FENOA 2026 llega por primera vez a Catamarca

La Fundación Federalismo y Libertad realizará una nueva edición del Foro Económico del NOA (FENOA) el próximo jueves 5 de noviembre, a partir de las 16:00, en el Hotel Casino Catamarca. Será la primera edición del foro en la provincia, ampliando los espacios de diálogo sobre los desafíos y las oportunidades económicas del norte argentino.

FENOA es el ciclo de encuentros socioeconómicos empresariales más importante del norte argentino, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Su objetivo es generar un espacio de discusión e intercambio en torno a las políticas públicas necesarias para promover el desarrollo económico, productivo y social del Noroeste argentino, fomentando el diálogo entre referentes del sector público, empresarios y especialistas.

Bajo el lema "La hora de las provincias", FENOA 2026 pondrá el foco en el rol estratégico de las provincias como motores del crecimiento y el desarrollo de la Argentina. La agenda abordará especialmente el potencial de la minería, las oportunidades de inversión, la seguridad jurídica, la infraestructura, la competitividad y la articulación público-privada.

El encuentro contará con la participación del embajador de Georgia en Argentina, el consultor y analista político Jorge Giacobbe, el director del Banco Central de la República Argentina Martín Vauthier, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba Manuel Tagle, el director de Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica de PedidosYa Nicolás Debernardi y Miguel Mitre, presidente de Ligreen S.A.

Entre los principales ejes de debate se destacan las reformas provinciales para atraer inversiones y mejorar la competitividad, el rol de las empresas en el desarrollo regional y las perspectivas de la economía argentina. La minería tendrá un lugar central, con un espacio dedicado a la inversión y el desarrollo productivo de Catamarca, que contará con la participación de Abas Tanus Mafud (Río Tinto / Cámara Minera de Catamarca) y Daniel Zamora (CAMYEN).

La realización del foro en Catamarca adquiere especial relevancia por el potencial de la provincia en sectores estratégicos como la minería y por las oportunidades que presenta para atraer inversiones, fortalecer las cadenas de valor y generar nuevas perspectivas de crecimiento. En este contexto, el encuentro buscará poner en agenda los desafíos que enfrentan las provincias para transformar sus recursos y capacidades productivas en empleo, inversión y desarrollo.

Inscripciones: https://forms.gle/cqYZhyWmy3rD7reBA