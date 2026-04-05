Los 5 beneficios gratuitos de PAMI que pueden hacerte ahorrar mucho dinero

En un contexto donde los gastos vinculados a la salud continúan en aumento, el Programa de Atención Médica Integral amplía durante abril de 2026 una serie de beneficios destinados a jubilados y pensionados de todo el país. Se trata de productos esenciales que pueden obtenerse sin costo y que buscan mejorar la calidad de vida de los afiliados.

Muchos adultos mayores desconocen que estos elementos forman parte de la cobertura habitual del organismo y que no requieren copagos. Desde insumos para la movilidad hasta ayudas para el cuidado diario, el acceso a estos beneficios puede representar un ahorro significativo en el presupuesto mensual.

Los cinco productos que PAMI entrega gratis en abril de 2026

El programa incluye artículos que apuntan a resolver necesidades frecuentes en personas mayores, especialmente en quienes tienen movilidad reducida o atraviesan tratamientos prolongados.

Colchón antiescaras

Está destinado a afiliados que deben permanecer largos períodos en cama o presentan riesgo de desarrollar lesiones en la piel. Este colchón especial distribuye mejor el peso del cuerpo, ayuda a prevenir úlceras por presión y mejora el descanso.

Inodoro portátil

Se trata de un elemento pensado para facilitar la higiene dentro del hogar. Permite evitar desplazamientos al baño, sobre todo durante la noche, y reduce el riesgo de caídas en jubilados con dificultades para moverse.

Trapecio para cama

Este accesorio se coloca sobre la cama y funciona como punto de apoyo para que la persona pueda incorporarse o cambiar de posición con mayor facilidad. Favorece la autonomía del paciente y también reduce el esfuerzo de cuidadores o familiares.

Anteojos con receta

El organismo cubre el costo total de los lentes, incluyendo armazón y cristales. Los afiliados pueden solicitar anteojos para visión cercana, lejana o bifocales sin tope de precio, uno de los beneficios más valorados debido al alto costo en ópticas privadas.

Pañales para adultos

Mediante el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), se garantiza la entrega mensual de pañales en el domicilio del afiliado. La cantidad se determina según la indicación médica y el servicio se renueva periódicamente.

Quiénes pueden acceder a estos beneficios

Todos los jubilados y pensionados afiliados al PAMI pueden solicitar estos productos, sin importar su nivel de ingresos ni el lugar donde residan. El único requisito es contar con la prescripción médica correspondiente.

Además, el trámite puede ser realizado por el propio afiliado o por un familiar o apoderado autorizado.

Cómo solicitar los productos gratis de PAMI

El pedido de estos beneficios es sencillo y se puede realizar siguiendo algunos pasos básicos:

Contar con una Orden Médica Electrónica (OME) vigente.

Verificar que los datos personales estén actualizados en el sistema.

Gestionar la solicitud a través de los canales habilitados por el organismo.

Desde el instituto recuerdan que todos los beneficios son gratuitos, por lo que recomiendan evitar intermediarios o gestiones externas que pidan dinero para acelerar el trámite.

Estos cinco productos forman parte de las políticas del organismo para fortalecer la atención integral de los adultos mayores durante 2026. En un escenario económico complejo, acceder a estos insumos sin costo puede significar un ahorro importante y facilitar el cuidado cotidiano de miles de afiliados en todo el país.