La suba de los combustibles podría agregar hasta 2,5 puntos a la inflación anual

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un análisis sobre las posibles consecuencias que tendría el incremento de los precios internacionales de los combustibles, originado por la guerra en Medio Oriente, sobre la inflación de Argentina y de los demás países de la región. El estudio plantea distintos escenarios de evolución del precio de la energía y calcula cómo ese aumento podría trasladarse a los consumidores finales, generando una presión adicional sobre el índice general de precios.

De acuerdo con el informe elaborado por el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el impacto del conflicto bélico podría sumar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación total de Argentina durante 2026, dependiendo del comportamiento que registren los precios internacionales del petróleo y del grado de traslado de esos incrementos al mercado interno.

La CEPAL elaboró su proyección utilizando una metodología basada en tres escenarios diferentes, cada uno de ellos asociado a una variación distinta del precio internacional de la energía respecto de los valores registrados en 2025. A partir de esas hipótesis, el organismo estimó qué porcentaje del incremento terminaría reflejándose en los precios que pagan los consumidores.

Tres escenarios con distinto impacto sobre la inflación

El primer escenario considerado por la CEPAL contempla un incremento del 25% en el precio de la energía durante 2026 respecto de 2025. Bajo esa hipótesis, el efecto adicional sobre la inflación argentina sería el menor de los tres casos analizados, con un aumento estimado de 0,9 puntos porcentuales.

A medida que los precios internacionales de la energía aumentan en los escenarios siguientes, también se incrementa el impacto previsto sobre la inflación.

En el segundo escenario, que supone un precio de la energía 38% superior, la presión adicional sobre el índice de precios alcanzaría 1,4 puntos porcentuales.

Finalmente, el tercer escenario, considerado el más severo por el organismo, plantea un precio de la energía 67% superior al registrado en 2025. En esa situación, la inflación anual de Argentina recibiría un impacto adicional estimado en 2,5 puntos porcentuales, constituyendo el mayor traslado previsto entre las alternativas evaluadas.

Los factores que determinarán el traslado a los precios

La CEPAL explicó que el efecto final sobre la inflación dependerá de múltiples variables y no únicamente del comportamiento del petróleo en los mercados internacionales.

El organismo sostuvo que la evolución de los precios internos estará condicionada por el grado en que las variaciones internacionales logren trasladarse efectivamente al valor de los combustibles que pagan los consumidores. Asimismo, señaló que existen efectos indirectos que también podrían impulsar la inflación.

En ese sentido, el informe indica: "En los siguientes meses, el impacto del aumento del precio del petróleo en la inflación dependerá de la evolución de los precios internacionales, del grado en que sus variaciones se trasladen a los precios internos de los combustibles y de los efectos de segunda ronda en aquellos productos de los cuales los combustibles son un insumo relevante. El incremento del precio del petróleo también podría tener un impacto en la inflación a través del aumento del costo de los productos importados y de los fletes internacionales".

De esta manera, el organismo advierte que la incidencia de la energía no se limita únicamente al precio de las naftas y el gasoil, sino que también podría reflejarse en otros bienes cuya producción o transporte depende del consumo de combustibles.

Las medidas adoptadas en Argentina

Mientras continúa la incertidumbre sobre la evolución del mercado internacional del petróleo, en los últimos meses YPF aplicó un congelamiento de precios en los combustibles con el objetivo de amortiguar la escalada del valor internacional del crudo. Paralelamente, el Gobierno decidió postergar la aplicación de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Como consecuencia de estas decisiones, la suba total de los combustibles aún permanece próxima a definirse.

El informe señala que el impacto definitivo sobre los consumidores dependerá de la magnitud que finalmente tengan esos ajustes, dado que cualquier incremento en los precios de los combustibles repercutirá directamente sobre el bolsillo de los usuarios.

La comparación con el resto de América Latina

La CEPAL también extendió su análisis al conjunto de los países de América Latina y el Caribe, considerando que el efecto inflacionario variará de acuerdo con las políticas que adopte cada gobierno y con las características particulares de cada economía.

Según las estimaciones del organismo, el impacto sobre la inflación regional podría ubicarse entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales, dependiendo del escenario considerado.

El país que registraría el mayor incremento sería República Dominicana. Las proyecciones para ese país indican:

Escenario 1: aumento de 1,7 puntos .

aumento de . Escenario 2: aumento de 2,6 puntos .

aumento de . Escenario 3: aumento de 4,6 puntos.

En el extremo opuesto aparece Ecuador, donde el efecto estimado resulta considerablemente menor.

Las proyecciones para ese país son las siguientes:

Escenario 1: aumento de 0,3 puntos .

aumento de . Escenario 2: aumento de 0,5 puntos .

aumento de . Escenario 3: aumento de 0,9 puntos.

La posición de Argentina en el análisis regional

Dentro de la comparación realizada por la CEPAL, Argentina aparece ubicada en una posición intermedia respecto del impacto estimado sobre la inflación.

El estudio la sitúa junto a países como Brasil, Paraguay y Chile, economías que presentan características similares en cuanto al peso que tiene la energía dentro de la canasta de consumo.

En particular, el informe señala que Paraguay y Chile comparten un porcentaje similar de participación de la energía en la estructura de consumo, equivalente al 6%.