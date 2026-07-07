Las reservas del BCRA alcanzan su nivel más alto desde 2019

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron un nuevo avance y alcanzaron su mayor nivel desde mediados de 2019, consolidando una tendencia de crecimiento que llevó a la autoridad monetaria a superar los US$49.500 millones en reservas internacionales.

Al cierre del martes, el stock de reservas se ubicó en US$49.536 millones, un nivel que no se observaba desde el 20 de septiembre de 2019. Con este resultado, el Banco Central alcanzó el monto más alto de los últimos siete años, en un contexto marcado por la continuidad de las compras de divisas y el incremento de los depósitos en dólares.

Durante la actual gestión del presidente Javier Milei, el registro más elevado se había producido a fines de mayo, cuando las reservas escalaron hasta US$48.511 millones. La cifra alcanzada ahora representa un nuevo máximo para la administración y constituye un nuevo hito dentro de la evolución reciente de las cuentas de la autoridad monetaria.

Una suba diaria impulsada por distintos factores

La jornada cerró con una suba diaria de US$1.264 millones en las reservas internacionales.

Entre los factores que explican este incremento se encuentra el aumento de los depósitos en dólares, un comportamiento que, de acuerdo con la información difundida, tiende a registrarse al comienzo de cada mes y que contribuye al fortalecimiento del nivel de reservas del Banco Central.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria continuó interviniendo en el mercado mediante la adquisición de divisas, manteniendo una política de compras que se ha sostenido de manera consecutiva durante un período prolongado.

Los principales datos de la jornada fueron:

Reservas internacionales: US$49.536 millones.

US$49.536 millones. Incremento diario: US$1.264 millones.

US$1.264 millones. Nivel más alto desde: 20 de septiembre de 2019.

20 de septiembre de 2019. Máximo previo durante la gestión de Javier Milei: US$48.511 millones, alcanzado a fines de mayo.

Estos indicadores reflejan una nueva expansión del volumen de reservas administradas por el Banco Central en el marco de su estrategia cambiaria.

El Banco Central prolonga su ciclo de compras de dólares

La entidad presidida por Santiago Bausili continuó acumulando divisas mediante operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Durante esta jornada, el Banco Central compró US$25 millones, lo que permitió extender a 123 jornadas consecutivas la secuencia de adquisiciones de dólares.

Esta continuidad en las compras forma parte de la estrategia implementada por la autoridad monetaria desde la puesta en marcha de la denominada "fase 4" del programa monetario.

Desde la implementación de esa etapa del programa, el Banco Central acumula US$11.421 millones en compras de divisas.

Según los datos difundidos, ese volumen todavía podría incrementarse y alcanzar US$17.000 millones o incluso una cifra superior, dependiendo de dos variables señaladas como determinantes:

La evolución de la demanda de dinero.

La liquidez del mercado de cambios.

De esta manera, la dinámica de acumulación de reservas continúa estrechamente vinculada al comportamiento del mercado cambiario y a las condiciones monetarias.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central entra en una etapa decisiva

Mientras las reservas muestran una evolución positiva, el presidente Javier Milei mantiene su objetivo de avanzar con una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa busca prohibir la emisión monetaria para financiar al Estado, un aspecto que el mandatario considera central dentro de la reforma que impulsa para la autoridad monetaria.

En ese contexto, el Presidente tiene prevista una reunión en la residencia de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El encuentro tiene como propósito avanzar en la definición del formato final del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

La definición política del Gobierno

En la antesala de esa reunión, Javier Milei se refirió públicamente al encuentro durante una entrevista en streaming y anticipó la importancia que le asigna al trabajo conjunto con su equipo económico.

El mandatario afirmó:

"A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos".

Las declaraciones del Presidente se producen en simultáneo con el fortalecimiento de las reservas internacionales y con la continuidad de la estrategia de compras de dólares por parte del Banco Central.

De esta manera, la evolución de las reservas y el impulso a la reforma institucional del BCRA aparecen como dos procesos que avanzan en paralelo. Por un lado, la autoridad monetaria alcanzó US$49.536 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2019, luego de una suba diaria de US$1.264 millones, impulsada por el incremento de los depósitos en dólares y por nuevas compras en el Mercado Libre de Cambios, donde adquirió US$25 millones, acumulando 123 jornadas consecutivas de adquisiciones. Por otro, el Gobierno avanza en la definición del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, con una reunión en Olivos encabezada por Javier Milei, junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili, en la que se busca delinear el formato final de una iniciativa que pretende prohibir la emisión monetaria para financiar al Estado.