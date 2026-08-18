La Rioja relanzó los "Chachos" y busca inyectar $4.000 millones para reactivar el consumo

Desde ayer lunes el Gobierno de La Rioja volvió a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como "Chachos". La administración del gobernador Ricardo Quintela presentó la medida como una herramienta destinada a reforzar los ingresos de las familias y estimular la actividad comercial, en un escenario marcado por la recesión y la caída de los recursos coparticipables.

El relanzamiento contempla una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona, que llegará a unos 80.000 beneficiarios. En términos económicos, el programa representa la inyección de $4.000 millones en la economía provincial, a través de esta cuasimoneda creada por la gestión Quintela.

La medida se implementa mientras La Rioja atraviesa un contexto financiero particular: es la única provincia del país en default. En ese escenario, el Gobierno provincial sostiene que la utilización del bono permite amortiguar los efectos del ajuste fiscal y evitar que los trabajadores pierdan poder de compra.

El objetivo planteado por la administración riojana no se limita a complementar los ingresos de determinados sectores. La intención también es que los Chachos circulen dentro de la economía local, fortaleciendo el consumo y proporcionando recursos que puedan ser utilizados en comercios y para el pago de obligaciones.

Quiénes recibirán los 50.000 Chachos

La ayuda extraordinaria alcanza a distintos sectores vinculados con el Estado provincial, municipal y determinados beneficiarios. Entre los destinatarios se encuentran empleados públicos, policías, jubilados y docentes, además de personas vinculadas a programas y contratos estatales.

El esquema incluye a empleados de planta del Gobierno provincial y a beneficiarios de programas o contratos estatales. También contempla a jubilados de la Policía y del Servicio Penitenciario, empleados municipales y docentes cuya liquidación está a cargo del Ministerio de Educación provincial.

En el caso de los municipios, cada administración local tendrá a su cargo la organización de su propio operativo de pago. Esto incluye al municipio Capital, según explicaron desde el Gobierno riojano. El cronograma se desarrollará de manera escalonada hasta el 24 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI. La distribución se realizará tanto en la capital provincial como en el interior de La Rioja.

Una cuasimoneda que busca ampliar su circulación

Los Chachos mantienen una paridad de 1 a 1 con el peso, una característica que permite establecer una equivalencia directa para las operaciones en las que son aceptados.

Actualmente, más de 800 comercios riojanos están adheridos al sistema. El Gobierno provincial también asegura haber recibido consultas de locales ubicados en la provincia de Córdoba interesados en incorporarse a la circulación de la cuasimoneda.

La intención es ampliar progresivamente el uso de los bonos y facilitar que los recursos entregados a los beneficiarios se transformen en consumo dentro de la economía.

Los Chachos no están destinados exclusivamente a las compras. También pueden utilizarse para cumplir distintas obligaciones frente al Estado provincial y municipal. Entre sus usos se encuentran el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios estatales.

De esta manera, el Gobierno de La Rioja busca que la cuasimoneda funcione no solamente como una ayuda extraordinaria para determinados sectores, sino también como un instrumento con capacidad de circulación dentro de la economía provincial.

Dos instancias de rescate hasta diciembre

Para brindar previsibilidad a quienes reciban los bonos, el Gobierno organizó dos instancias de rescate mensuales hasta diciembre. La vigencia de los títulos finalizará el 29 de diciembre. Existe además un incentivo adicional para quienes conserven los Chachos hasta esa fecha. Quienes mantengan los títulos hasta el vencimiento recibirán un reconocimiento adicional del 1%, que no será acumulativo.

El esquema establece así un horizonte temporal definido para la utilización de los bonos, al mismo tiempo que incorpora instancias periódicas de rescate para quienes necesiten convertirlos de acuerdo con las condiciones establecidas.

La vigencia y las fechas de rescate constituyen parte del diseño de la herramienta con la que la administración provincial pretende generar previsibilidad tanto para quienes reciben los Chachos como para los comercios que participan de su circulación.

El Gobierno riojano cuestiona a la Nación

El relanzamiento de los Chachos también se produce en medio de una disputa política y financiera entre la administración riojana y el Gobierno nacional. En este contexto, el ministro provincial de Hacienda, Fabián Blanco, cuestionó al Ejecutivo nacional por una presunta falta de respuestas ante los pedidos de anticipos de coparticipación realizados por la provincia.

Desde la administración de Quintela, el bono es defendido como una herramienta destinada a amortiguar el ajuste fiscal y evitar que los trabajadores pierdan poder de compra. La decisión de volver a poner en circulación los Chachos se presenta así como parte de una respuesta provincial frente al escenario de recesión y caída de los recursos coparticipables.

La administración riojana analiza, además, la posibilidad de que este monto pueda incorporarse de manera permanente al salario en el futuro. Sin embargo, esa decisión será evaluada de acuerdo con la evolución de las cuentas públicas y el diálogo que se mantenga con los gremios.

El futuro del bono y las cuentas públicas

El relanzamiento de los Chachos se inscribe, por lo tanto, en una estrategia que combina una asistencia extraordinaria de alcance amplio con el intento de sostener el consumo provincial. La inyección de 4.000 millones a través de 50.000 Chachos para cada uno de los aproximadamente 80.000 beneficiarios supone que los recursos vuelvan a circular mediante compras, pagos de impuestos, tasas y servicios estatales.

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial mantiene abierta la posibilidad de modificar el carácter extraordinario de la medida e incorporar el monto al salario de manera permanente. Esa alternativa, de acuerdo con la información proporcionada por la administración riojana, dependerá de la evolución de las cuentas públicas y de las conversaciones con los gremios.

El esquema tiene como fecha de finalización el 29 de diciembre, cuando también se aplicará el reconocimiento adicional del 1% para quienes conserven los títulos, mientras que durante los meses previos funcionarán dos instancias mensuales de rescate.

Las declaraciones de Quintela

El relanzamiento de los Chachos también vuelve a poner en el centro de la escena nacional al gobernador Ricardo Quintela, quien había protagonizado declaraciones de fuerte impacto político a principios de agosto.

En la previa al debate en el Senado del proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras, el gobernador riojano advirtió sobre qué haría el peronismo ante un eventual regreso al poder. En ese contexto, sostuvo que el espacio político "va a recuperar" aquello que considere perdido mediante mecanismos de expropiación.

"Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar", expresó Quintela.

Las declaraciones se produjeron en paralelo al debate sobre la iniciativa legislativa y forman parte del contexto político en el que la administración riojana vuelve a implementar su propia cuasimoneda.