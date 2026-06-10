Las cadenas de electrodomésticos enfrentan una mora histórica y crece la preocupación

Las principales cadenas de venta de electrodomésticos de Argentina atraviesan una situación cada vez más compleja como consecuencia del fuerte incremento de la morosidad en los créditos otorgados a sus clientes. Los datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un deterioro significativo en la capacidad de pago de los consumidores y muestran una realidad que genera creciente preocupación dentro del sector comercial.

Según los registros oficiales, el nivel de incumplimiento en las financiaciones destinadas a la compra de artículos para el hogar alcanzó el 48,2% en abril, una cifra que representa más de tres veces el nivel registrado durante el mismo período del año anterior, cuando la mora se ubicaba en 14,8%.

El salto registrado en apenas doce meses refleja un cambio profundo en el comportamiento del crédito no bancario y expone las dificultades que enfrentan miles de consumidores para cumplir con los compromisos asumidos mediante sistemas de financiación ofrecidos directamente por las cadenas comerciales.

Las empresas más afectadas

El fenómeno impacta especialmente sobre algunas de las principales compañías del sector, cuyos esquemas comerciales dependen en gran medida de las ventas financiadas.

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central, varias cadenas registran índices de morosidad superiores al 50%, una situación que plantea desafíos significativos para la continuidad de sus modelos de negocio.

El ranking de incumplimiento de pagos muestra los siguientes niveles de mora:

• Coppel: 60,6%.

• Cetrogar: 53,7%.

• Frávega: 53,5%.

• On City: 52,2%.

• Carsa (Musimundo): 51,2%.

Las cifras evidencian un deterioro acelerado de la capacidad de pago de los clientes y exhiben niveles comparables a los observados durante los momentos más críticos de la pandemia.

El peso de las tasas de interés

Uno de los factores que aparece asociado al crecimiento de la morosidad es el elevado costo del financiamiento ofrecido por las propias cadenas comerciales.

Actualmente, los planes destinados a la compra de electrodomésticos presentan costos financieros totales (CFT) que oscilan entre el 243% y el 305% anual. A su vez, algunos préstamos personales comercializados por estas compañías alcanzan costos que superan el 1.000% anual.

El escenario comenzó a agravarse durante la segunda mitad de 2025, cuando el incremento de las tasas de interés encareció de manera significativa las cuotas que deben afrontar los consumidores. Como consecuencia, una porción creciente de clientes encontró mayores dificultades para cumplir con los pagos comprometidos.

Un contexto de consumo debilitado

La suba de la morosidad se produce en paralelo con un contexto caracterizado por la desaceleración económica, la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo.

Los datos muestran una marcada diferencia respecto de lo que ocurre dentro del sistema financiero tradicional. Mientras la mora de los préstamos familiares otorgados por entidades bancarias se ubicó en torno al 12% durante abril, el nivel de incumplimiento registrado en las cadenas de electrodomésticos prácticamente cuadruplicó ese porcentaje.

La situación no se limita únicamente a las grandes empresas de retail. El fenómeno involucra a unas 585 entidades no financieras, entre las que se encuentran comercios, fintech, cooperativas y mutuales que actualmente financian a más de 12 millones de personas en todo el país.

La magnitud de estas cifras permite dimensionar el alcance que tiene el crédito no bancario dentro de la economía y el impacto potencial que puede generar un incremento sostenido de los incumplimientos.

La advertencia del Banco Central

El Banco Central viene monitoreando de cerca la evolución de los créditos otorgados fuera del sistema bancario tradicional y los datos muestran diferencias importantes según el perfil de los deudores.

De acuerdo con el informe oficial, la irregularidad alcanza al 36,1% entre quienes mantienen deudas exclusivamente con comercios y fintech. En contraste, el porcentaje desciende al 23,7% entre aquellos usuarios que también poseen financiamiento bancario.

Esta diferencia es observada con atención por los especialistas, quienes señalan que una parte importante de las empresas de crédito no bancario concentra su actividad en segmentos considerados de mayor riesgo. Se trata de sectores particularmente afectados por la caída de los ingresos y por situaciones de sobreendeudamiento.

Un desafío para el negocio del retail

El fuerte crecimiento de la morosidad plantea un escenario desafiante para las cadenas de electrodomésticos. La venta financiada ha sido históricamente uno de los principales motores comerciales del sector y constituye una herramienta central para sostener el volumen de operaciones.

Sin embargo, la combinación de tasas de interés elevadas, consumidores con menor capacidad de pago y niveles de incumplimiento que superan el 50% en algunas compañías genera una presión creciente sobre los esquemas de crédito propios.

Con una mora que alcanzó el 48,2% en abril y con indicadores que muestran un deterioro sostenido respecto del año anterior, el sector enfrenta una situación delicada. El comportamiento de los consumidores, la evolución del financiamiento y la capacidad de las empresas para sostener sus sistemas de crédito aparecen como elementos centrales en un contexto que mantiene en alerta a toda la actividad comercial vinculada a la venta de electrodomésticos.