Transferencias a provincias subieron 7,5% en julio: Catamarca sigue siendo la más beneficiada

El giro de fondos por coparticipación a las provincias logró revertir en julio la tendencia negativa registrada durante el mes anterior, aunque el balance de los primeros siete meses del año continúa mostrando una disminución real del 1,3%, de acuerdo con datos elaborados por consultoras privadas.

Durante julio, el Gobierno nacional distribuyó un total de $7,25 billones entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en concepto de transferencias automáticas. Este monto representó un crecimiento del 7,5% en términos reales respecto del mismo mes de 2025.

La mejora también se reflejó en la comparación con junio de 2026. En ese caso, los envíos registraron un incremento del 2,3%, consolidando una recuperación mensual impulsada principalmente por la evolución de la Coparticipación Federal de Impuestos, el componente más importante del sistema de distribución de recursos.

La coparticipación fue el principal motor del crecimiento

Del total distribuido durante julio, la Coparticipación Federal de Impuestos alcanzó los $6,63 billones, cifra equivalente al 92% de todos los recursos enviados automáticamente a las jurisdicciones. Este componente registró una recuperación del 7,6% real interanual, explicada principalmente por la evolución de algunos tributos nacionales.

En ese sentido, el Impuesto a las Ganancias mostró un incremento del 19,9% real, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentó una leve caída del 0,1%. Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, sobre la base de información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, el resultado positivo observado en julio "estuvo explicado fundamentalmente por el buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+19,9%, traccionado por el pago de vencimientos de personas físicas)".

El documento también detalla que la mejora interanual representó una recuperación equivalente a $502.737 millones para el conjunto de las jurisdicciones subnacionales.

El desempeño de los regímenes especiales

Además de la coparticipación, el informe analiza la evolución de otros componentes del sistema de distribución automática de recursos. El conjunto de Leyes y Regímenes Especiales totalizó envíos por $337.641 millones, lo que representó una suba del 19,7% real interanual.

Dentro de este grupo se destacaron los siguientes incrementos:

Monotributo: +60,6%.

+60,6%. Impuesto a los Combustibles Líquidos: +24,6%.

+24,6%. Bienes Personales: +22,3%.

En contraste, los recursos correspondientes a la Compensación del Consenso Fiscal alcanzaron los $277.387 millones, reflejando una disminución del 7,8% real interanual respecto del mismo período del año anterior.

Catamarca encabezó el ranking nacional

El análisis por jurisdicciones mostró un comportamiento positivo para todas las provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el informe, las 24 jurisdicciones subnacionales registraron incrementos reales interanuales en las transferencias automáticas recibidas durante julio. Dentro de ese escenario, Catamarca volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking nacional al registrar un crecimiento del 10,3%, convirtiéndose además en la única provincia que alcanzó una expansión de dos dígitos.

Detrás de Catamarca se ubicaron:

Salta: +8,8%.

+8,8%. Tierra del Fuego: +8,3%.

+8,3%. San Luis: +8,3%.

En el otro extremo del listado, los menores incrementos correspondieron a:

Buenos Aires: +6,2%.

+6,2%. Tucumán: +6,5%.

De esta manera, aunque todas las jurisdicciones experimentaron una mejora respecto de julio del año pasado, la provincia de Catamarca fue la que presentó el mejor desempeño relativo en materia de transferencias automáticas.

El acumulado anual continúa en terreno negativo

Pese a la recuperación observada durante julio, el balance de los primeros siete meses de 2026 continúa mostrando un resultado desfavorable.

El acumulado anual alcanzó $44,17 billones, lo que representa una caída real del 1,3% frente al mismo período de 2025. De acuerdo con el informe, esta disminución implica que las provincias dejaron de percibir, a valores actuales, aproximadamente $627.188 millones en comparación con el año anterior.

El estudio elaborado por Politikon Chaco advierte que, aunque julio permitió recuperar parte del terreno perdido, "el acumulado del año sigue mostrando caída", al tiempo que señala que los montos actuales permanecen por debajo de los registrados durante el mismo período de 2021, 2022 y 2023.

Así, el comportamiento de julio representó un cambio respecto del mes previo al registrar una recuperación tanto en la comparación interanual como mensual, impulsada principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias y de la Coparticipación Federal. Sin embargo, el saldo acumulado de 2026 continúa reflejando una contracción de los recursos distribuidos automáticamente a las provincias, pese a que todas las jurisdicciones exhibieron mejoras durante el último mes analizado y Catamarca se consolidó como la provincia con el mayor crecimiento porcentual del país.