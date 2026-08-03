La recaudación tributaria de julio creció 35,1% y superó los $22,9 billones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los resultados de la recaudación tributaria correspondientes a julio, mes en el que los ingresos alcanzaron los $22.965.441 millones. De acuerdo con la información oficial, esta cifra representó un crecimiento interanual del 35,1% respecto del mismo mes del año pasado.

Los datos difundidos muestran una evolución positiva de los recursos tributarios durante el séptimo mes del año, con un comportamiento destacado de los principales impuestos nacionales. Según ARCA, el incremento de la recaudación estuvo respaldado por el desempeño de tributos clave, lo que permitió consolidar una mejora en comparación con igual período del año anterior.

Dentro del conjunto de recursos recaudados, el protagonismo estuvo concentrado en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y los aportes a la Seguridad Social, que explicaron gran parte de los ingresos tributarios registrados durante julio.

El IVA volvió a concentrar una parte central de la recaudación

Entre los principales conceptos relevados por ARCA, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Neto registró ingresos por $6.825.626 millones, cifra que significó un incremento interanual del 32,8% respecto de julio del año anterior.

El desempeño del tributo presentó diferencias entre sus componentes. Mientras el IVA Impositivo avanzó 41,4%, el IVA Aduanero mostró una suba del 13,1%.

Estos resultados ubicaron nuevamente al IVA entre las principales fuentes de recursos tributarios del período, consolidando su peso dentro de la estructura de la recaudación informada por el organismo.

Ganancias registró uno de los mayores aumentos

Otro de los impuestos que exhibió un desempeño destacado fue el Impuesto a las Ganancias.

Durante julio, este tributo alcanzó una recaudación de $5.111.219 millones, lo que representó una mejora interanual del 64,7%, uno de los incrementos más significativos entre los principales conceptos incluidos en el informe oficial.

La evolución de Ganancias se ubicó entre los factores que impulsaron el crecimiento global de la recaudación tributaria durante el séptimo mes del año, acompañando el desempeño del IVA y de los aportes vinculados a la Seguridad Social.

Los aportes a la Seguridad Social mantuvieron una evolución positiva

Los aportes a la Seguridad Social también registraron un resultado favorable durante julio.

Según los datos informados por ARCA, los ingresos alcanzaron los $6.300.720 millones, equivalentes a un crecimiento del 29,4% en comparación con el mismo período de 2025.

Este desempeño posicionó a la Seguridad Social entre los principales componentes de la recaudación tributaria del mes, aportando una porción significativa de los recursos totales obtenidos.

Débitos y Créditos Bancarios y el desempeño del comercio exterior

En el caso del impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, la recaudación ascendió a $1.545.029 millones, reflejando una suba interanual del 18,7% respecto de julio del año pasado.

En materia de comercio exterior, los resultados mostraron comportamientos diferenciados entre los distintos tributos.

Los Derechos de Exportación generaron ingresos por $1.192.117 millones, con un incremento del 3,1% en relación con igual mes del año anterior.

Por el contrario, los Derechos de Importación y otros tributos aduaneros totalizaron $575.667 millones, registrando una baja interanual del 2,3%.

Bienes Personales y Combustibles encabezaron las mayores variaciones porcentuales

Entre los impuestos que registraron los mayores incrementos en términos porcentuales se destacaron Bienes Personales y el impuesto a los Combustibles.

En el caso de Bienes Personales, la recaudación alcanzó los $171.056 millones, lo que implicó un aumento interanual del 69,2%, convirtiéndose en el mayor crecimiento porcentual entre los tributos mencionados en el informe.

Por su parte, el impuesto a los Combustibles totalizó $638.389 millones, con una suba del 67,8% respecto de julio del año anterior.

Estos resultados reflejaron algunas de las variaciones más significativas dentro del conjunto de impuestos relevados por ARCA durante el período analizado.

Principales cifras de la recaudación de julio

Recaudación total: $22.965.441 millones ( +35,1% interanual ).

$22.965.441 millones ( ). IVA Neto: $6.825.626 millones ( +32,8% ). IVA Impositivo: +41,4% . IVA Aduanero: +13,1% .

$6.825.626 millones ( ). Impuesto a las Ganancias: $5.111.219 millones ( +64,7% ).

$5.111.219 millones ( ). Aportes a la Seguridad Social: $6.300.720 millones ( +29,4% frente al mismo período de 2025).

$6.300.720 millones ( frente al mismo período de 2025). Débitos y Créditos Bancarios: $1.545.029 millones ( +18,7% ).

$1.545.029 millones ( ). Derechos de Exportación: $1.192.117 millones ( +3,1% ).

$1.192.117 millones ( ). Derechos de Importación y otros tributos aduaneros: $575.667 millones ( -2,3% ).

$575.667 millones ( ). Bienes Personales: $171.056 millones ( +69,2% ).

$171.056 millones ( ). Impuesto a los Combustibles: $638.389 millones (+67,8%).

Un resultado sostenido por los principales impuestos nacionales

De acuerdo con la información difundida por ARCA, la evolución de la recaudación tributaria durante julio estuvo respaldada por el crecimiento de los principales impuestos nacionales. El comportamiento del IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes a la Seguridad Social concentró una parte sustancial de los recursos ingresados durante el mes, mientras que otros tributos también mostraron incrementos significativos, aunque con comportamientos diferenciados en el caso de los impuestos vinculados al comercio exterior.

En conjunto, los resultados permitieron consolidar una mejora en la recaudación tributaria respecto del mismo período del año anterior, alcanzando un total de $22.965.441 millones y una variación interanual positiva del 35,1%, según los datos oficiales publicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.