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Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden al 100% de cobertura y cómo impacta en jubilados de Catamarca

El organismo mantiene beneficios clave para afiliados, con cobertura total en tratamientos esenciales y requisitos actualizados según los haberes previsionales de abril.

18 Abril de 2026 09.35

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) continúa ofreciendo distintos beneficios y prestaciones para sus millones de afiliados en todo el país, incluidos los jubilados y pensionados de Catamarca. Entre los más relevantes se encuentra el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos especiales, con distintos niveles de cobertura según cada caso.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100%

El programa contempla la cobertura total de tratamientos especiales, de acuerdo a la legislación vigente. Entre ellos se incluyen:

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, PAMI ofrece descuentos de entre el 50% y el 80% para patologías crónicas o agudas. Para acceder a la cobertura total en medicamentos ambulatorios, los afiliados deben gestionar un subsidio social por razones económicas.

Requisitos para acceder a medicamentos gratuitos

Quienes busquen obtener medicamentos sin costo deben cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales requisitos se encuentran:

  • No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de manera simultánea
  • No ser propietario de más de un inmueble
  • No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo
  • No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
  • Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares con convivientes con CUD, el límite se amplía hasta 3 haberes mínimos

El tope de ingresos en abril

En abril, este último requisito fue actualizado tras el aumento del 2,90% en jubilaciones y pensiones. Con el haber mínimo fijado en $380.319,31, el tope de ingresos para acceder al beneficio se ubica en $570.478,97 mensuales.

De esta manera, PAMI sostiene la cobertura total de medicamentos para afiliados que cumplan con las condiciones establecidas, en un contexto de actualización de los haberes previsionales y de creciente demanda de asistencia en salud.

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