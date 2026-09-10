La producción minera creció 3,7% en julio, pero muestra una desaceleración en aumento

La producción minera argentina mantuvo en julio de 2026 una variación positiva respecto del mismo mes del año anterior, aunque los datos oficiales reflejaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de producción industrial minero (IPI minero) registró en julio una suba del 3,7% interanual, es decir, en comparación con julio de 2025.

El resultado confirma que la actividad continuó ubicándose por encima del nivel registrado un año atrás, pero al mismo tiempo muestra una pérdida de dinamismo respecto de los meses anteriores. De hecho, el incremento del 3,7% se convirtió en el dato interanual más bajo desde febrero.

La evolución adquiere relevancia al observar el comportamiento de la actividad durante el año. Si bien el sector conserva una variación acumulada positiva, el resultado correspondiente a julio marca una diferencia respecto del ritmo que venía mostrando previamente. El dato interanual, por lo tanto, combina dos elementos: crecimiento frente a 2025 y desaceleración en la velocidad de expansión.

El acumulado enero-julio

Más allá del desempeño puntual de julio, el resultado acumulado durante los primeros siete meses de 2026 continúa mostrando una evolución positiva.

Según el INDEC, el acumulado enero-julio de 2026 presentó un aumento del 7,7% respecto de igual acumulado del año anterior. Este indicador permite observar el comportamiento de la producción minera en un período más amplio y muestra que, pese a la desaceleración registrada en julio, el balance de los primeros siete meses del año continúa siendo favorable en términos interanuales.

La diferencia entre ambos indicadores resulta significativa para comprender el escenario. Mientras julio mostró una expansión del 3,7% frente al mismo mes de 2025, el período enero-julio acumuló un crecimiento del 7,7%.

Esto implica que el resultado de julio se ubicó por debajo del crecimiento acumulado del año hasta ese momento, evidenciando el menor ritmo que tuvo la producción durante el séptimo mes.

La comparación mensual volvió a mostrar números negativos

El otro dato relevante surge de la comparación con el mes inmediatamente anterior. En julio de 2026, el índice de la serie desestacionalizada registró una baja de 0,9% respecto a junio. Se trata de una medición que permite observar la evolución mensual del indicador, dejando de lado los efectos propios de la estacionalidad.

A esta caída se suma el comportamiento de la serie tendencia-ciclo, que también mostró una variación negativa, aunque de menor magnitud. En este caso, el índice registró una disminución del 0,1% respecto al mes anterior. El resultado mensual marca así un escenario diferente al que surge de la comparación interanual. Mientras la producción minera creció 3,7% respecto de julio de 2025, las mediciones frente al mes anterior mostraron retrocesos.

De acuerdo con el informe, julio significó además la segunda medición mensual consecutiva en baja.

El dato permite observar con mayor claridad la desaceleración: el sector no dejó de crecer en términos interanuales, pero sí registró dos meses consecutivos de retroceso en la comparación mensual.

Un mes complicado para la actividad industrial

El desempeño del sector minero se produjo en un contexto en el que también se habían registrado malos datos de producción industrial y construcción. En ese escenario, el IPI minero también marcó un mes complicado durante julio. La actividad consiguió sostener una variación positiva respecto de igual período del año anterior, pero con un incremento menor al observado en los meses precedentes.

La combinación de los indicadores permite identificar un comportamiento con diferentes velocidades según el período de comparación:

Julio de 2026 contra julio de 2025: suba del 3,7%.

suba del 3,7%. Acumulado enero-julio de 2026 frente al mismo período de 2025: aumento del 7,7%.

aumento del 7,7%. Serie desestacionalizada de julio frente a junio: baja del 0,9%.

baja del 0,9%. Serie tendencia-ciclo de julio frente a junio: disminución del 0,1%.

disminución del 0,1%. Variación interanual de julio: el crecimiento más bajo desde febrero.

el crecimiento más bajo desde febrero. Variación mensual: segunda medición consecutiva en baja.

El contraste entre el resultado anual y la evolución reciente

Los números del INDEC muestran una situación que requiere distinguir entre el balance acumulado y el comportamiento más reciente. Por un lado, el 7,7% de crecimiento acumulado entre enero y julio indica que la producción minera se encuentra por encima del nivel registrado durante igual período del año anterior.

Por otro, el resultado específico de julio exhibe una pérdida de velocidad. El aumento interanual del 3,7% fue el más bajo desde febrero, mientras que las mediciones mensuales de la serie desestacionalizada y de la tendencia-ciclo volvieron a ubicarse en terreno negativo.

La secuencia permite dimensionar el cambio de ritmo sin perder de vista que la actividad continúa mostrando una expansión interanual. En términos simples, la minería todavía crece, pero lo hace a una velocidad menor. La diferencia entre el desempeño acumulado y los indicadores correspondientes a julio constituye el principal aspecto que surge de los datos oficiales.