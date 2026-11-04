Los mercados reaccionan a la derrota de Trump: suben las acciones y cae el petróleo

Los mercados internacionales mostraron un marcado optimismo este miércoles, luego de que el Partido Demócrata obtuviera el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato. El resultado abrió un escenario de mayor equilibrio de poder en el país y provocó una rápida modificación de las expectativas de los inversores.

Las acciones estadounidenses avanzaron con fuerza durante la jornada. Al mediodía, el promedio industrial Dow Jones subía un 2,1%, mientras que el S&P 500 avanzaba un 1,6%. Por su parte, el Nasdaq Composite, con predominio de compañías tecnológicas, registraba una ganancia del 2,4%.

El movimiento también se reflejó en el desempeño del Dow Jones, que llegó a subir más de 1.000 puntos, en una jornada marcada por la reacción de los mercados ante el nuevo escenario político. La victoria demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado llevó a los operadores a ajustar rápidamente los precios de distintos activos.

Las elecciones de mitad de mandato suelen tener influencia sobre el rendimiento de las acciones en el corto plazo, aunque históricamente no acostumbran a generar grandes cambios en la evolución de los mercados a largo plazo. En esta ocasión, el resultado electoral sumó un factor de incertidumbre sobre las decisiones que podrá impulsar el gobierno de Donald Trump durante el tramo final de su mandato.

El nuevo equilibrio político y las expectativas de regulación

Los inversores comenzaron a evaluar las consecuencias de que los demócratas controlen las dos cámaras del Congreso. Entre los aspectos que captaron la atención del mercado se encuentra la posibilidad de que iniciativas populares y funcionarios recién elegidos impulsen restricciones a la construcción de centros de datos.

La cuestión resulta relevante para el sector tecnológico, especialmente para las compañías vinculadas con el desarrollo de inteligencia artificial y la infraestructura necesaria para sostener su crecimiento. Los mercados también seguirán de cerca las medidas que se adopten en materia de vivienda y farmacéutica después de las elecciones.

El cambio en la composición parlamentaria fue interpretado como un escenario que podría limitar la capacidad de acción de Trump. En ese sentido, Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, evaluó que "este vuelco parlamentario, que obligará a Donald Trump a transitar el tramo final de su mandato enfrentando comisiones de investigación bajo control opositor a partir de enero de 2027, redujo el valor del dólar e impulsó el repunte de los bonos del Tesoro estadounidense".

La lectura de Morales vinculó el resultado electoral con dos movimientos en los mercados: la caída del dólar y la recuperación de los títulos de deuda del Tesoro de Estados Unidos. La perspectiva de un Congreso controlado por la oposición modificó las proyecciones sobre el escenario político y económico para los próximos meses.

Las tecnológicas mostraron resultados dispares

Aunque los principales índices de Wall Street registraron subas, el comportamiento de las compañías tecnológicas no fue uniforme. Las acciones de AMD avanzaron un 2,8%, luego de que la empresa presentara buenos resultados correspondientes al tercer trimestre.

En contraste, algunos fabricantes de chips operaron con tendencia negativa. Los papeles de Nvidia retrocedieron un 0,5%, mientras que los de Micron cayeron un 1,9%. La diferencia entre los desempeños reflejó que el repunte general del mercado no se trasladó de manera homogénea a todas las compañías del sector.

Los inversores también tuvieron en cuenta los informes de ganancias de distintas empresas, que aportaron señales sobre la salud del consumo y la demanda de inteligencia artificial. Entre los resultados y movimientos destacados se encontraban:

Arm Holdings: caída del 0,1%.

McDonald's: suba del 4,4%.

Qualcomm: avance del 4,3%.

Novo Nordisk: incremento del 5,8%.

Uber Technologies: ganancia del 6,4%.

Estos resultados, junto con los de otras compañías, ofrecieron referencias alternativas para evaluar el comportamiento de los consumidores y la evolución de la demanda vinculada con la inteligencia artificial.

El petróleo retrocedió y el oro volvió a superar los USD 4.000

Mientras las acciones avanzaban, los precios internacionales del petróleo registraban caídas superiores al 2%. En paralelo, el oro subía cerca de un 3% y volvía a ubicarse por encima de los USD 4.000 la onza.

Los inversores seguían atentos a los próximos movimientos de Washington en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese contexto, las declaraciones de Donald Trump al Financial Times tuvieron relevancia para las expectativas sobre el mercado energético. El presidente estadounidense señaló que Estados Unidos no tenía planes inmediatos de atacar Irán.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, referencia internacional, bajaban un 2,5%, hasta los USD 101,10 por barril para entrega en enero. En tanto, los contratos futuros del petróleo WTI (West Texas Intermediate), de Estados Unidos, caían un 2,2%, hasta los USD 93,75.

La evolución de los precios energéticos se produjo en una jornada atravesada por dos factores centrales: el resultado electoral estadounidense y la expectativa sobre el desarrollo del conflicto en Medio Oriente. Mientras el cambio en el equilibrio político impulsó a los principales índices bursátiles y favoreció el repunte de los bonos del Tesoro, las declaraciones de Trump sobre Irán coincidieron con el retroceso del crudo.

El oro, por su parte, avanzó cerca de un 3% y recuperó un nivel superior a los USD 4.000 por onza. De esta manera, los distintos activos financieros respondieron a las nuevas expectativas políticas y geopolíticas, con subas en las acciones estadounidenses, una baja del dólar y de los precios del petróleo, y un avance del metal precioso.