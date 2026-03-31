La pobreza en Argentina bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025, su nivel más bajo en siete años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este martes los datos de pobreza e indigencia correspondientes al segundo semestre de 2025: la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en los principales centros urbanos del país, mientras que la indigencia se ubicó en el 6,3%. Ambos indicadores marcan el nivel más bajo desde el primer semestre de 2018.

Al extrapolar los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) al universo total de 47,9 millones de habitantes, el organismo estimó que 13,5 millones de argentinos no pueden cubrir la Canasta Básica Total (CBT), y que 3 millones no logran acceder siquiera a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Una caída pronunciada desde el pico de 2024

Los números actuales contrastan fuertemente con los registrados al inicio del gobierno de Javier Milei. Tras la devaluación del peso en diciembre de 2023, la pobreza trepó al 52,9% en el primer semestre de 2024 —con una indigencia del 18,1%—, el punto más alto en décadas. A partir de ese pico, el indicador inició una tendencia descendente: bajó al 38,1% en el segundo semestre de 2024 y al 31,6% en el primero de 2025, hasta llegar al 28,2% actual.

En términos interanuales, la reducción es de 9,9 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024. Comparado con el primer semestre de 2024, cuando la pobreza tocó su máximo reciente, la caída acumulada es de 24,7 puntos.

El rol de los alimentos y los ingresos

El economista Facundo Beltramone, de la Fundación Libertad, señaló que la dinámica del segundo semestre de 2025 fue más compleja que en períodos anteriores. Si bien la inflación general se ubicó en 31,5%, los salarios del sector registrado crecieron por debajo de ese nivel (28,8%), mientras que los del sector no registrado los superaron (38,2%). El rubro Alimentos y bebidas, que tiene un peso determinante en el cálculo de las canastas, avanzó un 32,2%, levemente por encima de la inflación general.

"Los alimentos ya no juegan tan a favor de la caída de la pobreza como antes", advirtió Beltramone, sugiriendo que la desaceleración del descenso respecto a semestres previos se explica, en parte, por ese comportamiento de precios.

La lectura oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos y los atribuyó a tres factores: el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo de los programas sociales distribuidos sin intermediarios desde el inicio de la gestión.

Con este resultado, la Argentina cierra el segundo año del mandato presidencial con el índice de pobreza más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando la gestión de Mauricio Macri registró un 27,3%. Sin embargo, los analistas advierten que sostener la tendencia bajista requerirá que los ingresos de los sectores más vulnerables continúen superando la suba de los precios de los alimentos básicos.