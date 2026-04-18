Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden al 100% de cobertura y cómo impacta en jubilados de Catamarca

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) continúa ofreciendo distintos beneficios y prestaciones para sus millones de afiliados en todo el país, incluidos los jubilados y pensionados de Catamarca. Entre los más relevantes se encuentra el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos especiales, con distintos niveles de cobertura según cada caso.
Qué medicamentos cubre PAMI al 100%
El programa contempla la cobertura total de tratamientos especiales, de acuerdo a la legislación vigente. Entre ellos se incluyen:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Además, PAMI ofrece descuentos de entre el 50% y el 80% para patologías crónicas o agudas. Para acceder a la cobertura total en medicamentos ambulatorios, los afiliados deben gestionar un subsidio social por razones económicas.
Requisitos para acceder a medicamentos gratuitos
Quienes busquen obtener medicamentos sin costo deben cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales requisitos se encuentran:
- No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de manera simultánea
- No ser propietario de más de un inmueble
- No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo
- No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares con convivientes con CUD, el límite se amplía hasta 3 haberes mínimos
El tope de ingresos en abril
En abril, este último requisito fue actualizado tras el aumento del 2,90% en jubilaciones y pensiones. Con el haber mínimo fijado en $380.319,31, el tope de ingresos para acceder al beneficio se ubica en $570.478,97 mensuales.
De esta manera, PAMI sostiene la cobertura total de medicamentos para afiliados que cumplan con las condiciones establecidas, en un contexto de actualización de los haberes previsionales y de creciente demanda de asistencia en salud.