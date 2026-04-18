Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden al 100% de cobertura y cómo impacta en jubilados de Catamarca

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) continúa ofreciendo distintos beneficios y prestaciones para sus millones de afiliados en todo el país, incluidos los jubilados y pensionados de Catamarca. Entre los más relevantes se encuentra el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos especiales, con distintos niveles de cobertura según cada caso.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100%

El programa contempla la cobertura total de tratamientos especiales, de acuerdo a la legislación vigente. Entre ellos se incluyen:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, PAMI ofrece descuentos de entre el 50% y el 80% para patologías crónicas o agudas. Para acceder a la cobertura total en medicamentos ambulatorios, los afiliados deben gestionar un subsidio social por razones económicas.

Requisitos para acceder a medicamentos gratuitos

Quienes busquen obtener medicamentos sin costo deben cumplir con una serie de condiciones. Entre los principales requisitos se encuentran:

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de manera simultánea

No ser propietario de más de un inmueble

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en hogares donde conviva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares con convivientes con CUD, el límite se amplía hasta 3 haberes mínimos

El tope de ingresos en abril

En abril, este último requisito fue actualizado tras el aumento del 2,90% en jubilaciones y pensiones. Con el haber mínimo fijado en $380.319,31, el tope de ingresos para acceder al beneficio se ubica en $570.478,97 mensuales.

De esta manera, PAMI sostiene la cobertura total de medicamentos para afiliados que cumplan con las condiciones establecidas, en un contexto de actualización de los haberes previsionales y de creciente demanda de asistencia en salud.