El dólar oficial volvió a subir y superó los $1.500

El dólar oficial cerró por encima de los 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación durante la primera jornada de la segunda semana del mes de julio, en un contexto particular para el mercado cambiario debido a una semana atravesada por un feriado de dos días. La rueda del lunes 6 de julio dejó además movimientos en las principales cotizaciones del mercado, con variaciones tanto positivas como negativas según el tipo de cambio considerado.

La jornada marcó el comienzo de una semana reducida en materia de operatorias, un factor que acompaña la evolución de las distintas referencias cambiarias y que condiciona el calendario de actividad en el mercado argentino.

El dólar oficial cerró en $1.510 para la venta

Al finalizar la rueda del lunes, el dólar oficial registró una cotización de 1.510 pesos para la venta, mientras que el precio para la compra quedó establecido en 1.460 pesos.

Con este cierre, la divisa oficial terminó la primera jornada de la semana corta por encima del umbral de los 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una etapa de actividad reducida por los feriados previstos para los próximos días.

Cómo finalizaron las principales cotizaciones del dólar

Además del mercado oficial, las restantes referencias cambiarias también mostraron movimientos durante la rueda del lunes.

Entre los principales valores registrados se destacaron:

Dólar oficial Compra: 1.460 pesos Venta: 1.510 pesos

Dólar blue Compra: 1.495 pesos Venta: 1.515 pesos Variación positiva: 0,34%

Dólar MEP Compra: 1.521,10 pesos Venta: 1.525,10 pesos Variación en la venta: -0,12%

Dólar contado con liquidación Compra: 1.569,20 pesos Venta: 1.569,70 pesos Variación positiva: 0,15%

Dólar tarjeta Venta: 1.963 pesos



Las cifras reflejan el comportamiento de cada segmento del mercado durante la jornada del lunes, con diferencias entre las distintas modalidades de acceso al dólar y variaciones específicas en cada caso.

Comportamiento de cada referencia cambiaria

En el mercado informal, el dólar blue concluyó la jornada con una cotización de 1.515 pesos para la venta y 1.495 pesos para la compra. Según los datos informados, registró una variación positiva del 0,34%, tanto en su evolución como en los valores alcanzados al cierre de la rueda.

Por su parte, el dólar MEP finalizó con un precio de 1.521,10 pesos para la compra y 1.525,10 pesos para la venta. En este segmento, la cotización de venta presentó una pérdida del 0,12%, diferenciándose del comportamiento observado en otras variantes del mercado cambiario.

En cuanto al dólar contado con liquidación, el cierre dejó una cotización de 1.569,20 pesos para la compra y 1.569,70 pesos para la venta. En este caso, la jornada terminó con una variación positiva del 0,15%.

Finalmente, el dólar tarjeta fijó su valor de venta en 1.963 pesos, completando el panorama de las principales referencias cambiarias correspondientes al lunes 6 de julio.

Una semana con menos jornadas de operatoria

La actividad del mercado se desarrolla durante una semana corta, ya que el lunes representó la primera jornada de operaciones en un calendario condicionado por dos días sin actividad habitual.

De acuerdo con el cronograma previsto, mañana martes será la anteúltima jornada de operatorias en Argentina durante esta semana. Posteriormente, el jueves 9 será feriado por el Día de la Independencia Argentina, mientras que el viernes 10 será día no laborable con fines turísticos, reduciendo así la cantidad de ruedas de negociación previstas para el período.

Este esquema convierte a la semana en un tramo de menor cantidad de jornadas operativas respecto de un calendario habitual.

El Banco Central volvió a comprar dólares

En paralelo a la evolución de las cotizaciones, se informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares de los Estados Unidos.

El objetivo señalado para esta intervención fue robustecer sus reservas, en una jornada que combinó el seguimiento de las distintas cotizaciones del mercado cambiario con la continuidad de las compras de divisas por parte de la autoridad monetaria.

De esta manera, el cierre del lunes dejó un panorama en el que el dólar oficial superó los 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación, mientras las restantes cotizaciones registraron movimientos propios y el Banco Central continuó con la adquisición de dólares destinada al fortalecimiento de sus reservas, en el comienzo de una semana con un calendario reducido por los feriados previstos.