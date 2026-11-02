El riesgo país supera los 800 puntos por primera vez en el año

La tensión volvió a marcar el pulso de los mercados argentinos. El riesgo país superó por primera vez en lo que va de 2026 la barrera de los 800 puntos básicos, las acciones de empresas locales registraron fuertes pérdidas en Wall Street y el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo anual. La jornada financiera estuvo atravesada por la cautela de los inversores, en un escenario que combina factores internacionales con incertidumbres vinculadas al panorama político y económico local.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó un 2,3% este lunes y se ubicó en 805 puntos básicos. Con este movimiento, acumuló un incremento del 41% en lo que va del año, una suba que lo llevó a superar un umbral que no había alcanzado durante 2026.

En paralelo, el mercado cambiario mostró una nueva actualización de la cotización oficial. El dólar avanzó $5 y cerró a $1565 en el Banco Nación, el valor más elevado del año. En el segmento mayorista, la divisa terminó la rueda en $1545,50, lo que representó una suba de $11,50 respecto del cierre del viernes pasado, según consignó el operador Gustavo Quintana.

La presión también se trasladó a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADR de distintas compañías registraron caídas pronunciadas, con retrocesos que llegaron hasta el 13%. Entre las empresas más afectadas se ubicaron Irsa, Cresud e YPF, que encabezaron las pérdidas de la jornada.

Fuertes pérdidas de las empresas argentinas en Wall Street

Los activos locales mostraron un desempeño negativo en los mercados internacionales. Las bajas más importantes se concentraron en algunas de las principales compañías argentinas que cotizan en Wall Street, en una rueda marcada por la incertidumbre y la cautela.

Los retrocesos más pronunciados fueron los siguientes:

Irsa: cayó 13,5%.

Cresud: registró una baja de 8,2%.

YPF: perdió 6%.

Las caídas de los ADR se produjeron junto con el incremento del riesgo país y la suba del dólar oficial. De esta manera, los distintos indicadores financieros reflejaron una jornada de presión sobre los activos argentinos, en un contexto en el que los inversores mantienen la atención puesta tanto en los acontecimientos internacionales como en las definiciones políticas internas.

Las elecciones en Estados Unidos y Brasil

La tensión financiera se desarrolló en un contexto internacional marcado por acontecimientos electorales. Este martes se celebrarán las elecciones de medio término en Estados Unidos, una instancia que concentra la atención de los mercados. A ese factor se suma el escenario que ya venía condicionado por los comicios en Brasil.

La combinación de estos elementos externos se incorporó a un panorama que también presenta interrogantes locales. La incertidumbre sobre la configuración del escenario político argentino y la falta de definiciones electorales se sumaron a la cautela de los inversores, que observaron con atención las señales disponibles durante la jornada.

En ese marco, el comportamiento de los activos no respondió únicamente a las variables cambiarias o financieras, sino también a las expectativas sobre el rumbo político y las decisiones que podrían adoptarse en los próximos meses.

La indefinición electoral condiciona las expectativas

El analista financiero Gustavo Ber sostuvo que la falta de definiciones sobre el armado político de cara a las próximas elecciones continúa condicionando las expectativas del mercado.

"El escenario electoral sigue sin definiciones de las principales fuerzas, con epicentro por estos días en el rol de Patricia Bullrich dentro del Gobierno, el de los gobernadores en la estrategia electoral y las posibilidades del peronismo de ir unido", señaló.

Para el especialista, las decisiones vinculadas a la organización de las fuerzas políticas tienen relevancia para los inversores, aunque algunas de ellas podrían demorarse hasta marzo. Ante esa posibilidad, consideró que el mercado continuará atento a las señales que permitan anticipar cómo se configurará el escenario electoral.

Ber también destacó que el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso será una instancia importante para observar los movimientos de las distintas fuerzas políticas y conocer sus posiciones. El debate legislativo, en ese sentido, se presenta como un punto de referencia para seguir las definiciones que puedan influir en las expectativas financieras.

El Banco Central, las reservas y la demanda de dólares

Otro de los interrogantes que concentra la atención de los inversores está relacionado con la capacidad del Banco Central para sostener la tendencia de compras de divisas que mostró durante octubre. Después de un mes con saldo positivo de compras, el mercado busca determinar si la autoridad monetaria podrá mantener ese comportamiento durante noviembre.

El desafío estará condicionado por dos factores principales: la persistente dolarización de los ahorristas y el comienzo de un período de mayor demanda estacional de dinero. Ambos elementos podrían incidir en la dinámica del mercado cambiario y en la evolución de las variables monetarias.

En ese escenario, Ber consideró que será importante seguir la respuesta de la política monetaria y el comportamiento de las tasas de interés en pesos. La evolución de estas variables se suma a las principales cuestiones que observan los inversores, en una jornada en la que el dólar oficial alcanzó su máximo anual y el riesgo país superó los 800 puntos.

La atención del mercado continuará puesta, además, en el comportamiento de la divisa y en la capacidad del Banco Central para seguir acumulando reservas. La posibilidad de sostener las compras de dólares, en un contexto de mayor demanda estacional y dolarización de los ahorristas, aparece como uno de los desafíos centrales para noviembre.