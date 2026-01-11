Las ventas minoristas pymes crecieron 2,5% en 2025, luego de ocho meses en caída

Las ventas minoristas de los comercios pymes registraron un crecimiento del 2,5% interanual durante 2025, impulsadas principalmente por el fuerte repunte observado en los primeros meses del año, que logró compensar parcialmente la marcada desaceleración del consumo iniciada a partir de mayo. Así lo reveló un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que analizó el desempeño del sector a precios constantes.

El resultado positivo del año se explica, en gran medida, por la baja base de comparación que dejó 2024, período en el que las ventas minoristas habían sufrido una caída del 10% respecto de 2023. En ese contexto, los primeros cuatro meses de 2025 mostraron subas significativas: 25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril, cifras que permitieron sostener el balance anual pese al deterioro posterior.

Sin embargo, a partir de mayo, el crecimiento interanual se interrumpió y dio paso a una racha negativa que, al cierre de diciembre, acumuló ocho meses consecutivos en descenso. En el último mes del año, las ventas minoristas pymes retrocedieron 5,2% interanual, reflejando la persistencia de un consumo débil y condicionado por la pérdida del poder adquisitivo.

En contraste, la comparación mensual desestacionalizada mostró una señal positiva: el Índice de Ventas Minoristas Pymes registró en diciembre un incremento del 5,2% frente a noviembre, impulsado por las compras asociadas a las fiestas de fin de año y el cobro del aguinaldo. No obstante, desde la entidad empresaria aclararon que este repunte tuvo un carácter transitorio.

"El mes de diciembre funcionó como un alivio financiero para muchos comercios, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2% interanual", señalaron desde CAME. En ese sentido, remarcaron que el consumo continuó siendo retraído y altamente racional, con hogares que priorizaron ofertas, promociones y gastos esenciales, en un contexto de ingresos aún ajustados.

El análisis por rubros confirma la fragilidad del escenario. Seis de los siete sectores relevados cerraron diciembre con caídas interanuales, siendo los descensos más pronunciados los de Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mostró una leve suba del 0,8% interanual.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento indicó que el 55% de los empresarios consultados percibió estabilidad respecto del año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones. Si bien el dato sigue siendo negativo, representa una mejora relativa frente a noviembre, cuando el 37% manifestaba un deterioro.

Respecto de las expectativas, desde CAME señalaron que predomina una cautela optimista de cara a 2026. La mayoría de los comerciantes proyecta una mejora gradual de la actividad, aunque advierte que la inversión continúa limitada por los altos costos operativos y la baja rentabilidad. "El desafío del sector será transformar este respiro estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda", concluyó el informe.

Desempeño por rubro en 2025

Alimentos y bebidas: caída del 5,3% interanual en diciembre y suba acumulada del 3,9% en el año. Mejora mensual del 1,5%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: descenso interanual del 15% en diciembre y leve suba anual del 0,3%. Fuerte repunte mensual del 15,7%.

Calzado y marroquinería: baja interanual del 2,9% en diciembre y alza anual del 2,7%. Suba mensual del 3,3%.

Farmacia: retroceso interanual del 0,5% en diciembre y crecimiento anual del 5,7%. Incremento mensual del 1,9%.

Ferretería y materiales de la construcción: suba interanual del 0,8% en diciembre y acumulado anual del 2,9%. Mejora mensual del 5,6%.

Perfumería: caída interanual del 9,8% en diciembre, pero alza anual del 5,7%. Fuerte suba mensual del 31,7%.

Textil e indumentaria: descenso interanual del 8,5% en diciembre y baja acumulada del 0,9% en 2025. Mejora mensual del 7,6%.