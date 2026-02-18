La tasa de desocupación cayó a 6,3% en el tercer trimestre y marca un hito en la comparativa anual

El escenario laboral argentino muestra señales de recuperación según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano, que comprende el relevamiento de julio, agosto y septiembre, sitúan la tasa de desocupación en el 6,3%. Este registro no solo representa una baja sensible frente al 7,6% detectado en el segundo trimestre de 2025, sino que también perfora el 6,4% registrado en el mismo período del año anterior.

Un mercado de 20,6 millones de personas

La estructura del mercado laboral urbano se apoya hoy sobre una población económicamente activa de 20,6 millones de personas. Al desglosar este universo, el organismo oficial identifica que 19,3 millones se encuentran ocupadas, mientras que 1,3 millones permanecen desocupadas. Sin embargo, la calidad del empleo y la satisfacción de la demanda laboral presentan matices: dentro del grupo de ocupados, coexisten 3,2 millones de ocupados demandantes de empleo —personas que, aun teniendo trabajo, buscan activamente otra posición— y 2,2 millones de subocupadas.

El informe se publica en un contexto de tensiones industriales. El reciente cierre de Fate, la mayor fabricante nacional de neumáticos, resultó en el despido de aproximadamente 1.000 empleados, una situación que profundiza las dificultades estructurales y aviva el debate sobre la política de apertura de las importaciones y su impacto en el empleo manufacturero.

Desigualdades regionales: el mapa del empleo y el desempleo

El relevamiento del INDEC permite trazar un mapa federal con disparidades marcadas entre los distritos. En cuanto a la capacidad de generar trabajo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera la tasa de empleo con un 54,1%, seguida por La Pampa (48,4%), Santa Fe (46,5%), Córdoba (45,7%) y Jujuy (45,5%).

En contrapartida, la tasa de desempleo muestra sus niveles más críticos en el sur y el centro del país:

Santa Cruz: 10,7%

10,7% La Pampa: 7,8%

7,8% Buenos Aires (Provincia): 7,7%

7,7% Chaco: 7,4%

En el desglose por aglomerados, los 31 principales centros urbanos presentaron una tasa de desocupación del 6,9%, levemente por encima del promedio nacional. Otras provincias como Tierra del Fuego (8,1%) y Tucumán (6,8%) también se ubicaron por encima de la media nacional urbana.

Subocupación y la presión de la demanda insatisfecha

Uno de los puntos más complejos del reporte es la subocupación total, que se situó en el 11,2%. Este indicador se compone de un 7,8% de subocupados demandantes y un 3,3% de subocupados no demandantes. Según la definición oficial, los subocupados son aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales por causas ajenas a su voluntad y están dispuestos a extender su jornada.

A esto se suma que el 16,7% de la población ocupada es demandante de empleo, una cifra que asciende al 17,6% si se consideran únicamente los 31 aglomerados principales. Estos datos reflejan que una parte sustancial de la fuerza laboral argentina no logra satisfacer sus necesidades económicas o profesionales con su ocupación actual.

Metodología y alcance del relevamiento

La EPHoG se basa en las proyecciones del Censo Nacional de 2010 y abarca localidades de más de 2.000 habitantes. El operativo del tercer trimestre de 2025 implicó el relevamiento de 40.610 viviendas.

Para la interpretación técnica de estos datos, el Indec establece definiciones precisas:

Población ocupada: Personas que trabajaron al menos una hora remunerada en la semana de referencia.

Personas que trabajaron al menos una hora remunerada en la semana de referencia. Población desocupada: Personas sin trabajo que buscan empleo activamente y están disponibles para incorporarse de inmediato.

Personas sin trabajo que buscan empleo activamente y están disponibles para incorporarse de inmediato. Tasa de actividad: Proporción de personas que forman la fuerza laboral sobre la población total.

Proporción de personas que forman la fuerza laboral sobre la población total. Tasa de empleo: Porcentaje de población ocupada sobre el total de referencia.

Comparado con el tercer trimestre de 2024, donde la tasa de empleo fue de 44,2% y la de actividad de 47,2%, los resultados actuales sugieren una dinámica de estabilización tras los ajustes derivados de la desaceleración económica del año previo. La muestra ampliada permite hoy un retrato más fiel de la realidad urbana, desde los grandes conglomerados hasta las ciudades intermedias.