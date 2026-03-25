La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa lactea

Después de casi 100 años bajo la conducción de Mastellone Hermanos, la emblemática empresa láctea La Serenísima cambia de manos en una operación que redefine el mapa del sector alimenticio. El Grupo Arcor, líder en alimentos de Latinoamérica, y Danone, compañía global de referencia en el mercado de lácteos, adquirieron el 100% de la empresa, consolidando un control compartido en partes iguales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ambas compañías ya contaban con una participación significativa del 49% del paquete accionario, mientras que el porcentaje restante permanecía bajo la órbita de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC. Con esta operación, el control total queda finalmente en manos del nuevo esquema societario.

El acuerdo se estructura a través de un joint venture, mediante el cual Arcor y Danone ejercerán un control igualitario del 50%, en una alianza que apunta a integrar capacidades y potenciar el negocio.

Un joint venture con foco en crecimiento e innovación

En el comunicado oficial al que accedió esta agencia, ambas compañías destacaron que la adquisición permitirá crear un "negocio integrado", con el objetivo de capitalizar las fortalezas de cada socio.

Entre los principales ejes del nuevo esquema se destacan:

Mayor capacidad de innovación , con procesos más ágiles.

, con procesos más ágiles. Optimización de la eficiencia operativa , aprovechando sinergias industriales.

, aprovechando sinergias industriales. Ampliación del alcance de la categoría láctea, tanto en volumen como en penetración de mercado.

El documento también remarca que el acuerdo abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento vinculadas a la "valorización del mercado lácteo", apoyándose en la estructura productiva existente.

Una red productiva clave en la región

Uno de los pilares centrales de la operación es la infraestructura industrial de la compañía. La Serenísima cuenta con once plantas productivas en la región, desde donde elabora una amplia gama de productos que forman parte del consumo cotidiano.

Entre los principales productos se incluyen leches, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres. Esta diversidad productiva, sumada a la capilaridad de distribución, posiciona a la empresa como un actor clave dentro del mercado lácteo argentino.

La visión de los líderes

El CEO de Danone, Antoine de Saint-Affrique, subrayó el potencial estratégico de la operación al señalar que la combinación de capacidades permitirá construir una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades. "La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance", afirmó.

Además, remarcó que el objetivo final es proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, tanto en el presente como en el futuro.

En la misma línea, el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, destacó el valor de la integración operativa y comercial que habilita el joint venture. Según expresó, la alianza permitirá "apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento".

Un nuevo capítulo para una marca emblemática

La operación marca un punto de inflexión para La Serenísima, una de las marcas más representativas del sector alimenticio. El pasaje desde una estructura histórica ligada a Mastellone Hermanos hacia un esquema compartido entre dos gigantes del rubro implica no solo un cambio de propiedad, sino también una reconfiguración estratégica.

El nuevo modelo de gestión, basado en la integración de capacidades, la eficiencia operativa y la innovación, busca consolidar una plataforma de crecimiento sostenido en el mercado lácteo.

Con el respaldo de dos actores de peso como Arcor y Danone, la compañía inicia una nueva etapa que combina escala, experiencia y proyección, en un contexto donde la competencia y la transformación del consumo exigen respuestas cada vez más dinámicas.