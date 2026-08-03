Marcatón con récord de ventas en el Poncho: movilizó más de $4.726 millones

La reciente edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho dejó un balance altamente positivo para la actividad comercial de Catamarca. De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública y el Banco Nación Argentina, el programa Marcatón al Poncho registró un crecimiento significativo en el volumen de operaciones y en el consumo generado durante los diez días del evento.

Los resultados fueron presentados durante una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al gerente zonal del Banco Nación, Sebastián Riveros, donde se expusieron los principales indicadores alcanzados por esta herramienta de promoción comercial.

Según los datos difundidos, las ventas canalizadas a través de Marcatón superaron ampliamente las registradas en la edición anterior de la fiesta, consolidando al programa como uno de los principales motores de la actividad económica desarrollada durante el evento.

Artesanías y gastronomía lideraron el crecimiento

Uno de los rubros que mostró una evolución más marcada fue el de Artesanías y Gastronomía, sectores tradicionales de la Fiesta del Poncho y protagonistas del movimiento comercial generado durante la celebración.

El informe indica que las ventas en ambos rubros alcanzaron un total de más de 2.621 millones de pesos. Esa cifra representa un incremento respecto de los 1.965 millones de pesos registrados durante la edición 2025. De acuerdo con la evaluación oficial, este resultado refleja un crecimiento del 33,5% en el volumen de consumo canalizado mediante la promoción de Marcatón en comparación con el año anterior.

Este comportamiento confirma el fuerte impacto que tuvo el programa sobre la actividad desarrollada por artesanos y emprendedores gastronómicos que participaron de la principal fiesta cultural de la provincia.

También crecieron las ventas de entradas para los espectáculos

El informe presentado durante la reunión también analizó el comportamiento del público en relación con los espectáculos programados durante la Fiesta del Poncho.

En este caso, el movimiento comercial generado por la venta de entradas para el Escenario Mayor y el Poncho Sunset alcanzó los 2.105 millones de pesos. La cifra supera el desempeño registrado durante la edición 2025, cuando las ventas habían totalizado 1.658 millones de pesos.

De esta manera, el crecimiento no solo se reflejó en el consumo de productos y servicios, sino también en la convocatoria alcanzada por las propuestas artísticas desarrolladas durante el evento.

Más de $4.726 millones movilizados durante la fiesta

Al sumar el comportamiento de todos los rubros alcanzados por el programa, el informe concluye que el flujo total de consumo generado a través de Marcatón al Poncho llegó a los 4.726 millones de pesos. El dato representa un incremento del 45% respecto de la edición 2025.

Las autoridades utilizaron otro indicador para dimensionar la influencia alcanzada por el programa durante la fiesta. Según la evaluación presentada, cuatro de cada diez pesos gastados durante la presente edición fueron canalizados mediante Marcatón al Poncho, un dato que evidencia el protagonismo adquirido por esta herramienta dentro del movimiento económico registrado durante el evento.

Más operaciones y un mayor ticket promedio

Además del crecimiento en el volumen de consumo, el balance oficial mostró una expansión en la cantidad de operaciones realizadas mediante la plataforma. Durante los diez días de vigencia del programa se registraron 60.652 transacciones comerciales.

Ese resultado representa un 11,2% más de operaciones en comparación con la edición del año pasado. El informe también destacó la evolución del ticket promedio, que alcanzó los 43.211 pesos.

Esta cifra implica un incremento del 18,6% respecto del ticket promedio registrado durante la Fiesta del Poncho 2025. Otro dato incorporado al balance fue la cantidad de establecimientos que participaron activamente de la iniciativa. En total, 724 comercios operaron bajo el programa Marcatón durante el desarrollo de la fiesta en los distintos rubros alcanzados por la propuesta.

Una articulación entre el sector público y el privado

Los resultados fueron valorados como consecuencia del trabajo conjunto desarrollado entre distintos organismos e instituciones. El informe señala que la articulación impulsada por el Gobierno de Catamarca, la Federación Económica de Catamarca y el Banco Nación Argentina permitió alcanzar resultados que superaron las expectativas iniciales.

Según la evaluación realizada, esta cooperación generó un impacto directo sobre la actividad económica vinculada a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El trabajo coordinado posibilitó que el programa funcionara como una herramienta destinada a estimular el consumo durante el evento y fortalecer el circuito comercial relacionado con la producción local.

Consolidación e incentivo económico

El balance final elaborado por las autoridades sostiene que Marcatón al Poncho no solo cumplió el objetivo de incentivar las ventas durante la realización de la fiesta, sino que además se consolidó como un mecanismo de dinamización económica.

De acuerdo con el informe, el programa acompañó de manera directa a:

Productores.

Artesanos.

Emprendedores gastronómicos.

Organizadores.

Las autoridades destacaron que esta política generó beneficios concretos sobre los distintos rubros alcanzados y también produjo efectos positivos en actividades económicas vinculadas indirectamente con la celebración.

Asimismo, remarcaron que el impacto alcanzó a miles de personas que participaron de la Fiesta del Poncho desde distintos ámbitos, favoreciendo la circulación de dinero y fortaleciendo el movimiento comercial durante el desarrollo del evento.