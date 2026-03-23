La multinacional Bahco cierra su planta de producción en Santo Tomé

En un escenario económico donde el sector manufacturero atraviesa transformaciones profundas, se ha confirmado una nueva salida del esquema productivo local por parte de una firma de capitales extranjeros de gran trayectoria. La dinámica de reconfigurar operaciones, pasando de la producción nacional a modelos centrados exclusivamente en la importación y distribución, ha sumado un nuevo capítulo de relevancia regional en la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, la protagonista es la multinacional Bahco, reconocida globalmente en el rubro de herramientas, que ha decidido poner fin a su actividad fabril para dar paso a un cambio estructural en su modelo de negocios.

Cese de fabricación y cambio de modelo operativo

La empresa, que forma parte de la organización SNA Europe Argentina, anunció formalmente en los últimos días el cese de la fabricación en su histórica planta ubicada en la ciudad de Santo Tomé. Esta decisión no implica la desaparición de la firma en el mercado interno, sino una redefinición drástica de su rol estratégico. El establecimiento dejará de tener actividad industrial y pasará a concentrarse en funciones comerciales, logísticas y de servicio, lo que representa un giro hacia un perfil operativo distinto al que sostuvo durante años en la región.

Según precisó la propia compañía a través de un comunicado oficial, la planta dejará de producir herramientas de forma física en sus instalaciones para enfocarse exclusivamente en tareas que garanticen el abastecimiento en todo el territorio argentino. Bajo este nuevo esquema, el sitio continuará en funcionamiento normal en sus áreas de distribución y ventas, asegurando la provisión de soluciones de almacenamiento, accesorios y los correspondientes servicios de postventa. La firma explicó que el objetivo central de este movimiento consiste en asegurar la presencia de la marca en el mercado local, aunque ya no a través de la manufactura propia en suelo santafesino.

Impacto en la fuerza laboral y sustentabilidad

La medida, que se dio a conocer el pasado miércoles 18 de marzo, tiene un impacto directo y doloroso en la comunidad trabajadora de la zona. La reestructuración alcanzó a aproximadamente 40 colaboradores, quienes recibieron la notificación oficial sobre el cese de la actividad productiva ese mismo día. Desde SNA Europe Argentina enfatizaron que la decisión responde a la necesidad imperiosa de adaptar su modelo de negocios para asegurar la sustentabilidad frente al actual contexto económico. En este sentido, la empresa confirmó que la producción que antes se realizaba en Santo Tomé será transferida a otras plantas del grupo internacional, el cual cuenta con una red global de fábricas distribuidas en diferentes regiones del mundo.

Respecto a la situación de los empleados afectados, la compañía incluyó en su declaración una referencia explícita a los valores de respeto e integridad que rigen a la organización. En ese marco, aseguraron que se cumplirán con la totalidad de las obligaciones legales correspondientes, llevando adelante el proceso de desvinculación con la máxima consideración hacia las personas que integraban la línea de fabricación. Este movimiento marca el fin de la actividad industrial en la sede local, mientras que la infraestructura remanente se orientará de forma definitiva hacia la atención de la demanda comercial del mercado argentino.

El fin de una etapa industrial en la región

La planta de Santo Tomé operó durante un largo periodo como una pieza fundamental del entramado industrial santafesino, aportando al desarrollo económico de la provincia. Con esta nueva disposición, su rol cambia de manera estructural al abandonar la fabricación y enfocarse en la logística. El anuncio ha generado una lógica preocupación en el ámbito local, especialmente por el impacto negativo en el empleo sectorial y la reducción de la actividad manufacturera en una zona históricamente productiva.

A pesar de la salida del segmento de fabricación, la empresa reiteró que el establecimiento seguirá activo bajo su nueva identidad logística. La meta declarada por SNA Europe Argentina es sostener la eficiencia en la entrega de productos y servicios en todo el país, utilizando la base de Santo Tomé como el eje central de sus operaciones de ventas y soporte. Este cambio de paradigma industrial, que prioriza la distribución de bienes producidos en el exterior sobre la creación de valor local, representa una modificación relevante y definitiva en el esquema económico de la región litoraleña.