parte, los créditos hipotecarios continúan siendo el segmento con menor nivel de incumplimiento. La mora se mantuvo en 1,4% del total, sin cambios respecto del mes anterior.

Desde el Banco Central señalaron además que durante marzo se incorporaron 2392 nuevos deudores hipotecarios y que en el último año se sumaron más de 42.100 personas a este tipo de financiamiento, impulsado principalmente por la banca pública.

La situación de las empresas

El crédito destinado a empresas presenta niveles de morosidad considerablemente más bajos que el segmento familiar.

En marzo, los pagos atrasados alcanzaron el 3,1% del financiamiento total, con una suba de 0,2 puntos respecto de febrero.

Dentro del sector corporativo, la línea más comprometida fue la de créditos hipotecarios, donde la irregularidad llegó al 5,4%.

En tanto, la mora en préstamos prendarios empresariales alcanzó el 4,2%.

Por el contrario, las líneas de corto plazo utilizadas para financiar capital de trabajo mantienen niveles más bajos: los adelantos en cuenta corriente registraron una mora del 3,2% y el descuento de documentos llegó al 2,7%.

Un indicador que refleja el impacto económico

El crecimiento de la morosidad aparece como uno de los principales indicadores del deterioro financiero de hogares y empresas, en medio de un escenario donde la desaceleración inflacionaria todavía no logra traducirse plenamente en una recuperación del poder de compra.

Aunque el sistema bancario mantiene adecuados niveles de liquidez y capitalización, el aumento de los pagos atrasados refleja las dificultades que enfrentan muchos sectores para sostener sus obligaciones financieras mensuales.