Marcatón Medicamentos: 34 farmacias ofrecerán el descuento desde el lunes

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública, el Banco Nación Argentina y la Federación Económica de Catamarca comunicaron el listado de los primeros comercios adheridos al Programa Marcatón Farmacias, que estarán en condiciones de comenzar a operar a partir del próximo lunes 14 de septiembre.

Se trata de 34 comercios que completaron su adhesión hasta el viernes pasado y que, desde esa fecha, forman parte del primer grupo habilitado para ofrecer los beneficios contemplados por el programa. El esquema establece un 20% de descuento en compras realizadas con tarjetas de crédito del Banco Nación Argentina, con una posibilidad de financiación de hasta seis cuotas y un tope de reintegro mensual de $80.000.

De esta manera, el lunes 14 marcará el comienzo de las operaciones para este primer conjunto de farmacias, mientras el programa continuará incorporando progresivamente nuevos establecimientos que completen los trámites correspondientes.

Una incorporación gradual y voluntaria

Desde el Programa aclararon que la adhesión al Marcatón Farmacias es gradual y voluntaria. La incorporación de cada comercio depende del trámite que los establecimientos interesados realicen ante las autoridades del Programa y del cumplimiento de los requisitos establecidos para formar parte del esquema.

El mecanismo previsto contempla una dinámica de incorporación periódica, de modo que el listado inicial de 34 comercios no constituye el universo definitivo de establecimientos que podrán participar.

Según informaron desde el Programa, cada viernes se cerrará un nuevo corte operativo. A partir de ese cierre, los comercios que hayan completado el procedimiento y cumplan con las condiciones necesarias serán incorporados en un nuevo lote. Ese nuevo grupo comenzará a operar diez días después de cada corte.

El esquema de funcionamiento puede resumirse de la siguiente manera:

Cada viernes: cierre de un nuevo corte operativo.

cierre de un nuevo corte operativo. Diez días después: incorporación del nuevo lote de comercios.

incorporación del nuevo lote de comercios. Condición: los establecimientos deben cumplir con los requisitos para adherirse.

los establecimientos deben cumplir con los requisitos para adherirse. Modalidad: incorporación gradual y voluntaria.

incorporación gradual y voluntaria. Beneficio: 20% de descuento en compras con tarjetas de crédito del BNA.

20% de descuento en compras con tarjetas de crédito del BNA. Financiación: hasta seis cuotas.

hasta seis cuotas. Tope de reintegro mensual: $80.000.

Una red distribuida en cinco departamentos

Los 34 comercios que comenzarán a operar el lunes están distribuidos entre Belén, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Santa María y Valle Viejo. El departamento Capital concentra la mayor cantidad de establecimientos incluidos en este primer listado, con 24 farmacias. Le siguen Santa María, con cinco, Belén y Valle Viejo, con dos cada uno, y Fray Mamerto Esquiú, con una farmacia.

La distribución de los comercios es la siguiente:

Capital: 24 farmacias.

Santa María: 5 farmacias.

Belén: 2 farmacias.

Valle Viejo: 2 farmacias.

Fray Mamerto Esquiú: 1 farmacia.

Total: 34 comercios.

La composición territorial del primer grupo permite identificar los establecimientos que estarán disponibles desde el lunes 14 dentro del Programa Marcatón Farmacias.

Las farmacias de Belén

En el departamento Belén, los primeros comercios adheridos son Farmacia Ariana y Farmacia Vélez.

Ambos establecimientos forman parte del primer lote de 34 comercios que estarán habilitados para ofrecer las condiciones previstas por el programa desde el lunes 14 de septiembre.

Los 24 comercios de Capital

El departamento Capital reúne la mayor cantidad de farmacias incluidas en esta primera etapa. El listado está integrado por Farmacia San Andrés, Farmacia San Agustín, Mi Farma, Farmacia Mitre, Farmacia Mitre Costanera, Farmacia 9 de julio, Farmacia Ambato, Farmacia Central, Farmacia Del Valle, Farmacia Elena, Farmacia Minerva, Farmacia Ocampo, Farmacia San Martín, Farmacia Catedral, Farmacia Colón, Farmacia Del Parque, Farmacia Esquina Express, Farmacia Illia, Farmacia Las Mil, Farmacia Misiones, Farmacia Norte, Farmacia Rivadavia, Farmacia Salta y Farmacia Universitaria.

Estos 24 establecimientos integran el grupo más numeroso del primer corte operativo y estarán en condiciones de aplicar el beneficio establecido a partir del lunes 14.

Fray Mamerto Esquiú, Santa María y Valle Viejo

En Fray Mamerto Esquiú, el primer listado contempla a Farmacia Fray Mamerto Esquiú, único comercio de ese departamento incluido en esta etapa inicial.

En Santa María, los establecimientos adheridos son Farmasalud, Farmacia Martina, Farmacia San Expedito, Farmacia Santa María y Farmacia Urkupiña.

Por su parte, en Valle Viejo, los comercios que estarán operativos desde el lunes son Farmacia Del Paseo y Farmacia Valle Viejo.

Así queda conformado el primer grupo de 34 establecimientos que comenzará a operar bajo el Programa Marcatón Farmacias.