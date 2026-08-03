Salarios pretendidos en agosto: el ranking de los sueldos, rubro por rubro

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar incrementos durante agosto de 2026, en un escenario caracterizado por la desaceleración inflacionaria y una recomposición gradual de los ingresos.

Así lo reflejó un relevamiento que permite conocer cuánto dinero consideran necesario quienes se encuentran en búsqueda de empleo o analizan un cambio laboral en los distintos sectores de la economía. El salario bruto promedio pretendido en el país mantiene una tendencia de crecimiento. Sin embargo, los datos también muestran diferencias significativas entre los distintos rubros de actividad y los niveles de especialización requeridos en cada uno de ellos.

El informe permite observar cómo evolucionan las expectativas de los trabajadores y constituye una referencia para comprender las diferencias existentes entre los distintos segmentos del mercado laboral argentino.

Los sectores que concentran las mayores pretensiones

El relevamiento indica que las mayores expectativas salariales continúan concentrándose en los cargos jerárquicos y en actividades vinculadas con la energía, la minería y las ingenierías.

De acuerdo con los datos, estos sectores mantienen una elevada demanda de perfiles especializados, situación que se traduce en remuneraciones pretendidas que se ubican por encima del promedio del mercado. El primer lugar del ranking corresponde a Minería, Petróleo y Gas, con una pretensión salarial promedio de 2.677.589 pesos brutos mensuales.

En el segundo puesto aparece Gerencia y Dirección General, con 2.523.122 pesos, mientras que Ingenierías ocupa el tercer lugar con 2.047.970 pesos, superando la barrera de los dos millones de pesos mensuales.

También se ubican entre los sectores con mayores expectativas Ingeniería Civil y Construcción, Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones, Administración, Contabilidad y Finanzas y Recursos Humanos y Capacitación, todos con pretensiones superiores a 1,7 millones de pesos.

Los rubros con menores expectativas salariales

En el extremo opuesto del ranking aparecen aquellas actividades asociadas a tareas de atención al público, servicios y funciones administrativas de menor complejidad. No obstante, el relevamiento también señala que estos sectores evidencian una evolución respecto de los meses anteriores, aunque continúan registrando las menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino.

El último lugar corresponde a Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde la remuneración pretendida promedio alcanza 1.035.630 pesos. Por encima se ubican Enfermería, con 1.072.088 pesos, y Gastronomía y Turismo, con 1.085.443 pesos, actividades que siguen figurando entre las de menores expectativas de ingresos.

Completan este segmento Secretarias y Recepción, Oficios y Otros y Educación, Docencia e Investigación, cuyos valores permanecen por debajo del promedio de los sectores con mayor nivel de especialización.

El ranking completo de los salarios pretendidos

El relevamiento difundido para agosto de 2026 presenta las siguientes pretensiones salariales promedio por actividad:

Minería, Petróleo y Gas: $2.677.589.

$2.677.589. Gerencia y Dirección General: $2.523.122.

$2.523.122. Ingenierías: $2.047.970.

$2.047.970. Ingeniería Civil y Construcción: $2.011.874.

$2.011.874. Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.824.818.

$1.824.818. Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.789.185.

$1.789.185. Recursos Humanos y Capacitación: $1.747.543.

$1.747.543. Naviero, Marítimo y Portuario: $1.657.149.

$1.657.149. Marketing y Publicidad: $1.637.854.

$1.637.854. Aduana y Comercio Exterior: $1.569.617.

$1.569.617. Producción y Manufactura: $1.461.543.

$1.461.543. Diseño: $1.457.085.

$1.457.085. Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.422.978.

$1.422.978. Sociología / Trabajo Social: $1.407.852.

$1.407.852. Seguros: $1.407.041.

$1.407.041. Comercial, Ventas y Negocios: $1.389.394.

$1.389.394. Departamento Técnico: $1.380.585.

$1.380.585. Abastecimiento y Logística: $1.369.688.

$1.369.688. Legales: $1.315.030.

$1.315.030. Salud, Medicina y Farmacia: $1.247.183.

$1.247.183. Educación, Docencia e Investigación: $1.162.574.

$1.162.574. Oficios y Otros: $1.143.301.

$1.143.301. Secretarias y Recepción: $1.125.505.

$1.125.505. Gastronomía y Turismo: $1.085.443.

$1.085.443. Enfermería: $1.072.088.

$1.072.088. Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.035.630.

Las cifras difundidas por el sitio Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan el monto que solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales o buscan un cambio de empleo.

El relevamiento permite identificar las diferencias existentes entre los distintos sectores de actividad y muestra que las mayores expectativas salariales continúan vinculadas con posiciones jerárquicas y áreas de alta especialización técnica, mientras que las actividades relacionadas con atención al cliente, gastronomía, turismo y algunas tareas administrativas mantienen los niveles más bajos del ranking.